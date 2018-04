3G Týden: nové 3G telefony, UMTS v Nizozemí a ve Švédsku

První WiFi telefon jde do prodeje (u NTT DoCoMo)

NTT DoCoMo si dlouho brousil zuby na to, že bude první, kdo bude prodávat mobilní telefon s praktickým WiFi, tento telefon odhlašoval již od loňských vánoc a konečně se dostává do prodeje - zatím v pár kusech, v průběhu září prý bude již v dostatečném množství. Jmenuje se N900iL a to napovídá, že pochází z rodiny Foma telefonů série 900i – to také předurčuje jeho schopnosti (velký barevný displej, java aplikace, videotelefonní avatary, dálkové infraovládání spotřebičů atd).

WiFi lze v telefonu používat k surfování po internetu – buďto používáte paketový mobilní přenos nebo WiFi síť. Je také k dispozici instant messaging a funkce zjišťování, zda máte v okolí nějaké známé. VoIP služeby podporuje telefon přes funkce Passage Duplex. Tato serverová aplikace umožní směrování hovorů přes WiFi z původního a na původní mobilní číslo.

Další parametry: 2,2 palce QVGA TFT displej, dvě kamery, ta vnější 1 megapixel, vnitřní pro videotelefonii 100 kilopixelů, váha 120 gramů, podpora miniSD karty.

NTT nehodlá ponechat vývoj mobilů ani nadále náhodě. Firma nově investovala 51 milionů USD do amerického producenta čipových sad Texas Instruments LSI. Cílem této investice je vývoj čipové sady podporující WCDMA / FOMA a GSM. To je samozřejmě zajímavé, protože na jednu stranu by to omezilo dominaci Qualcommu v této oblasti a na stranu druhou by to umožnilo FOMA telefonům bezproblémově roamovat v evropských GSM/WCDMA sítích (DoCoMo neprovozuje GSM síť, její starší síť je japonský standard PDC/PHS). A do třetice by to ještě více zvýraznilo vliv dominantního japonského operátora na výrobu a vývoj mobilních telefonů.

KPN startuje UMTS v Nizozemí

Holandský operátor KPN spouští od 15. července služby své 3G sítě. Jak se stalo tradicí, pro první zájemce bude k dispozici pouze datová služba poskytovaná PCMCIA kartou KPN Mobile Connect Card. Dodavatelem karty je Lucent a Novatel. Ta nabídne kromě UMTS a GPRS přenosů také možnost připojit se skrze WiFi hotspoty. Neomezený přístup přes GPRS a UMTS přijde na 75 euro měsíčně (cca 2400 Kč). Za WiFi se u KPN platí 20 euro za 1000 minut připojení, KPN má 250 hotspotů v Holandsku a dalších 3500 jich roamuje ve světě.

UMTS síť KPN nabízí pokrytí 30% populace, přes 50 míst. KPN nyní testuje mobilní telefony a chtělo by nabídnout mobilní telefony v UMTS síti od září. Není bez zajímavosti, že KPN je velký evropský přívrženec i-Mode a po dodavatelích mobilů vyžaduje, aby jejich telefony i-Mode podporovaly.

A také Vodafone Švédsko…

Švédský Vodafone pro business zákazníky UMTS síť nabídl již v únoru letošního roku, pro ten běžný zákaznický trh je ale uvolňuje až nyní. Vodafone v rámci Vodafone Live! služby nabídne videhovory a také videoukázky, každý zákazník dostane 120 minut videohovorů měsíčně do všech místních sítí. Po vyčerpání těchto minut zdarma stojí videohovor stejně, jako normální telefonní hovor, což je dosti odlišné od běžné praxe videhovor zdražit dvakrát až třikrát oproti klasickému hovoru. A jako další dárek Vodafone nabízí 20 MB přenesených dat měsíčně zdarma.

Hudba Chaoticomu pro Telenor

Řešení pro stahování hudby od firmy Chaoticom, které jako první použil český Eurotel, má další dva zákazníky. Kromě britského Orange, který jej instaloval nedávno, jej spustil v červenci také norský operátor Telenor. Další dobrá reference…

Otázka ovšem zní, jak dlouho bude trvat, že se české StarZones poperou s mobilním řešením Chaoticomu a dojde k nějaké integraci alespoň do společných barviček, když už technicky nebude sloučení tak prosté…

Trocha moderního mobil-designu od KDDI

A na závěr tohoto 3G týdne se sluší dát nějaký zajímavý 3G mobil. Tenhle představila firma Sanyo pro japonské KDDI a jmenuje se Sanyo W21SA. Kromě dnes už v Japonsku prakticky nezbytného otáčecího displeje je vybaven řadou technických vymožeností, 2 megapixelovým fotoaparátem, FM rádiem, televizním výstupem, GPS, hlasovým záznamníkem a možností připojit jej přes USB. Pokud byste chtěli streamovat video, máte šanci pomocí QVGA kamery a datového přenosu 384 Kb/s.

Kdybyste nevěděli, k čemu je ten TV výstup, pak je to prosté – telefon připojíte ke svému domácímu plazmovému displeji (nebo k černobílé televizi Merkur…) a můžete si videotelefonovat s přáteli případně si přehrávat pořízené fotografie na velkém displeji…

Telefon je také vybaven OCR – rozpoznáváním anglického textu snímáním čočkou a překlad vybraných slov do japonštiny.

Pro sbírku sexy fotek tohoto telefonu se podívejte sem na jeho flash presentaci (v japonštině, ale dosti srozumitelné). A tady najdete další telefony představené spolu s tímto, jeden od Sony Ericsson a druhý od Kyocera.