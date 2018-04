57% PalmOS uživatelů nehraje hry, či jen občas ...

Prioritou Palmu je vytvoření operačního systému, který bude z hlediska hardware, na kterém by měl běžet, co možná nejvšestrannější. M.Mace v této souvislosti opět připomenul, že konkurenční Pocket PC 2002 má velké nároky na drahý high-end hardware.

Hry a PDA

M.Mace se snažil vyvrátit mýtus o tom, že PalmOS zaostává za konkurencí kvůli horším hrám. Promítl výsledky průzkumu, podle kterého sice 2/3 Palmů mají nainstalovány nějakou z her, ale s intenzitou hraní už to není zas až tak slavné a uživatelé si rozhodně PDA jen kvůli hrám nepořizují (57% uživatel nehraje hry nikdy, nebo jen občas).

Palm a Microsoft

M.Mace se snažil na přednášce vyvrátit i druhý mýtus, a to o "dohánění" PocketPC platformy Palmů. Podle zveřejněného grafu se sice dynamika prodeje PalmOS počítačů na světovém trhu v roce 2001 zpomalila, ale stále je bezpečně nejoblíbenější a nejprodávanější PDA platformou. A spíš než PocketPC roste dynamicky obliba ostatních platforem.

Dva další zajímavé průzkumy z přednášky :

Podle M.Maceho je 82% majitelů Palmu informováno o existenci dalších programů, které si mohou do Palmů nahrát a plných 67% to skutečně dělá. Trh s aplikacemi je ale otevřený - žádný program není ve své kategorii tak dominantní, aby byl nainstalován na více než 10% PalmOS handheldů.

Kdo je Michael Mace ?

Člen vedení Palm Inc. - je to šéf útvaru, který sleduje konkurenční prostředí a snaží se predikovat budoucí vývoj i potřeby trhu. Před příchodem k Palmu byl prezidentem Marketing for Softbook Press a ještě předtím v Apple Computer.