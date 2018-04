3G týden: Další továrna na mobily v ČR?

Technický ředitel švédského Ericssonu Hakan Eriksson prohlásil, že standard pro superrychlé 3G sítě (Super 3G) by měl být připraven nejpozději v roce 2007. Standard by měl umožnit přenášet v mobilní siti data až o rychlostech 100 Mb/s. Komentátoři zatím toto prohlášení tráví, nezbývá tedy než dodat, že Ericsson měl ve vývoji rychlých mobilních dat vždy velké oči a jeho předpovědi byly vždy cca dva roky napřed.

Dell bude montovat HSDPA do notebooků

Francouzskému deníku Le Figaro prozradil šéf Dellu Michael Dell, že do notebooků jeho firmy budou montovány 3G moduly s podporou HSDPA. Tento rok to ovšem nepřichází v úvahu. Zdá se, že Dell tak reaguje na aktivitu Sony, které na americký trh začne dodávat notebooky Vaio s instalovanými moduly pro datové přenosy EDGE. Sony Vaio T350 v koncové ceně 2200 dolarů ovšem je pouze pro klienty Cingularu.

Finský tendr o licenci 450 MHz

Ve Finsku se uvolnilo pásmo 450 MHz a místní regulátor jej nabídl. Koncem minulého týdne také oznámil, které firmy se o volné pásmo ucházejí. Uchazečů je celkem sedm: Cubio Communications, Digita, Elisa, Finnet Broadband Networks, LynxNet, Nordisk Mobiltelefon a Saunalahti Group. Saunalahti již prohlásila, že by v nejbližších dvou letech proinvestovala na výstavbě Flash OFDM sítě 30 milionů euro, dodavatelem by byl Flarion. Oproti tomu Nordisk a Digita by volili CDMA EV-DO v pásmu 450 MHz, podobně jako český Eurotel. Nordisk ostatně podobnou licenci má v Norsku.

Saunalahti už publikovala velmi podrobné materiály, co by učinila v případě svého vítězství, takže se dozvídáme i to, že plánuje získat cca 150 000 klientů, poplatky by byly na úrovni 20 euro měsíčně (něco přes polovinu současné úrovně) a v prvním roce by bylo postaveno 200 základnových stanic pokrývajících poloměr 30 km. Není to špatně postavený plán, protože i v internetovém Finsku se odhaduje, že přes 300 000 uživatelů má jen pomalé připojení a broadband přípojka je pro ně zatím příliš drahá nebo nedostupná.

Podobné licenční tendry velmi zajímají i ostatní evropské státy, protože pásmo 450 MHz se uvolnilo nebo uvolňuje ve Francii, Irsku, Německu či Rakousku.

Mobily budou využívat QR kódy pro zjištění data spotřeby potravin a další informace

NTT DoCoMo přišlo s dalším zajímavým plánem. Do svých mobilních telefonů již v létě 2003 vestavělo podporu dvourozměrných kódů QR. Do relativně malého QR kódu lze vměstnat slušné množství informací (až 7089 čísel nebo 4296 znaků či 1817 kanji/kana), přitom je možné je snadno tisknout a mobilním telefonem snímat. V Japonsku tak lze z vizitky uložit snímačem v mobilu kontakty přímo do mobilu a QR kódy se stávají populární.

Svaz zemědělských družstev ibaracké prefektury začal standardně označovat všechny jím produkované potraviny QR kódy a pomocí NTT DoCoMo telefonů tak uživatel ihned po načtení kódu do mobilu uvidí všechny informace o zvolené potravině: kdy byla sklizena či vyrobena, co obsahuje a dokonce kudy putovala a kde se jak skladovala. Informace se stahují z centrálního serveru svazu. Aplikace se pomalu chytá a o její využití se začínají zajímat i další zemědělci. Proč ne, zatím to dává více smyslu, než radiové RFID značky.

Podrobnosti zde v PDF.

3G reklama na nový Peugeot

Nejde o reklamu na 3G, ale reklamu s využitím 3G sítí. Francouzský výrobce automobilů Peugeot podepsal smlouvu s operátorem Vodafone, podle níž bude svůj nový model 1007 propagovat exkluzivně v reklamách ve 3G síti. Reklama přijde v podobě krátké animace vycházející z TV reklamy, pro další informace si mohou uživatelé napsat přes SMS. Uvidíme, jaký bude ohlas této reklamy, ale Peugeot si od ní slibuje, že se tak dostane pod kůži mladé uživatelské skupině, která bere reklamní spoty v televizi za vítanou příležitost dojít si do ledničky pro nášup.

ZTE a továrna na mobily v ČR

Čínský výrobce telekomunikační techniky ZTE na svém roadshow po Evropě zakotvil v úterý v Praze a na setkání s novináři připustil, že nezávazně diskutuje o možnosti postavit v ČR továrnu OEM telefonů pro UMTS sítě. Jistého ale zatím není nic, je to spíše jen taková možnost.

LG má šest novinek pro CDMA

Trochu jinak si nové mobily pro 3G sítě představuje LG a tento týden na korejském trhu představilo hned šestici nových mobilních telefonů. Hezkou novinkou je telefon s příjmem satelitní digitální televize ve standardu DMB s displejem otočným o 360 stupnů, mobil je vybaven údajně ultraúspornými čipy, takže si můžete příjem satelitní televize vychutnávat plné tři hodiny (a tím se zřejmě myslí, že můžete přitom nejenom přijímat, ale mít puštěný i displej) a aby tento telefon nevypadal ošuměle a nemultimediálně, je vybaven 2 mpx fotokamerou. Kromě satelitní TV může přehrávat i video na vyžádání.

Další novinkou je pak vysouvací telefon s bluetooth (ano, bluetooth je na asijských trzích stále zřídkavé), ultratenký 5 mpx fototelefon, telefon s podporou 3D java her, telefon s velkou pamětí a slotem na paměťové karty a podporou MP3 a na závěr telefon s analyzérem alkoholu v dechu. Všechny tyto telefony jsou ale určeny pro CDMA sítě a pro korejský trh.

Mobilní televize v akci

Dva týdny po spuštění mobilní televize má korejský SK Telecom (respektive jeho dceřinka k tomu zřízená TU Media) přes 20 000 uživatelů. Každý den si službu televize v mobilu aktivuje 1500 uživatelů, což TU Media považuje za skvělý výsledek. Služba obsahuje sedm televizních a 20 radiových kanálů a dostupná je jen na dvou mobilních telefonech vybavených standardem DMB: SK Teletech IBM-1000 a Samsung SCH-B100. Koncem měsíce bude dostupný i další mobil od LG a to prý zdvihne počet nový aktivací na dvojnásobek. Do konce roku by TU Media ráda 600 000 uživatelů.

S takto vyjásanými čísly trochu kontrastuje pesimističtěji laděný průzkum Jupiter Research, podle jehož výsledků jen 19% uživatelů by mělo zájem si za televizi na mobilu zaplatit. Pouze čtyři procenta dotázaných to považují za důležitou funkci svého budoucího mobilu.

Minulý týden také finská Nokia vydala svoji představu DVB-H standardu, což je významný impuls pro další práci na tomto standardu.

Indie své 3G licence rozdá

Indický zájem o 3G licence vzbuzuje ve světě řadu nadějí, Indie se považuje za velmi perspektivní trh, ba přímo pole takřka neorané. Indie ovšem 3G licence rozdá zdarma zájemcům, kteří získají požehnání vlády a regulátora - dále zde na Mobil.cz.

Nové mobily: O2 X4

Novým mobilním telefonem pro UMTS sítě je zakázkově pro britský O2 vyráběný mobil nazvaný X4, následovník to modelu X2. Jde o odlehčené véčko s 1,3 megapixelovým fotoaparátem a miniSD kartou, kterou využije zejména vestavěný MP3 přehrávač. Ve výbavě je také infraport, chybí naopak a bohužel bluetooth.

HTC Universal je první Windows Mobile 5.0 mobil

Prvním 3G telefonem vybaveným zbrusu novým operačním systémem Microsoft Windows Mobile ve verzi 5.0 se stává výrobek taiwanského HTC nazvaný Universal. Tento chytrý telefon se bude opět a již tradičně prodávat jako OEM pod jménem operátora a oproti ostatním Windows Mobile zařízením se honosí velmi slušnou vestavěnou klávesnicí, kterou odhalí až odklopení displeje na otočném kloubu. Zařízení bude uživatel tedy moci používat jako běžné PDA s dotykovou obrazovkou bez klávesnice, nebo podobně jako dnešní Nokia komunikátory, jen s tím, že obrazovka je dotyková.

HTC Universal přijde na trh v druhé polovině letošního roku a vzhledem k údajně pokročilým jednáním mezi HTC a T-Mobile se můžeme nadít, že tento telefon se objeví i u nás, protože jde o dvojkombinaci WCDMA/GSM.