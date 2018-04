3in1 metal stylus pro iPaq

Stylusy, o kterých bude řeč, jsou náhradou vestavěných nebo také dodávaných stylusů k PocketPC iPaq firmy Compaq. Ty jsou zhotoveny z jednoho odlitku plastu a některým lidem nemusí vůbec vyhovovat nejenom nízkou hmotností. To, proč byste si měli zakoupit stylusy od firmy InnoPocket, jsou následující:

Pokud se na stylus podíváme, můžeme vidět, že je zhotoven z jednoho odlitku, který je posléze chemicky nebo elektricky pokoven. Ve špičce je zabudována silikonová špička, která slouží k vlastnímu psaní po dotykovém displeji. Díky materiálu, z kterého je vyrobena, nehrozí poškrábání displeje. Je více do špičky, čímž lze použít i jako RESETovací trn. Na opačném konci nalezneme měkčí špičku, s k

Špička ze silikonu má bílou barvu a tak trochu mi připomíná světélkující fólii Lumitector, je jenom škoda, že výrobce do této špičky nepřidal trochu fosfóru, mohla svítit a ve tmě se mohl uživatel lépe orientovat, kde píše po Graffiti. Snad se toho dočkáme u jiného typu stylusu. Bylo by to prima… :)