Odpůrci pádel zbystřete, 4palcový iPhone bude možná už na jaře

Zajímavostí je, že o reinkarnaci kompaktního iPhonu, který by Apple uvedl spolu s dvojicí 4,7 a 5,5palcového modelu se mluvilo již koncem minulého roku, pak sice zvěsti na několik měsíců utichly, ovšem následné spekulace malý iPhone opět vrátily do hry (více zde).

V posledních týdnech se však o čtyřpalcovém iPhonu znovu čile spekuluje a jeho uvedení v příštím roce je vlastně hotová věc. Analytik Ming-Chi Kuo z firmy KGI Securities předpokládá, že chystaný kompakt nahradí model 5s, který Apple stále prodává spolu s verzemi 6 a 6s.

Nový 4palcový iPhone by měl stát mezi 400 a 500 dolary a výrobce s ním bude chtít uspět především na rozvojových trzích a obecně u příznivců značky, pro které jsou vrcholné modely až příliš drahé.

I levný iPhone bude kovový, plastové šasi verze 5c neobstálo

Apple to již s cenově dostupnějším iPhonem jednou zkoušel, když v roce 2012 spolu s modelem 5s uvedl také výbavově očesanou variantu 5c s plastovým tělem. Cena byla přes mnohé kompromisy v parametrech dosti vysoká, srovnatelná konkurence s Androidem uměla být podstatně levnější, a tak se iPhone 5c prodejním hitem nestal.

Příští kompaktní iPhone, jehož modelové označení by mohlo být 6c, by podle analytika Kuoa měl mít kovové šasi, jeho majitelé by tedy nepřišli o prvotřídní zpracování, kterým se chlubí verze 6/6s z hliníkové slitiny.

Po stránce designu model 6c nemá zcela kopírovat podobu verze 5s. Analytik předpokládá, že krycí sklo displeje nebude ploché, ale po krajích zaoblené (tzv. 2,5D), jako u posledních dvou generací iPhonu. Můžeme jen hádat, zda budou oblé i hrany šasi. Není však vyloučeno, že by 6c mohl být zmenšenou verzí 6/6s, jelikož iPhone 7 přijde se zcela novým designem a tak by menší iPhone neparazitoval na top modelech vlastní stáje.

iPhone 6c by mohl být v nabídce ve dvojím barevném provedení, ačkoli zájemci o model 5s mají na výběr ze tří barev. Kuo v souvislosti s modelem 6c předpokládá nabídku stříbrné a šedé verze, existenci oblíbených zlatých variant příliš nevěří.

Malý iPhone prý dostane výkonný čip i NFC pro rychlé platby

Překvapivě však počítá s použitím výkonného čipu Apple A9, jež dostala současná verze 6s, a chybět by neměl NFC modul pro realizaci mobilních plateb skrze proprietální systém Apple Pay. Informace z dalších zdrojů ale předpokládají použití starší verze čipu A8.

Kuo dále uvedl, že by model 6c mohl jít do prodeje již na jaře příštího roku, přesněji v březnu nebo v dubnu. Podle něj by takové načasování mohlo pomoci společnostem z dodavatelského řetězce posílit v tu dobu obvykle slabší produkci. Objednávky komponent pro iPhony 7 jsou totiž očekávány asi kvartál poté, co Apple začne s kompletací 4palcového modelu, tedy přibližně v polovině roku.

Kuo předpokládá, že by se během příštího roku mohlo prodat 20 milionů kusů verze 6c, což má představovat 8 až 9 procent celkového objemu všech udaných iPhonů.