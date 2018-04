Internet v mobilu bude čím dál tím důležitější. V roce 2020 přijde 5G

Již před pěti lety došlo k tomu, že mobilní internet předehnal v přeneseném objemu dat klasické hovory. Od té doby tento objem velmi rychle roste a tento vývoj bude zřejmě dále pokračovat - jen mezi lety 2014 a 2015 došlo k nárůstu o 65 % na přibližně 5000 petabytů. V roce 2021 má pak toto číslo být podle autorů Mobility Reportu jedenáctkrát vyšší. Stejně tak silný růst má vykazovat i řada dalších ukazatelů, ať už se jedná o počet zařízení připojených k internetu, procento lidí vlastnících smartphony nebo pokrytí sítěmi LTE.

Míra růstu se samozřejmě liší podle regionu. Za minulý rok nejrychleji rostly trhy v Indie, Číně, USA, Barmě a Nigérii, alespoň podle počtu nových připojených zařízení, kterých je prý nyní na celém světě okolo 7,3 miliardy. U rozvojových zemí dochází k růstu díky novým, levným smartphonům, zatímco ve vyspělých trzích jako je západní Evropa nebo USA spíše na jednoho uživatele přibývá připojených zařízení, například tabletů.

Je vidět, že valná většina nových připojení pocházejí z rozvojových zemí, kde je velký prostor pro růst. U těch vyspělých již většina lidí smartphone má a dochází spíš k tomu, že si lidé kupují i další zařízení s připojením na internet. Zatímco na vyspělých trzích má docházet k přechodu z 3G sítí na téměř kompletní LTE pokrytí, u rozvojových se bude teprve opouštět pomalé EDGE.

Zajímavé jsou rozdíly i mezi těmito zeměmi - Evropa například oproti Americe silně zaostává v pokrytí sítěmi LTE, stejně jako v objemu dat přenášených mobilními sítěmi. Průměrný Američan totiž za měsíc „spotřebuje“ 4 GB dat, zatímco Evropan pouze polovic. Do roku 2021 se podle Ericssonu má poměr výrazně přiblížit, kdy je u USA odhadováno 22 GB oproti evropským 18. Napomáhat tomu chce právě i tato švédská firma, jejíž šéf pobočky pro západní a střední Evropu, Valter D’Avino, prohlásil, že chce vrátit Evropu zpět do vedení.

Co dále stojí v Reportu? Čím dál tím více lidí na svých telefonech sleduje video ve vysokém rozlišení, dnes už video tvoří prý 50 % všech dat (téměř tři čtvrtiny z toho pochází z YouTube). Do budoucna se tento podíl má zvyšovat až na 70 procent.



Zisky mobilních operátorů se snižují. Zejména v západní Evropě mají problém převést uživatele na zisk (příjmy zde klesly o 5,8%). Na vině je pokles tradičních zisků z hovorů. Úspěšní operátoři se zaměřují na monetizaci dat.

Růst 5G pokrytí by měl být rychlejší než u 4G/LTE. Země, kde by k němu mělo docházet jako první, jsou prý Jižní Korea, Japonsko, Čína a USA.

Součástí tohoto návratu má být i silná podpora a cíl rychlého zavedení budoucího síťového standardu 5G. Ten je dnes ve fázi testování a ještě několik let potrvá, než se dostane do ostrého provozu. „První velká zkouška proběhne na Olympiádě v Soulu v roce 2018,“ vysvětluje D’Avino. „Standardizace by měla proběhnout do konce roku 2019 a od roku 2020 už by mělo docházet ke komerčním využitím.“ Podobně se vyjadřuje i Mobility Report, který v roce 2021 už předpovídá 150 miliónů připojených 5G zařízení.

Samotný nový standard má však nabízet i jiné výhody, než rychlejší přenosové rychlosti pro mobilní telefony. Cílí se i na co nejnižší latenci v řadu jednotek milisekund a zároveň velmi nízkou energetickou náročnost. Právě tyto dvě výhody mají umožnit využití i v další oblasti, kterou je dnes často skloňovaný internet věcí (internet of things -IOT). Na akci Ericsson Innovation Days v Budapešti se mluvilo například u využití ve hromadné dopravě. Dopravní systém, který by všech výhod využíval, by pak mohl v reálném čase reagovat na dopravní nehody nebo jiné události a na základě toho nabízel doporučení a zpřesňoval odhady. Byl i předváděn reálný systém zavedený ve Rwandě, kde je nejen možné sledovat na mapě polohu jednotlivých autobusů, ale díky systému elektronických jízdenek také i zjišťovat, kolik lidí do něj nastupuje v jaké zastávce.

Zatímco objem přenesených dat se rychle zvyšoval, energetické nároky těchto sítí rostly poměrně mírně. Přispívá k tomu i větší efektivita nových technologií.

Report taktéž vyzdvihuje možné ekologické přínosy mobilních sítí. Přestože se neustále zvyšuje objem přenesených dat a připojuje se čím dál tím větší počet zařízení, energetické nároky rostou jen velmi pomalu. I infrastruktura nutná pro mobilní internet je prý mnohem méně náročná, oproti klasickým „pevným“ připojením. Dokonce prý mají rozvíjející se komunikační technologie potenciál snížit celosvětové emise skleníkových plynů do roku 2030 o 15 %, jelikož mohou napomoci zefektivnit řadu jiných oblastí, od výše zmiňované dopravy až po rozvod elektřiny.

Celý report je k dispozici na stránkách Ericssonu, kde si můžete i sami projít data, která vás zajímají v nástroji Traffic Exploration.