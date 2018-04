3G Týden: na ITU Telecom Asia oslňuje LG a Samsung

Právě začínající veletrh ITU Telecom Asia 2004 v jihokorejském Busanu má být oslnivou přehlídkou schopností jihokorejských firem. Asi nikdo z korejců by jim neodpustil, kdyby na tomto mezinárodním veletrhu netriumfovaly a nepředháněly se nejmodernějšími technologiemi, nad nimiž budou okolní sousede i ti evropané žasnout.

A místní firmy skutečně nezklamaly

Samsung představil první mobilní telefon vybavený pevným diskem. Samsung SPH-V5400 má kromě pevného disku o kapacitě 1,5 GB také megapixelový fotoaparát a MP3 přehrávač schopný přehrávat hudbu i na FM vlnách, takže si na svém rádiu (a v rádiích v okolí pár desítek metrů) můžete naladit svoji soukromou hudební produkci. Jak už označení telefonu naznačuje, jde o mobil pro sítě CDMA2000 a v Evropě si o něm můžeme jen nechat zdát. Cena v přepočtu 800 USD. Podrobněji jsme referovali zde.

Tím ale Samsung své novinky nevyčerpal. Představil také svoji první čipovou sadu pro mobilní sítě CDMA EV-DV a svůj první telefon EV-DV podporující.

Pro své mobilní telefony Samsung připravil instant messagingovou aplikaci podporující Push to Talk a nazvanou AnyChat.

Samsung také uvedl paměťové čipy o kapacitě až 2GB a oznámil, že se dohodl s Philipsem na licencování technologie NFC, Near-field-communication. Díky tomu Samsung hodlá vyrábět mobilní telefony kombinované s osobním platebním nástrojem, elektronickou bezkontaktní peněženkou.

LG prohlásilo, že má v úmyslu do konce roku se stát jedničkou v prodeji WCDMA telefonů pro evropské sítě UMTS. Po posledních kontraktech s operátorem 3, jehož zásobuje svými modely U8110 a nově i U8150 se zdá, že tentokráte nejde vůbec o nerealistické chvástání. Evropské výrobky pro UMTS sítě vypadají zatím oproti LG mobilům dosti zoufale, případně je jich absolutní nedostatek.

LG na ITU uvádí své novinky pro WCDMA/GSM i CDMA sítě a mezi ně patří především modely LG8000 a T5100 s vestavěným 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Kromě toho se očekává, že LG předvede telefony vybavené 2 i 3 megapixelovým fotoaparátem, presentace mají probíhat v průběhu dne.

Vzhledem k tomu, že ITU Telecom Asia 2004 se teprve rozjíždí, další novinky jistě ještě přijdou. Své WCDMA telefony ohlásil už i Pantech Curitel a další asijští výrobci především z Japonska se jistě nenechají zahambit.

Vodafone pro Mac

Vodafone jako první operátor uvedl 3G PCMCIA kartu určenou pro Mac OS. Ani T-Mobile ani Orange ji zatím nenabízejí. Než se UMTS dostane k nám, jistě se to už nějak vyřeší.

Polsko spouští 3G

Hned dva polští mobilní operátoři si vybrali přelom srpna a září na spuštění své 3G sítě. 23. srpna spustil svoji 3G síť ERA PTC do testovacího provozu, minulý čtvrtek pak Polkomtel (síť Plus GSM). Oba operátoři se okamžitě poštěkali, kdo byl první a prezident Polkomtelu Jaroslaw Pachovski si nenechal ujít prohlášení, že Polkomtel otevřel novou kapitolu telekomunikací, Era namítá, že startovala dříve, ačkoliv pouze pro velké zákazníky a vybrané uživatele. Nakonec, koho to zajímá, kdo byl o týden dříve Podrobněji zde.

San Diego - Oblast střetu WCDMA a CDMA2000

AT&T rozšířilo svoji WCDMA síť do amerického San Diega. Zajímavé je to proto, že jde o první ostrý střet evropské technologie WCDMA s americko-asijským CDMA2000, to totiž v San Diegu provozuje Verizon Wireless. Pikantní na tom je mimo jiné také fakt, že San Diego je sídlem společnosti Qualcomm, iniciátora CDMA2000.

Dlužno ovšem říci, že přenosové rychlosti mobilních dat nabízené sítí AT&T a Verizonu jsou dramaticky rozdílné v neprospěch WCDMA.

Čtyři 3G licence v Rumunsku

V Rumunsku začíná boj o 3G licence. Rumunská vláda nabídla celkem čtyři licence, o něž se musí zájemci přihlásit do 29. října. Zájemci budou sotěžit v přehlídce krásy, cena každé licence byla stanovena na 35 milionů euro splatných v pěti letech. Licence je platná po 15 let a jak MobiFon (bratr Oskara) tak Orange Romania již ohlásili svůj zájem o licence.

Hong-Kongský Hutchison Telecommunications International nabídne své akcie prostřednictvím IPO na NYSE. Kolik jich bude prodávat, se zatím neví, zajímavé je především to, že jde o dceřinku Hutchison Whampoa jednoho z akcionářů skupiny 3G operátorů 3.