4GB microdrive - Kamera v handheldu i700 - a další

Na první velké výstavní akci tohoto roku Consumer Electronics Show v Las Vegas začne rok hezky zostra, zdá se, že ani letošní rok nebude nudný! Je libo nový PocketPC handheld s kamerou?

Samsung - mobil + handheld + kamera

Samsung prý na veletrhu uvede nový PocketPC handheld s CDMA telefonem a vestavěnou kamerou SPH-i700. Technické specifikace zatím nebyly uvolněny, kamera má mít VGA rozlišení a v handheldu má běžet Pocket PC Phone Edition s MS Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer, Pocket Word a Pocket Excel. Standardní je i multimediální výbava: Windows MediaPlayer, MS Messenger apod.

SPH i 700 by měl být dostupný na trhu někdy v polovině roku 2003.

Dalším má být HITACHI

Na veletrhu bude údajně uveden další PocketPC handheld, a to firmou Hitachi - ten bude rovněž s PocketPC a bude mít integrovánu QWERTY klávesničku. I on by měl obsahovat CDMA telefon.

4GB microdrive na jaře

Hitachi Global Storage Technologies oznámila, že na jaro chystá Microdrive o kapacitě 4GB.

Další majitel PalmOS licence

Novou firmou, která si licencovala PalmOS, je korejská Hune Tec. Firma dosud nezveřejnila žádné informace o případných výrobcích s PalmOS, podle dosavadních výrobků se očekává on-line handheld s klávesnicí - konkurent RIM Blackberry.

Aeroplayer - beta6, $12 shareware

Audiopřehráváč pro Tungsteny T AeroPlayer je už v šesté betaverzi - tu si lze už zakoupit. Cena byla stanovena na $12.

Asi největší novinkou šesté bety je možnost přehrávání na pozadí (konečně!) a uchovávání pozice skladby po vypnutí. K dispozici je MP3 plugin, Sony Clie NX nejsou nadále podporovány.

Ultrasoft koupil Brain Forest

Kdysi slavný PalmOS outliner koupil Ultrasoft a rozhodl se jej zcela předělat - do nové verze je přislíbena VFS podpora, barvy, Ganntovy grafy, HiRes, OS5 a další změny. Nový BrainForest by měl být k dispozici ještě v lednu a měli bychom vám přinést jednu z prvních recenzí.

Ultrasoft vydal rovněž novou bezpečnostní aplikaci DataShield.