3G Týden: rozmach her, NTT nakonec skromně v Aténách atd

Seriál 3G Týden si udělal menší přestkávku danou jednak dovolenou a jednak minimem novinek, jež se ve světě sítí třetí generace udály.

NTT DoCoMo nakonec v Aténách pouze skromně

Když jsem v jednom z předchozích 3G Týdnů referoval o aktivitě japonského operátora NTT DoCoMo, jenž v olympijských Aténách spustil pro japonské návštěvníky svoje základnové stanice a propojil je do své vlastní sítě, přišlo mi to jako zajímavé memento, s nímž by se mělo něco udělat, protože eroduje samu podstatu roamingu. Udělat = akceptovat jej, nebo jej zavrhnout.

Situace se vytříbřila do značné míry sama. NTT DoCoMo ustoupilo tak daleko, že ze tří plánovaných základnových stanic zůstala jedna jediná a ta pokrývá okruh cca 200 metrů okolo pavilonu Cosmote Mobile Communications SA, řeckého partnera NTT. Operátor také oznámil, že jde pouze o demonstraci služby pro evropské partnery (byť se "živou" zátěží) – tím kličkuje pryč od palby, kterou na něj spustila řecká vláda. I tak ale v tomto "demo provozu" odbaví síť kolem 2000 hovorů denně.

Kromě menšího pokrytí se také změnila doba provozu. Místo dvou měsíců skončí síť provoz v Řecku po měsíci v posledním srpnovém dni.

Virtuální přítelkyně pro 3G

Virtuální přítelkyně je nová hra, se kterou přichází hong-kongská společnost Artificial Life. Jde o hru určenou pro mobilní telefony v 3G sítích..

Hra Virtual Girlfriend by se dala přirovnat k Tamagoči. Hráč má na svém mobilním telefonu virtuální přítelkyni, animovaný 3G avátar. Tuto přítelkyni může v průběhu dne kontaktovat a při tom ji zastihne v různých situacích – v práci, doma, na nákupech, v restauraci, na schůzce s jinými přáteli atd. Hráč může svoji přítelkyni kontaktovat pomocí SMS, MMS i java klienta a může jí i dávat dárky.

Hra nemá žádný přesný a konkrétní cíl, jde o "rozvoj vztahu" a o spokojenost přítelkyně, přičemž hra ve svém průběhu dle vývoje instaluje další a další moduly a části.

Výrobce nechce být nařčen ze sexismu a tak na únor 2005 ohlásil verzi Virtual Boyfried…

Už jen čekám, kdy se na trhu objeví virtuální avátaři pro videotelefonování, kteří za volaného převezmou úlohu důstojné presentace, kdy tento bude indisponován.

Multiplayer hra pro 3G

Označit nějakou hru za první multiplayer hru pro 3G telefony chce dnes trochu odvahy, protože na J2ME 3G telefonech budou fungovat i dnešní 2G hry, mezi nimiž pár multiplayer kousků již existuje. Takovou odvahu měl operátor 3, když tak označil Badlands, když usoudil, že staré 2G hry nejsou dostatečně interaktivní. Jde o hru s tanky, které jezdí terénem a střílí po sobě, kouzlo je samozřejmě v tom, že v tancích sedí živí soupeři. A podle operátora 3 je dalším kouzlem také to, že díky 3G síti nedochází k žádnému zpoždování hry. Badlands si zákazníci trojky zahrají na telefonech NEC e313, NEC e616, LG U8110 a Motorola A835, chystá se i pro další modely. Zajímavá je také cena hry – v Austrálii zaplatíte 50 centů za sedm životů. Těch herních … (samotná hra i přenesená data jsou zdarma).

Vodafone spouští 3G v Řecku

K řeckému operátorovi TIM se připojila i místní větev Vodafone a začala nabízet 3G služby své UMTS sítě. Hlavní zajímavostí a reklamním tahákem jsou videohovory zdarma až do konce září, pokud ovšem seženete někoho, komu budete moci videotelefonovat. Zdarma je ovšem také surfování po internetu z mobilu (tedy evidentně přes wap).

Řecký Vodafone nechává ceny v 3G síti jinak stejné, jako v síti GSM, služby 3G jsou dostupné pro tarifní i prepaid zákazníky. Funguje také roaming s ostatními 3G operátory.

Vtipná je ale situace s obsahem. Vodafone se chlubí možností stahovat si až minutové videoklipy, ve sportovní sekci pak zajímavé záběry z UEFA šampionátu, olympijské hry mu ale jaksi utekly mezi prsty…

A na závěr data – také řecký Vodafone bude podporovat 384 Kb/s přenosové rychlosti.

Text2Video od Materny

Materna přichází na "messaging" trh s další inovací. Tou má být produkt Any Way Text2Video. Díky němu může uživatel odeslat textovou zprávu a ta bude transformována do videa v MMS zprávě. Software vytvoří obrázky mluvícího člověka, je synchronizován pohyb úst s výslovností a systém nyní zvládá dvanáct jazyků. Materna k tomu říká "Visual Messaging opens a new world for messaging services by integrating and combining text, voice, images and video." Spíše to ale vypadá na pitomost. I když zajímavou…

Trojka přechází na LG U8120 a počítá klienty

Operátor 3 oznámil, že v polovině srpna získal v Británii celkem 1,2 milinu zákazníků pro svoji 3G síť a pochvaluje si, jak zvýšené prodeje souvisejí s dodávkami nových a docela atraktivních telefonů od LG. Model LG U8110 patří mezi bestsellery, operátor do prodeje uvádí také jeho silnějšího bratříčka LG U 8120, jenž se liší především větší pamětí. Celosvětově má Trojka 3,2 milionu klientů.

Toshiba představí své 3G telefony počátkem roku 2005

Toshiba je jako výrobce mobilních telefonů známá – či spíše u nás neznámá – jako výrobce levných low-end mobilů vybavených i-mode. Mluvčí Toshiby ale oznámil, že firma se zaměřila na produkci 3G hi-end mobilů a hodlá je na počátku roku 2005 uvést na evropský trh. Obecně se jim dávají docela slušné šance, protože v Japonsku Toshiba zásobuje místní pobočku Vodafone a pokud je Vodafone bude odebírat i v Evropě, jistě jim slušný prodej bude umět zajistit – zejména, pokud půjde o tak slušné telefony, jak Toshiba slibuje a za rozumné peníze. Nepřekvapí tedy prohlášení, že telefony budou podporovat Live! portál Vodafone…