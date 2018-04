3Mpx Motorola - paráda pro zahájení provozu 3G sítí u nás

Na veletrhu 3GSM World Congress, který se uskutečnil minulý týden v Cannes, představila Motorola mimo jiných produktů i tři telefony pro sítě třetí generace. Jedná se o více či méně upravené modely, které se již prodávají. Nikoliv u nás, 3G sítě zde budou v provozu až od začátku příštího roku. A právě k zahájení jejich provozu budou všechny tři novinky k dispozici. Díky jejich parametrům je velmi pravděpodobné, že si je operátoři vyberou do svého portfolia.

Motorola patří na špici výrobců nabízejících telefony pro evropské sítě třetí generace (UMTS). Vedle ní patří k premiantům ještě NEC, Sony Ericsson, LG, Samsung a Nokia. Dva modely Siemensu nepočítáme, prodávají se jen v omezeném množství a jedná se o převzaté produkty Motoroly.

Ze tří novinek Motoroly pro sítě třetí generace jsou dva běžné mobily klasické koncepce a jeden telefon s operačním systémem Symbian. Oba dva běžné mobily patří do vyšší třídy, výrobce má pro sítě 3G i low-endovou řadu. Dále Motorola pro 3G sítě nabízí i véčka a datové karty.

Motorola A1010

První novinkou je Motorola A1010, telefon s rozměrným dotykovým displejem a operačním systémem Symbian. Jedná se o platformu Symbian UIQ, u nás běžnější platformu Series 60 Motorola nevyužívá. Telefon vychází ze současného modelu A1000, který se prodává na trzích, kde jsou sítě 3G dostupné již dnes. U nás se telefon neprodává, přestože podporuje tři pásma GSM, stejně jako je tomu u nového modelu A1010.

Ten se od svého předchůdce na první pohled příliš neliší. Jiné jsou ovládací prvky a některé detaily designu. Rozměry a hmotnost jsou naopak téměř shodné: 117 x 59 x 18,7 mm a 160 gramů jsou parametry nového modelu. I rozlišení displeje je stejné – 208 x 320 obrazových bodů, novinka ale umí zobrazit 262 000 barev oproti 65 000 barvám u současného modelu.

Asi nejpodstatnější inovací u Motoroly A1010 je dvoumegapixelový fotoaparát na zadní straně přístroje. Současný model má jen 1,2 mpx fotoaparát. U obou modelů je samozřejmě ještě přední fotoaparát s rozlišením VGA, který se hodí především pro videohovory.

Další parametry se u obou modelů neliší, alespoň tedy co se seznamu výbavy zveřejněné výrobcem týče. Telefon má vnitřní paměť 48 MB, podporuje paměťové karty Trans Flash, má Bluetooth 2.0, umí nahrávat videozáznamy, přehrávat MP3 skladby a další běžné funkce spjaté s operačním systémem Symbian verze 7.0 na platformě UIQ 2.1.

Motorola A1010 bude dostupná ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Cenu výrobce nezveřejnil. Současný model A1000 stojí jako dotovaný u operátora Three od 2 500 Kč. Cena závisí od zvoleného tarifu. V předplacené sadě stojí telefon v přepočtu zhruba 16 000 Kč.

Motorola E1120

Další novinkou Motoroly pro sítě třetí generace je model E1120. Ten vychází z již prodávaného modelu E1000, který jsme vám podrobněji představili v tomto článku. Vzhled se opět nikterak výrazně neliší a to včetně části kláves po boku telefonu a ovládacího joysticku umístěného do alfanumerické klávesnice. Téměř stejné jsou i rozměry 113 x 52 x 21,5 mm a hmotnost 130 gramů.

Telefon má výborný displej s rozlišením QVGA (320 x 240 obrazových bodů), který dokáže zobrazit 262 000 barev. Hlavním lákadlem pak bude pravděpodobně první třímegapixelový fotoaparát v mobilu na evropském trhu. Ten je umístěný na zadní straně přístroje, má 8x digitální zoom a sekunduje mu výkonný blesk. Zajímavostí je i autofokus, kterým fotoaparát disponuje. Druhý fotoaparát na přední straně přístroje má rozlišení VGA a hodí se především pro videohovory.

Velmi bohatá je i další výbava telefonu. Má vnitřní paměť 64 MB a podporuje paměťové karty Trans Flash až do kapacity 512 MB. Telefon umí přehrávat MP3 skladby a to jak do sluchátek tak nahlas stereofonně. Další výbavu zajišťuje Bluetooth, integrované GPS a také funkce čtení čárových kódů. Ovšem na jakém principu tato funkce funguje, netušíme. Pravděpodobně přes snímání kódu pomocí fotoaparátu.

I Motorola E1120 se začne prodávat až před koncem letošního roku. Současný model E1000 stojí v síti Three v předplacené sadě zhruba 8 000 Kč, jako dotovaný jej pak lze získat i zadarmo.

Motorola E1060

Třetí novinka Motoroly pro sítě třetí generace se jmenuje E1060 a opět vychází ze současného modelu E1000. Tentokrát je ale výbava telefonu trochu ošizena. Nemá stereofonní reproduktory, MP3 skladby tak lze streofonně poslouchat jen ve sluchátkách.

Telefon je o trochu menší a lehčí, než předchozí model. Jeho rozměry jsou 107 x 53 x 21 milimetrů a jeho hmotnost je 125 gramů. Design je o něco nápaditější, část ovládacích prvků v sloupcích okolo displeje zachoval výrobce i u tohoto modelu. Naopak ovládací kříž je nad alfanumerickou klávesnicí.

Výbavu telefonu obstarává 1,3 megapixelový fotoaparát a druhý VGA fotoaparát pro autoportréty a videohovory. Telefon nabízí Bluetooth, Javu MIDP 2.0 a má vestavěnou paměť o kapacitě 32 MB. Tu je pak možné rozšířit pomocí paměťových karet Trans Flash.

Motorola E1060 s začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. I v jejím případě cenu zatím výrobce nezveřejnil.

Na veletrhu v Cannes byly na stánku Motoroly vystaveny jen makety. Měli jsme možnost telefony krátce vyzkoušet v předváděcím centru Motoroly, fotografovat je nám ale dovoleno nebylo. Nabízíme vám tedy jen fotografie maket vytavených na stánku.