3V Broomstick - nejstahovanější software měsíce června!

Hrajeme!

Hráče ovládáte tlačítky podle nastavení v obrazovce Options. Váš soupeř se pochopitelně snaží o totéž - dopravit do vašeho koše červený balon. Není to vůbec jednoduché (a už vůbec ne na emulátoru, odkud jsou přiložené screenshoty). Kromě černých balonů vás k zemi sráží i soupeř (o tom, kdo se bude k zemi poroučet, rozhoduje výška obou soupeřů při kolizi - ten, co je níž, prohrává). Body můžete sbírat pracně sbíráním červených míčů - za koš/gól máte 10 bodů, nebo velmi lehce chycením zlatého míče - to je za 150 bodů, ale moc na to nespoléhejte. Závěrečné skóre každé hry se počítá poměrně složitě po každé hře podle vzorce

(číslo úrovně/2) x (Body - (herní čas ve vteřinách)/5)