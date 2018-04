3G Týden: Megapixelové boje a nová Nokia

Boje o vestavěné fotoaparáty v mobilních telefonech se nevedou jen v intencích počtu megapixelů, ale také v počtu modelů, které jednotlivý výrobci s alespoň megapixelovým fotoaparátem dodávají. V současné době převzal prvenství korejský Curitel, který nabízí rovných 13 modelů vybavených alespoň megapixelovým fotoaparátem, dosud vedoucí LG jich má v nabídce 11. Určeny jsou ale jen pro CDMA trhy.

Prodeji "megapixláků", tedy telefonů vybavených megapixelovým fotoaparátem, se daří – jak LG tak Curitel hlásí přes 400 000 prodaných kusů za říjen jen v Korei. Na korejském trhu je megapixláků už solidní nabídka. Vybrat si mohli zákazníci počátkem listopadu z celkem 43 modelů. Z toho 31 modelů bylo vybaveno 1 mpx fotoaparátem, 7 mobilů mělo kamery 2 mpx a 5 telefonů mělo třímegapixel. Nejlépe se prodává LG-LP3000 a jen tak na okraj – pouhá třetina megapixláků má slot pro externí paměťovou kartu…

U čísel z korejského trhu zůstaňme – podle posledních údajů celkem 4,4 milionů mobilů je v Jižní Koreji vybaveno lokalizací polohy na bázi GPS. I proto zde zažívají boom MOSOSO hry. Co je to za slovo? Mobile social software. Mobilní aplikace založené na spolupráci lidí. Jak to vypadá? Inu, hry založené na hře více lidí a jejich kooperaci či soupeření.

Korejský LG se také hodlá výrazněji utkat o WCDMA trhy – příští rok hodlá jen pro WCDMA sítě (tedy evropské UMTS) nabídnout přes 20 modelů.

Novinky u Samsungu

Samsung zase konečně začne dodávat slíbené EDGE telefony, které představoval již v březnu na hannoverském CeBITu. Od poloviny listopadu se na evropských trzích (pozor, ČR není u většiny dodavatelů Evropa) se tedy objeví model Samsung SGH-P710 (na obrázku vpravo, informovali jsme zde), později se na trh dostane také vysouvací Samsung D500E vybavený kromě EDGE i 1,3 megapixelovým fotoaparátem, bluetooth, MP3 přehrávačem a 80MB paměti. Na americký trh míří EDGE model SGH-777. A proč EDGE v 3G týdnu? Protože EDGE je stále oblíbenější jako technologie 3G pro chudé…

A aby toho od Samsungu nebylo málo, jeho nový model SPH-E3330 zase pro změnu bude hlídat vaši životosprávu. Telefon totiž je schopen změřit procenta obsahu tuku v těle nebo počítat kroky, které jste ušly a na jejich základě odvozovat vaši kalorickou spotřebu. Abychom byli spravedliví, to měření tuku v těle je ale funkce dostupná po dokoupení externího modulu. A model je opět určený pouze pro asijské trhy.

Ericsson propaguje svoji WCDMA platformu

Ericsson se také rozhodl reagovat na poslední silná prohlášení LG a Samsungu týkající se jejich náskoku v 3G mobilech a vydal zprávu, v níž ujišťuje, že jeho Ericsson Mobile Platforms for WCDMA (technologickí platforma pro výrobu mobilních telefonů) se podílí 30% na trhu WCDMA mobilů. Používá ji šest největších výrobců WCDMA mobilů. Tak velký trh to ale zatím není. Do konce září měly WCDMA sítě celkem 10 milionů klientů a ačkoliv stále rostou, v součtu představují v 3G moři jen kapku. Sítě CDMA2000 totiž v září 2004 překročily 127 milionů uživatelů a jen za září přidaly 5 milionů nových.

Nokia 6235 a 6235i pro CDMA2000 1x

Nokia představila tento týden novinku pro asijský a americký trh – dvojici telefonů určených pro sítě CDMA2000 1x. Modely Nokia 6235 a 6235i by se na trhu měly objevit v druhém čtvrtletí roku 2005.

Modely jsou vybavené barevným displejem (65 tisíc barev), VGA fotoaparátem, záznamem a streamingem videa, 10 MB paměti, FM rádiem, vestavěným záznamem zvuku a hlasitým reproduktorem, jakož i schopností přehrávat MP3 skladby jako zvonění. Telefony lze s PC synchronizovat přes infraport nebo USB kabel. Nokia je prohlašuje za zástupce střední třídy telefonů, je ale otázkou, jak úspěšné budou v zemích, kde displej má o dvěstě tisíc barev více a dominují véčka s výrazně lepšími schopnostmi. Jak v jedné diskusi poznamenal jeden z účastníků předvedení těchto telefonů (představeny byly 16.11. na 3G World Congress & Exhibition 2004 v Hong-Kongu) "they are so cool retro…"…

A kontrolní otázka: jak se od sebe modely 6235 a 6235i liší? Těžko řict, z tiskových materiálů to nevyplývá…

Curitel a služba videa na vyžádání

Aby nebyla řeč jen o telefonech, ale také o nových službách. Korejský Curitel podepsal smlouvu s firmou Nextreaming a mobilní telefony Curitel PH-K1000V budou pro službu videa na vyžádání používat technologii Nextreamingu. Samozřejmě jde o telefony pro CDMA2000 EV-DO, takže nic pro naše mobilní sítě. Služba bude dostupná jen u korejského operátora KFM, ale asi to bude stát za to, protože telefon má vestavěnou paměť 1GB a do ní uloží až 5 hodin videa. To může pořizovat přímo sám v MPEG-4 přes digitální vestavěnou kameru 3,1 megapixelu s mechanickou uzávěrkou, vestavěným bleskem a redukcí červených očí pro fotky. Samozřejmostí je MP3 přehrávač, FM rádio a abychom nezapoměli, obrazovka TFT je na mobilu dvoupalcová. Ostatně, už jsme referovali dříve.

Vodafone nasazuje vánoční UMTS balíčky

Vodafone opakuje masivní akci z počátku tohoto roku – tentokráte před vánocemi. Jak jsme již informovali, do předvánočního prodeje nasazuje nové UMTS telefony, konkrétně sedmero modelů:

• Sharp V902SH

• Samsung Z110 V

• Sony Ericsson V800

• Samsung Z107 V

• Motorola V980

• Motorola E1000

• Nokia 6630

Další modely mají následovat v příštím roce, pro uživatele notebooků jsou k dispozici dvě PC karty.

Jak vypadá vánoční ofenzíva Vodafone třeba v Německu? Vodafone nabízí čtyři "Speciální UMTS balíčky":

20 euro – 50 volných minut

30 euro – 100 volných minut

45 euro – 200 volných minut

95 euro – 500 volných minut

Videohovory jsou za cenu hovorů klasických, v ceně je také stažení jedné plnohodnotné písničky a dvě hodiny sledování televize na svém mobilu. Zdarma je také surfování po Vodafone Live! portálu a využívání emailové služby Vodafone. V každém balíčku je také měsíčně 1000 volných minut do sítě Vodafone nebo do pevné sítě, jež lze využít pouze o víkendu.

Některé části této nabídky jsou ovšem časově omezené. Například videohovory budou stát od dubna 2005 podle informací Vodafone 1,20 eura za minutu, jeden odeslaný email bude stát podle velikosti až 1 euro. Směšná je také nabídka dat v ceně tarifu – za měsíc můžete zdarma přenést 2 MB dat, po dubnu 2005 bude zákazník platit 19 centů za 10 kb dat plus dva centy za hodinu.

Vodafone Live! pro 3G

Live! portál Vodafone za sebou má ostatně svoji 3G premiéru – minulý týden jej Vodafone spustil ve 13 zemích, kde má UMTS sítě: Rakousko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Japonsko, Holandsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Nové služby pro 3G sítě podporují funkce, od nichž si Vodafone slibuje zaujmout zákazníky a přitáhnout je do své UMTS sítě – Live! portál nabízí videohovory, stahování plných písniček do mobilního telefonu (samozřejmě chráněných proti kopírování a funkci podporují jen některé mobily), 3D hry, videa, videoklipy a v některých státech i televizi na mobilní telefon. A Vodafone se neopoměl pochlubit, že v jeho nabídce je také první dvoumegapixelový telefon na evropském trhu Sharp V902.

Zajímavou funkcí je Film měsíce, v němž Vodafone nasazuje ku prohlížení na mobilu zajímavé filmy. Prvním takovým se stal druhý díl Denníku Bridget Jones. Jenže se na telefon nedostane celý film, pouze trailery. A málem bych zapomněl na pro mobilní telefon speciálně vytvořené drama na motivy seriálu 24 - říká se tomu Mobisodes. Toto drama je prý obsazené špičkovými herci – bude zajímavé sledovat, jak se Vodafone tato strategie finančně vyplatí. Pokud se to někdy dozvíme...

Další zprávičky už jen telegraficky

Finská TeliaSonera pokryla 20% populace, ačkoliv jí licence přikazovala 35%. Zbytek se nyní snaží dohnat vysvětlováním, že EDGE je také skoro 3G.

Také francouzský operátor SFR odstartoval svoji UMTS síť. Pokrývá 64 největších měst, 38% populace, do konce roku 2005 chce tato čísla zdvihnout na 104 měst a 58 procent populace... V nabídce má osm mobilů pro UMTS a sedm tarifních programů.