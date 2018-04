3G Týden: Vodafone ohlásil na vánoce desítku UMTS telefonů

Tento týden v 3G sítích patřil bezesporu globální sítí Vodafone, když v předstihu představila svoji listopadovou 3G nabídku. A je, na co se koukat – deset telefonů UMTS bude fungovat v sítích Vodafone v Evropě i Japonsku a nabídnou samozřejmě také podporu GSM.

Největší pozornosti se dočkal nový Sony Ericsson V800, nástupce "Big Mac" – Z1010. O tomto telefonu si můžete blíže počíst zde.

Celé předvánoční portfolio 3G telefonů u Vodafone tedy zahrnuje tyto modely: Sharp 802, Sharp 902, Motorola E1000, Motorola V980, Motorola C980, NEC 802N, Sony Ericsson V800, Nokia 6630, Samsung Z110V a Samsung Z107V (info na Mobil.cz zde).

Některé modely jsou u Vodafone v exkluzivní nabídce, kupříkladu právě Sony Ericsson V800 bude zřejmě do konce roku k dostání pouze u Vodafone. Spekuluje se sice o tom, že Sony Ericsson by mohl představit mírně obměněnou variantu, jenže jak to vypadá, Vodafone zvládne vytížit výrobní kapacity Ericssonu na sto procent, takže na velké čachry-machry prostor nebude.

I další modely bude mít po první měsíce pouze Vodafone – výjimku tvoří jen Nokia 6630, Motorola E1000 a Samsung Z107V. Stojí za to si povšimnout, že také jediná Nokia 6630 je vyobrazena bez loga Vodafone na přední masce.

Jeden z nabízených telefonů (Sharp 902) bude prvním evropským telefonem disponujícím dvoumegapixelovým fotoaparátem s autofokusem a optickým zoomem, jiný by měl nabízet stereopřehrávač MP3, společná by všem telefonům měla být podpora 3D her, videostreamingu a samozřejmě Live! portálu společnosti Vodafone.

Fakt, že Vodafone bude schopen nabídnout k podzimnímu veřejnému startu své evropské 3G sítě (zatím v ní nabízí vlastně jen data) celkem deset atraktivních modelů, je velmi pozitivní. Právě nedostatek vhodných telefonů označil šéf Vodafone Arun Sarin za největší problém operátorů 3G sítí a už dlouhou dobu bylo jasné, že Sarina modely jako Nokia 7600/6650 nebo Motorola A835 rozhodně nepotěší a že Vodafone s nimi svojí síť startovat nebude.

Oproti této události jsou další 3G zprávy jen drobností, takže stručně:

Samsung představil procesor ARM1020E určený pro 3G telefony a PDA, taktovaný na 667 MHz a vybavený 64 Kb interní cache. Samsung se těší, že výkon nového procesoru ho předurčuje pro zpracování obrazu a 3D hry na mobilních zařízeních.

NTT DoCoMo přiznalo, že při krádeži počítače se dostaly ven osobní data zhruba 60 000 uživatelů jeho sítě.

E-plus zase informovalo o tom, že jeho německá 3G síť je v současné době využívána z jediného procenta...