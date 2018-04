Toto logo bude na krabičce vašeho smartphonu. Už za tři roky

Asociace 3GPP, která stojí za technickou standardizací mobilních sítí, poprvé v oficiálním názvu nové generace použila jen právě ono jednoduché označení s pořadovým číslem. Doposud totiž bylo zvykem označovat sítě jinými obchodními zkratkami: už původní mobilní sítě první generace nesly označení NMT, sítě 2G se zase označovaly jako GSM. Třetí generace pak nesla označení UMTS a ta čtvrtá, kterou teď intenzivně využíváme pro rychlé mobilní datové přenosy, se jmenuje LTE.

Pro pátou generaci ale organizace žádnou speciální zkratku nevymýšlela, jednoduše se síť bude označovat jako 5G. Umožnil to i fakt, že zatímco u některých předchozích generací existovaly různé standardy (vůči GSM a UMTS vystupovaly například různé CDMA technologie), sítě 5G by vlastně žádnou konkurenci mít neměly a půjde opravdu o jednotný globální standard.

Logo zůstává nadále jednoduché, vedle samotného označení sítě se v něm objevují tři linky naznačující bezdrátové vlny. Tentokrát dostaly trochu dynamičtější a ostřejší vzhled, snad aby reflektovaly budoucí špičkové přenosové rychlosti, které by se měly pohybovat v řádech gigabajtů za sekundu. Obchodní označení a logo jsou v podstatě jen jakýmsi marketingovým začátkem nástupu sítí páté generace. 3GPP očekává, že standardizace by měla být dokončena někdy v příštím roce a první komerční sítě by se mohly objevit asi v roce 2020.