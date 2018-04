4.0 Students - dokonalá organizace výuky na PDA

Včera jsme přinesli popis studentského organizéru Active Students (ASO). Jeho jedinou velkou chybou je, že existuje pouze pro platformu Palm OS. Proto vám dnes přinášíme představení Pocket PC programu 4.0 Students, který na "to" jde sice trochu jinak, i přesto se však stal pro mnoho studujících nepostradatelným pomocníkem.

4.0 Students pochází z dílny společnosti Handmark, což už samo o sobě něco o programu říká. Handmark je znám kvalitními, avšak také poměrně drahými aplikacemi. Nejinak je to s tímto organizérem, který je ovšem považován za to nejlepší, co pro studenty v této třídě existuje.

Program umožňuje svému majiteli evidovat předměty ve škole, komplexní informace o nich i jejich vyučujících. Kromě toho je možné vést seznam písemek a testů, zapisovat dosažené (či vytoužené) body potřebné k získání zkoušky a mnoho dalšího.

Aplikace není na první pohled tak intuitivní, jako například program ASO. Stačí však chvilka experimentování a v programu se budete lehce orientovat. Po prvním spuštění je potřeba vytvořit třídu. Následuje tvorba předmětů a případných informací o nich.

A pak už můžete evidovat vše s danými hodinami související. Program poslouží především k zapisování zkoušek či testů. Zadat lze, kdy se zkouška koná, jaký je potřebný minimální počet bodů k jejímu úspěšnému vykonání, typ zkoušky (lze libovolně evidovat), připsat detaily ke zkoušce a samozřejmě ji označit, pokud máte hotovo.

Kromě evidování zkoušek si můžete v programu vytvořit seznam předmětů. Zadávat lze kromě obligátního názvu, zkratky či čísla dveří také datum a hodinu, stejně jako dny, ve kterých předmět máte.

Ke každému předmětu lze přidat informace o vyučujících. Tato možnost se může hodit, pokud chcete kantora kontaktovat, jedno, zda mailem, telefonicky nebo osobně. Pokud se rozhodnete pro poslední způsob, jistě oceníte možnost vložení konzultačních hodin na vyučujícího.

Při zadávání úkolů narazíte na volbu jeho typu. Ta již byla popsána výše, defaultně je v programu nastaveno "homework" a "test". Přidávat samozřejmě můžete libovolné množství typů. Podobné je to u "textbook". Tato funkce se bude hodit, pokud čerpáte informace ke zkoušce z konkrétní publikace - v takovém případě si ji před editací úkolu jednoduše přidáte do seznamu, následně jen vyberete a je to.

Program 4.0 Students je možné provázat s kalendářem a úkolovníkem ve vašem PDA. Aplikace dokonce vypočítá, jakou známku jste na základě obdrženého počtu bodů z množství možných dostali. 4.0 Students však využívá pouze americký styl klasifikace a našinec z A, B+ a dalších známek moc moudrý nebude, pokud nezná tamní způsob známkování.

Aplikaci je rovněž možné synchronizovat s webovou aplikací fourostudent.net. Díky tomu lze všechny položky editovat na počítači a po následném propojení je mít hezky ve svém Pocket PC. Nevýhodou webové aplikace je její komerční báze, líbil by se nám spíše off-line klient pro snadnou úpravu záznamů na PC, bez nutnosti připojení na internet a placení za využívání služby.

Největším kamenem úrazu programu je asi jeho cena. Třicet dolarů nám i přes kvality 4.0 Students přijde docela dost, zvláště s přihlédnutím k tomu, pro koho je vlastně program určen. To, že v ceně je zahrnut roční přístup na placené stránky fourostudent.net, může být pro někoho jen malou útěchou.

Program, který je k dispozici jak pro platformu Pocket PC, tak i Palm, si můžete vyzkoušet po stažení ze stránek Handmarku zde.