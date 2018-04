3G týden: Bude Eurotel nakonec kupovat 3G od Alcatelu?

Ještě letos nebo z kraje příštího roku hodlají do svých 3G sítí dotlačit poslední výkřik rychlých dat, HSDPA, operátoři UMTS sítí. Například v Rakousku hoří ostrý souboj mezi Mobilkomem a T-Mobile, oba operátoři si vzali za prestižní záležitost přijít s HSDPA jako první a oba technologii již testují. Také americký Cingular by rád poškádlil své konkurenty, kteří hodlají své sítě upgradovat na EV-DO Rev A disponující podobnými parametry. Cingular by chtěl HSDPA spouštět v roce 2006 a čím dříve, tím lépe.

Jenže se opakuje starý známý problém – budou chybět mobilní telefony. Zatímco PCMCIA karty budou zřejmě na trhu v dostatečném množství už koncem roku od Novatelu, mobilní telefony s podporou HSDPA abyste pohledali. LG představovalo jeden model pro americký trh na veletrhu CTIA Wireless a slibuje ho do konce roku, jenže sliby chyby. Novatel také slibuje mini PCI karty s HSDPA, které by mohli výrobci vestavovat do notebooků. I Samsung a NEC slibují mobilní telefony s HSDPA na konec roku, jenže opatrní analytici varují – s telefony podporujícími HSDPA nechť operátoři v dostatečném množství nepočítají před polovinou roku 2006. A tak se zákazníci HSDPA dočkají pravděpodobně až v roce 2006. Nás to trápit nemusí, u nás 3G sítě ještě nejsou...

Movistar nakupuje 3G u Alcatelu, bude Eurotel také?

Španělskou Telefonica Moviles bude vybavovat 3G radiovou infrastrukturou Alcatel. Alcatel bude dodávat své základnové stanice Evolium I, které jsou již HSDPA kompatibilní a jsou speciálně upravené i pro obsluhu broadband provozu uvnitř budov.

Zajímavou otázkou do pranice samozřejmě je, zda i český Movistar (doposud fungující pod jménem Eurotel) zamíří na nákupy 3G do Alcatelu stejně, jako jeho španělská matka, nebo zda sáhne po tradičním finském dodavateli.

Japonsko startuje první pořádnou mobilní peněženku

Čtyři společnosti se musely v Japonsku domluvit, aby se mohl rozjet projekt první skutečné mobilní peněženky. Kromě NTT DoCoMo jde o trojici finančních firem Sumitomo Mitsui Financial Group, Sumitomo Mitsui Card a Sumitomo Mitsui Banking Corporation. NTT DoCoMo bere mobilní peněženku velmi vážně a do celého joint venture investuje zhruba miliardu dolarů v hotovosti, na což výměnou dostane 34% podílu v Sumitomo Mitsui Card, která na japonském trhu obstarává zúčtování pro VISA a MasterCard karty.

Mobilní peněženka v tomto případě má fungovat na bázi RF čtečky, takže patřičně vybaveným mobilním telefonem zamáváte před čtečkou RF karet a částka se automaticky objeví na účtu. Kromě funkce v mobilním telefonu dostane zákazník i běžnou plastovou platební kartu, kterou bude moci používat i v těch pomýlených obchodech, které nestihly držet krok s dobou. Mobilní peněženka se tak vlastně stane jen prodloužením platební karty do mobilu a zákazník bude pro její získání muset projít podobnou procedurou, jako pro získání běžné platební karty – což na západě i na dálném východě není problém a pomalu ani u nás.

EV-DO pro Wi-Fi

Zatímco američtí operátoři začínají nabízet rychlá data pomocí EV-DO, jejich zákazníci přemýšlejí, jak EV-DO nasdílet a zpřístupnit skrze WiFi. České řešení, kdy se EV-DO modem připojuje přes USB k Wi-Fi routeru Asus s modifikovaným firmware, nelze v USA použít, protože zde je v nabídce jen PCMCIA karta. Ale je to škoda, protože bychom exportovali další zajímavý projekt do zámoří. Američani si ovšem také pomohli a vznikl projekt StompBox, tedy WiFi router s Linuxem a slotem pro PCMCIA karty. Podrobný návod na stavbu je zde. Podobné zařízení se již prodává i hotové za 700 dolarů od společnosti Junxion, obojí lze použít i pro EDGE/GPRS a UMTS PCMCIA karty.

Japonské ebooky na mobily. A České taky

Japonský operátor KDDI spustil prodej elektronických knih pro mobilní telefony. Zatím je v nabídce cca 7000 titulů včetně manga a komixů a nejrůznějších bestsellerů. Nutno instalovat speciální software.

Nebojte, v ČR nejsme v tomhle zase nijak moc pozadu. Zadejte do svého wap prohlížeče adresu http://swap.cz/ebook/ a můžete si procházet plné texty řady knih v češtině s tím, že se délka textů i kvalita obrázků přizpůsobuje schopnostem vašeho telefonu. Oproti KDDI je tu jedna výhoda – knihy se neplatí. Alespoň prozatím. A pokud máte nějaký větší displej, je to na nudu do vlaku prima zábava.

Nové CDMA telefony

Přehlídku nových CDMA telefonů musíme začít u korejského Pantech Curitel a jeho modelu Curitel PT-S100. Jde o EV-DO telefon s otočnou čočkou fotoaparátu (vybaveno autofokusem), rozlišení je 1,3 megapixelů. Z dalších zajímavých funkcí stojí za zmínku TTS, tedy převod textu do mluvené řeči, super pro čtení obdržených zpráv. Dále MP3 a FM rádio, v CDMA telefonech pomalu standard. Podpora funkce Movie on Demand a pro jistotu miniSD slot doplňující 128 MB vestavěné paměti. Displej je TFT s 262 tisíci barvami, váha 116 gramů. Určeno pro korejský trh. Cena bude cca 500 dolarů v přepočtu.

LG přišlo s další fotolahůdkou, je jí model LG HS8000, který přichází právě v Koreji do prodeje. Zajímavý je otočný displej o úhlopříčce 2,4 palce a rozlišení 240 x 400 bodů při 262 tisících barvách, samozřejmě aktivní TFT. Váha je 141 gramů a tak velký displej přímo láká ke stahování filmů, podporu toho opravdu telefon i operátor nabízí. Filmy lze stahovat jako MPEG4, 15 rámců za vteřinu při dekódování, pokud video chcete z telefonu vytvářet, pak jen poloviční počet rámců za vteřinu. K dispozici je 512M SDRAM a 1G NAND FLASH, komu to nestačí, pak podpora miniSD karet až do 1GB kapacity. 3D stereo hudební výstup pro 64 hlasé vyzvánění a podpora MP3 je jen třešničkou na dortu.

Motorola MS550 s výklopným 3mpx fotoaparátem

Motorola MS550 představená na veletrhu CTIA má také zajímavou koncepci. Čočka fotoaparátu je totiž výklopná podobně jako u některých kompaktních fotoaparátů. Telefon je opět pro EV-DO sítě, dostupný bude v druhé půli letošního roku a kromě dvounásobného optického zoomu, 3mpx a úhlopříčky LCD 2,2 palce s rozlišením 240 x 320 bodů a 262k barev jde také o foto/telefon se slotem pro XD/miniSD karty. Podpora MP3 je tu samozřejmostí.