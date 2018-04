3G Týden: hotspot připojený přes UMTS, plány Orange a Vodafone

Svět nepoznal dobrodiní Jana Husa a soluňských bratří, takže kromě diakritických znamének a slovanské vzdělanosti nemohl ani holdovat jejich svátku. To také znamená, že se objevily další zajímavé události ve světě sítí budoucnosti …

Hotspoty připojené přes 3G

Stále větší obliby mezi výrobci doznávají řešení pro hotspoty, která se do internetu připojují přes 3G sítě. Na letošním CeBitu jedno takové zařízení pod názvem surf@home představil německý operátor O2. surf@home je určený pro domácnosti a připojuje uživatele pomocí WiFi, zatímco do internetu se propojuje přes 3G síť (samozřejmě síť společnosti O2).

Podobné zařízení se objevilo v amerických CDMA2000 sítích a díky paušálu za data zde doznalo obliby v oblastech, kde je stále ještě problém připojit DSL linku.

Tento týden své řešení představila i švédská společnost Possio. Její bezdrátový router Possio PX30 se připojuje do mobilních sítí přes GPRS či UMTS (jak TDD tak FDD) a toto připojení dále sdílí zájemcům přes WiFi. Possio router je určený pro výstavbu hotspotů v oblastech, kde je problém s jiným broadband připojením a Possio si právem slibuje, že takových oblastí je dnes stále ještě celá řada (u nás nepochybně). Possio router má vestavěný DHCP server a OSGi server pro servírování Java aplikací, takže si jej můžete naprogramovat podle svého. Uvnitř je procesor Intel Xscale PXA250 a operační systém Linux.

Orange UK a jeho 3G plány

Britský Orange nabídne od 19. července své 3G služby – jak se již stalo tradicí, z počátku pouze 3G mobilní kartou pro notebooky. Tou konkuruje Vodafone, který se chystá nedatové služby své britské 3G sítě nabídnout od října letošního roku. Z 3G sítí na britských ostrovech tedy své běžné služby nabízí jen Trojka, O2 i T-Mobile služby 3G nabízejí pouze v Německu. Orange hlásí, že k datu spuštění 3G v Británíi bude mít pokrytí 66% populace a aby upřesnil zaměření své služby, tak pokrytí udává také jako 62% malých firem a 72% větších podniků. Orange hlásí, že jeho síť bude největší "integrovanou širokopásmovou sítí" v Británíí, protože jeho zákazníci se mohou bezproblémově přepojovat mezi WiFi, EDGE a 3G, v nabídce bude PCMCIA karta kombinující všechny tyto technologie. Orange v Británii nabídne přes 3000 základnových stanic pro 3G (Node B) a přes 3500 hotspotů WiFi.

Orange jako zajímavé lákadlo nabízí sjednocenou sazbu za datové přenosy v roamingu i v domácí síti. Uživatelé zaplatí 8 liber za MB dat v sítích v Británii, Francii, Německu, Itálii a Španělsku – za jednotnou cenou stojí místní afilace Orange a aliance FreeMove. Datový paušál za neomezený přenos bude stát 75 liber (cca 3500 Kč), oproti tomu Vodafone nabízí paušál za 85 liber (cca 4000 Kč) a limit je 500 MB dat. Cena karty Lucent Merlin U530 (GPRS/UMTS) bude 255 liber a pokud netouží zákazník po paušálu, zaplatí za MB dat 2 libry, tedy řádově stokorunu.

Pro zákazníky toužící po nedatových službách odstartuje Orange v září, kdy začne nabízet telefony LG 8150 na bigmac Sony Ericsson Z1010. Podrobnosti na MobileToday.

Korea vybírala nejhezčí 3G mobil

V korejské soutěži krásy - Korea Design Power Index (KDPI) – tradičnímu zápolení o nejhezčí mobilní telefon, opět zvítězil SK Teletech (dceřinka operátora SK Telecom) se svým novým SKY IM-7200 (vloni vyhrál IM-6100). Jak takový korejský krasavec vypadá, vidíte na obrázku – ani funkčně na tom není špatně, nabízí MP3 přehrávač, otočnou kameru i FM radio.

Telefonica riskuje ztrátu licence v Itálii

Španělský operátor Telefonica Moviles má problémy v Itálii. Do 30. června zde měl spustit 3G síť, jak mu přikazovaly podmínky licence, Telefonica ale síť nespustila a nyní jedná s italskou vládou o posunutí termínu. O licenci ale také může přijít. Se spuštěním sítí 3G měla Telefonica hromadu problémů již dříve, například v Německu, většinu trhů se snaží opustit a licence vrátit a inkasovat peníze zpět, nebo licence prodat.

Vodafone v Portugalsku výrazně zlevňuje telefony

Vodafone přistoupil k výrazné redukci cen UMTS telefonů v Portugalsku. Například Samsung Z105 prodávaný dříve za 690 euro zlevnil až na 595 euro (cca 19000 Kč) bez dotace, datovou kartu z 500 na 400 euro, při nákupu druhého telefonu dostane zákazník do konce září dokonce 50% slevu. Nedotovaným UMTS telefonům se v Portugalsku nedaří, jak by také ne – jsou oproti GSM telefonům velmi drahé ... že by ponaučení?