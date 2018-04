5FX v1.30 - MBM obrázky s komfortem

5FX je prohlížeč obrázků "Psion" formátu MBM (interní formát například screengrabberu obsaženého v EPOC32) a nabízí jednoduchý interface ve stylu Windows Exploreru, automatické vytváření náhledů obrázků, integrovaný image animation browser, slideshow s podporou transition efektů, podporu 256 barev pro Series 7/netBook a částečně i management souborů. 5FX je shareware s cenou 30,- USD a mimo Series 7 a netBooku funguje i na Series 5mx, Ericssonu MC218, Revo/Revo Plus a dalších ER5 kompatibilních zařízeních.









Barevné obrázky jsou vypůjčené z mateřského webu 5FX a právě na nich vyniká náhledový systém a klasická stromová struktura adresářů. Kliknete-li na adresář, program automaticky identifikuje obrázky a animace ve formátu MBM a nabídne možnost vytvoření náhledů. Rychlost tvorby náhledů je ovšem dost zoufalá, u cca 10 obrázků to na Series 5mx trvalo něco kolem 8 minut - hotové thumbnaily (v 16 stupních šedé má každý maximálně cca 4 KB) se ale naštěstí ukládají do cache v paměti či na paměťová kartě (podle toho, kde je 5FX nainstalován), takže při příštím prohlížení adresáře jsou už náhledy čteny přímo z cache a jsou tedy zobrazeny takřka okamžitě. Po vytvoření náhledů jde už všechno jako na drátku a 5FX se chová jako každý jiný manager obrázků. Můžete tedy obrázky třídit podle názvu, velikosti či data vytvoření, kopírovat je nebo přesouvat na jiné místo, nechat si zobrazit informace o každém obrázku, nastavit zoom, nebo případně spustit slideshow se zvoleným transition efektem či náhodným výběrem přechodových efektů.















Kliknutím na vybraný náhled se aktivuje prohlížeč, který samozřejmě umí obrázky scrollovat (pokud se nevejdou na displej), do náhledového systému se vrátíte opětovným kliknutím na obrázek. 5FX umí ale mimo statických obrázků prohlížet i MBM animace a jedná se tak o jeden z prvních animation browserů pro Psiony. Podpora animací je ale dost sporná, neboť vzhledem k použitým LCD displejům (vyjma Series 7 a netBooku) není zobrazení animace příliš dokonalé (například displej Series 5mx má přece jen nějakou tu dobu odezvy nutnou pro překreslení obrazu) a vzhledem k délce MBM animace, kdy cca 7s ukázková animace se 112 snímky (cca 15 snímků/s) v rozlišení 320x240 bodů má cca 4 MB, je takřka vyloučeno smysluplné využití takto velkých animací na Psionech atp. bez paměťové karty. Pokud vás ovšem animace nadchly, můžete si je vytvářet sami, postup je popsán v manuálu k 5FX, který je ke stažení na webu programu.



Mnohem zajímavější a dobře použitelné jsou transition efekty nabízené u slideshow, jehož jednoduché nastavení najdete v hlavních preferencích programu. Na webových stránkách 5FX si můžete v současné době stáhnout dvě sady transition efektů s celkem 9 různými přechodovými efekty, které lze navíc kdykoliv upravit či naprogramovat nové, neboť jsou psané v jazyce OPL a jsou dodávány včetně zdrojových kódů.



















5FX opravdu má uživateli co nabídnout. Škoda jen, že podporuje pouze MBM formát, určitě by nikdo nepohrdl možností prohlížet i GIF nebo JPEG obrázky. Celkově se jedná o víc než slušný image manager/browser, kterých pro EPOC32 zase tolik není, a proto lze cenu programu považovat za odpovídající.





4 - nápad, inovace, užitek

5 - dokumentace, nápověda

4 - grafické zpracování

4 - rychlost, stabilita

4 - poměr cena/výkon

CELKOVÉ HODNOCENÍ

+ uživatelský komfort, transition efekty, podpora animací

- rychlost vytváření náhledů, pouze MBM formát