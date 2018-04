3G Týden: Telefon, který pije alkohol

NTT DoCoMo představila prototyp telefonu poháněného metanolem

První sériově prodávaný telefon – alkoholik má být nabízen v síti japonského operátora NTT DoCoMo. Ze spolupráce s laboratoří Fujitsu vzešel prototyp zvláštní baterie pro Foma telefony využívající právě methanol. Prototyp na obrázku je spíše jakousi "základnovou stanicí", do které se původní telefon zasadí a dobíjí se, případně je zcela napájen, Fujitsu ale ujišťuje, že do doby, než se metanolové baterie začnou prodávat, technologii zlepší natolik, aby baterie s metanolem byla stejně velká a výkonnější, než-li ty současné.

Podle NTT je spotřeba telefonu jedním z limitujících faktorů, proč lidé nepoužívají pokročilé funkce telefonů tolik, co by operátoři chtěli. Například taková hodinová online hra z velké části vytluče baterie mobilního telefonu a pokud si operátor přeje, aby si uživatel mohl hru hrát v šikanzenu, zatímco spěchá do školy, musí mu nabídnout řešení, jak telefonu snadno energii obnovat. A štamprle se k tomu jeví jako dobrý důvod.

Je zajímavé sledovat, co všechno operátoři udělají proto, aby nás přesvědčili, že to není jen o ceně služby.

A rada na závěr: metanol není normální alkohol, po metanolu snadno oslepnete, takže doporučujeme vašemu miláčkovi neupíjet.

Vodafone Švédsko nabízí datový paušál

Švédský Vodafone nabízí data za paušální poplatek. Paušální poplatek 499 švédských korun zpřístupní zákazníkovi datové připojení v UMTS i GPRS síti až do rychlosti 384 Kb/s. V přepočtu tedy zákazník tento paušál pořídí za 1750 Kč. Paušální poplatek zahrnuje max 1 GB dat, za každý další 1MB dat musí zákazník zaplatit další 3,5 Kč.

Orange UK ruší vánoční 3G kampaň

Britský operátor Orange se rozhodl posunout masivní marketingovou podporu své britské 3G sítě. Původně se očekávalo, že podobně jako Vodafone zaplaví britský předvánoční trh reklamou na svoji 3G síť a novými 3G telefony, jenže Orange se nakonec rozhodl, že 3G telefony bude nabízet jen v omezeném množství a ve vlastních obchodech. Ostatní obchodníci 3G služby Orange zatím nabízet nebudou. Podobně postupuje další britský operátor MMO2, takže Vodafone a 3 budou nakonec jediní, kteří se budou přetahovat o vánoční britský 3G trh. Orange zahájí masivní kampaň a prodej všemi distribučními kanály "někdy v roce 2005".

Indické spory o 1900 MHz pásmo

Indie přemýšlí nad tím, jak naložit s 1900 MHz pásmem. Zatímco místní CDMA operátoři chtějí, aby bylo pásmo přiděleno pro CDMA, GSM operátoři zase lobbují za to, aby pásmo bylo vyhrazeno pro 3G služby. Za GSM operátory se postavila GSM Asociace, která připomíná, že 1900 MHz pásmo je celosvětově vyhrazeno pro 3G služby, zatímco CDMA operátoři připomínají, že výraz "celosvětově" má drobné výjimky.

Dvě licence pro 3G sítě hodlají z kraje roku 2005 udělit Philipíny. 3G síť by se měla rozeběhnout na přelomu let 2006/7.

3G CDMA Industry Achievement Awards

CDMA Development Group (CDG) udělovala letos poprvé ceny nazvané 3G CDMA Industry Achievement Awards. Ocenění udělované skupinou kolem CDMA2000 technologie má být jistou protiváhou cenám udělovaným na 3GSM kongresu v Cannes GSM Asociací. Letošní přehled oceněných společností najdete zde.

První telefon bojující s bakteriemi

Korea patří v mobilech tradičně k zemím, které už nevědí, "co by"… Příkladem může být "první telefon pokrytý stříbrnou nanovrstvou". Ano, hovoříme o modelu IM-7400 společnosti SK Teletech. Proč má telefon stříbrnou vrstvičku o tloušťce jednoho nanometru? Samozřejmě ne proto, abyste se pochlubili stříbrným telefonem, ale z ryze praktických důvodů. Takový povrch totiž likviduje alergeny a bakterie a to je to hlavní, o co tu běží. Však také podle letáku k tomuto telefonu je na průměrném mobilu až 25 000 škodlivých baterií.

I v dalších aspektech na tom není IM-7400 nijak zle, telefon má vestavěný 1,1 megapixelový CCD fotoaparát, otočnou kameru a 100 MB paměti. Je ovšem pouze pro CDMA2000 EV-DO sítě (překvapivě pouze pro korejskou síť SK Telecom), takže pokud byste si přáli evropskou verzi, budete si muset vystačit s obratnou manipulací s alobalovou fólií a tubou lepidla.

KDDI A1403K a jeho Friendly Design

Další telefon, který stojí za to zmínit, je určený pro japonského operátora KDDI, tedy opět CDMA2000 síť. Telefon se jmenuje KDDI A1403K a výrobcem je Okinawa Cellular a operátor zdůrazňuje jeho "friendly design". Ten spočívá ve "futuristickém oválném tvaru" padnoucím pohodlně do dlaně. Na vnější straně je takzvané Grafické Okénko, pomocný displej, který zobrazuje informace "v zábavném a jednoduše porozumitelném stylu".

Telefon má také hlasovou nápovědu, která uživatele nahraným hlasem provede funkcemi, se kterými si neví rady. Extra jednoduché má být také ovládání.

Ani v tomto případě se netěšte, telefon je určen pouze pro japonský trh a síť KDDI, navíc japonská nápověda by asi velké zjednodušení pro našince nepředstavovala.