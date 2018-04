3G už je mezi námi. Kupte si ho také!

(Od našeho zpravodaje) Zatímco v Evropě se stále hovoří o pilotních projektech, v Japonsku mají za sebou první měsíce komerčního provozu sítě UMTS, jak se také síť třetí generace (zkráceně 3G) využívající technologii WCDMA nazývá. NTT DoCoMo, největší japonský mobilní operátor s téměř 40 miliony zákazníků používajících mobilní telefony systému PDC, spustil služby FOMA (Freedom of Multimedia Access - svoboda multimediálního přístupu) už v květnu loňského roku, avšak komerční provoz zahájil až v říjnu.

Na konci ledna letošního roku se však už mohl pochlubit 40 tisíci uživateli FOMY a to i přesto, že síť zatím pokrývá v podstatě pouze Tokio s nejbližším okolím a klienti zpočátku mohli koupit pouze jediný telefon. V prosinci už ale měli na výběr ze tří: jeden v podstatně standardní telefon, avšak schopný pracovat v síti FOMA a využívat některých jejích výhod, jako je stahování videa; přístroj se zabudovanou kamerou pro videotelefonii; PC kartu umožňující zapojit do sítě FOMA přenosný počítač. Na jaře letošního roku by služby měly být dostupné i v dalších velkých japonských městech a v roce 2004 mají být dosažitelné pro 97 procent japonské populace. Ostatně úspěchu NTT si povšimla i GSM Asociace a firma si odnáší hned dvě ceny GSM Awards. Jednu v kategorii nejlepší mobilní telefon za přístroj FOMA a druhou je speciální cena předsedy asociace za přínos NTT DoCoMo k rozvoji systému třetí generace a zpřístupnění služeb 3G zákazníkům.

Dnes už NTT nabízí novou verzi aparátu a chystá se k útoku na Evropu. Zatím však nikoliv se systémem třetí generace, ale se službou i-mode. Má tak učinit prostřednictvím nizozemského operátora KPN, ve kterém má patnáctiprocentní podíl. Právě díky službě i-mode se na japonský trh začali dívat operátoři z celého světa. Zatímco totiž WAP přinesl do řad operátorů velké rozčarování a mezi klienty se příliš nechytil, i-mode využívá přes 30 milionů klientů NTT DoCoMo (tedy přes 75 procent) a další stále přibývají. A to byla tato technologie představena v únoru roku 1999 a první milion klientů si získala za necelý rok. Podobně narůstala i nabídka služeb dostupných prostřednictvím i-mode. Na začátku jich bylo 65, o rok později 341 a za další dva roky, tedy v únoru 2002, už přes dva tisíce. To jsou ale pouze stránky podporované přímo operátorem, nezávislých je přes 50 tisíc a určitě budou přibývat další. Bouřlivý rozvoj a popularita i-mode se projevila i u výrobců telefonů. Naprostá většina už má velký barevný displej, umístěný v horní polovině těla rozevíracího telefonu, který je v Japonsku velmi populární.

Bude zajímavé sledovat, jak se službám i-mode povede v Evropě. Pomalu totiž dostanou přímou konkurenci, kterou jim bude dělat WAP, avšak nyní konečně podporovaný technologií GPRS. Zvláště WAP verze 1.2.1 bude již barevnému a grafickému i-mode hodně podobný. Možná by stálo za to takové služby pojmenovat nějakým novým jménem, protože WAP už je dnes v Evropě značně zdiskreditován. Rozhodně u těch, kteří ho vyzkoušeli. Naneštěstí se stále ještě objevují nové telefony, které sice umí WAP, ale už ne GPRS. Nové přístroje však opět přijdou a možná již budou vypadat velmi podobně jako koncepty telefonů, které představuje v Cannes NTT. Na to si však budeme muset ještě několik měsíců až let počkat. V tomto ohledu to mají v Japonsku jednodušší - tamní uživatelé totiž mění telefon poměrně často (výjimkou prý není ani změna každého půl roku) a nevadí jim, že aparát není dotovaný.