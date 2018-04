3G Týden: Olympijská Foma, UMTS v USA a T-Mobile 3G datový paušál

NTT DoCoMo pokryje olympijské Atény

Japonský operátor NTT DoCoMo se rozhodl zajímavým způsobem vyřešit problémy zákazníků své sítě Foma s roamingem v řeckých Aténách v průběhu olympijských her. Foma totiž neprodává mobilní telefony kompatibilní s GSM sítí a roamingová dohoda s místní jedinou 3G sítí zatím chybí. NTT DoCoMo tedy v Aténách instalovalo tři základnové stanice, jež by měly pokrýt atraktivní turistické lokality města. Tyto základnové stanice jsou propojeny pronajatou linkou s ústřednou v Japonsku, takže z hlediska uživatele jde o zcela plonohodnotnou japonskou síť Foma – včetně tarifů. Volání do Řecka tedy vyjde jako mezinárodní hovor, zatímco volání na japonská čísla je hovor lokální. Uživatelé mohou využívat i videohovory, posílání obrázků a další služby 3G sítě Foma.

Vzhledem k problémům s výstavbou olympijského areálu se v něm síť umístit nepodařilo. Síť bude fungovat od konce července do konce září.

Síť Foma oslavila 20.července 2004 pětimiliontého zákazníka, celkem má NTT DoCoMo přes 46 milionů klientů, většinu z nich ale ve starší 2G síti.

Ale bychom japoncům jen nezáviděli: jejich vláda přemýšlí o tom, že by zavedla zvláštní daně na WiFi. Daň by měla zatížit WiFi zařízení již přímo při prodeji a jejím smyslem je zpoplatnit alespoň z části používání frekvenčního spektra – byť bezlicenčního. Vzhledem k tomu, že japonci smí používat jen dva kanály (13 a 14) pro své WiFi sítě, nejsme na tom v ČR ještě tak zle, alespoň co se WiFi týká.

STET Hellas nabízí příjem televize v mobilu

Řecký operátor STET Hellas spouští pro svoji novotou zářící 3G síť službu příjmu televizních kanálů nazvanou TIM Mobile TV. Televizní kanály se streamují na telefony a v nabídce je plejáda místních řeckých kanálů. Zajímavý je údaj o zpoždění způsobený přenosem a kódováním – na mobil se TV kanál dostává s dvacetivteřinovým zpožděním…

Australská Telstra upgraduje na CDMA2000 1xEV-DO

Australský operátor Telstra podepsal kontrakt s Nortelem na rozšíření jeho mobilní sítě o technologii CDMA2000 1xEV-DO. Nortel je již tradíční dodavatel Telstry, v roce 2000 mu dodal technologii CDMA technologii, v roce 2002 ji upgradoval na CDMA 1xRTT. Telstra hodlá služby EV-DO spustit do konce roku 2005. Telstra má nyní 8 milionů klientů.

Jedinou 3G sítí v Austrálii je tedy zatím Hutchison, jenž ostatně s Telstrou jedná o sdílení sítě v určitých lokalitách, kde by bylo neekonomické stavět dvě sítě najednou.

S Hutchisonem v Austrálii také jedná novozélandský Telecom – ten by chtěl přes něj provozovat služby 3G v Austrálii. Telecom NZ pomohl Hutchisonu s financováním jeho 3G plánků, když mu v roce 2001 dal za 20% akcií celkem 400 milionů USD. To by udělalo velké problémy dalším dvěma mobilním operátorům v Austrálii – Optusu a Vodafone. Ti 3G služby zatím nenabízejí.

USA mají svou UMTS síť

Americký operátor AT&T Wireless spustil ve spolupráci s japonským NTT DoCoMo 3G síť na standardu UMTS ve čtveřici amerických měst: Detroit, Phoenix, San Francisco a Seattle. Do konce roku se očekává pokrytí dalších dvou: Dallas a San Diego (říká se, že San Diego je natruc zde sídlícímu Qualcommu, protože jde o první UMTS v USA). Zatím jsou v nabídce dva telefony - Motorola A845 a Nokia 6651 po 300 USD a také datová karta Novatel/Lucent za 150 USD, přičemž přenosová rychlost se pohybuje kolem 220-320 Kb/s. Neomezený datový přenos vyjde na 80 USD měsíčně.

V případě mobilu Nokia 6651 jde o stejný mobilní telefon, jako je Nokia 6650, jenže pracuje v pásmech 1900 MHz. Specifikace najdete například zde. Poslední téma na zamyšlení: jak bude americké UMTS z hlediska mobilních telefonů kooperovat s tím evropským, když je v mírně jiném frekvenčním pásmu?

A něco nových telefonů

S novinkou nazvanou "ředitelský telefon" tedy "CEO phone" přišel Samsung. Jde o model Samsung SCH-E560 a jeho hlavní schopností je nahrát až hodinu dlouhý telefonní rozhovor a tento pak uložit například do počítače. Nahraný hovor lze "přetáčet" mazat atd. Jinak má telefon samozřejmě všechny moderní 3G funkce a jeho cena je v přepočtu 350 dolarů.

Ani další korejská firma Pantech&Curitel nezahálela a představila hned dva modely - Pantech&Curitel PH-S5000V a PH-K1000V. Oba jsou vybavené přijímačem televize, třímegapixelovým fotoaparátem s mechanickou závěrkou, FM rádiem a MP3 přehrávačem. A pokud byste si náhodou chtěli nahrát písničky z rádia nebo dokonce pořad z televize, máte šanci. Do paměti se vejde až 160 minut televizního vysílání nebo vámi produkovaného videa snímaného vestavěnou kamerou. ShowView kódy pro programování nahrávání videa ale nejsou podporovány :)

T-Mobile zavádí paušál za 3G a WiFi data

Britský T-Mobile oznámil, že zavádí paušální poplatek pro připojení k mobilním datům bez ohledu na to, zda uživatel používá 3G síť nebo WiFi. Měsíční paušál je 70 liber, pro první tři měsíce je ale přístup k mobilnímu internetu zadarmo.

Zajímavé také je, že T-Mobile UK zatím nabízí 3G síť jen s přístupovou rychlostí 128 Kb/s, tradičních 384 Kb/s nabízených ve WCDMA sítích prý nabídne až později. V Británii má T-Mobile přes 500 hotspotů, v Evropě pak celkem kolem 3500 hotspotů, zda bude flat-fee platit i na nich, není jasné.

A malým zklamáním je, že jak to tak vypadá, 3G karta za 200 liber nemá podporu WiFi, čímž se také stává bezpředmětným otázka bezproblémového přechodu z 3G do WiFi a opačně bez ztráty spojení...