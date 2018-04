4G až v příštím desetiletí

Japonská firma NTT DoCoMo rozjela pokusy s experimentální sítí čtvrté generace. Podle slov zástupců firmy umožňuje připojení 300Mbps. Tento operátor tak poodkrývá závoj tajemna nad mobilními službami blízké budoucnosti.

Společnost oznámila, že jejich síť bude zvládat maximální rychlost 300 Mbps, s tím, že stabilní průměr by se měl pohybovat kolem 130Mbps.

DoCoMo zkouší dvě bezdrátové technologie. První, Variable Spreading Factor Orthogonal Frequency and Code Division Multiplexing (VSF-OFCDM) je testována pro download ze sítě a Variable Spreading Factor Code Division Multiple Access (VSF-CDMA) pro upload.

Zástupci firmy dříve prohlašovali, že díky 4G síti bude možno stahovat rychlostí 100 Mbps, a teď už to vypadá, že se to opravdu může podařit. Každopádně ale spuštění sítě není předpokládáno dříve než po roce 2010. A to ještě k tomu v Japonsku.

Jak se k tomu postaví provozovatelé konkurenčních sítí? Možnou alternativou k této do jisté míry futuristické technologii je 802.16e, mobilní forma WiMaxu. Ale na scéně jsou ještě IPWireless, kteří se snaží vyvinout technologii spojující výhody WiMaxu na základě sítí 3G.