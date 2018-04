3G Týden – Video Jukebox, E-plus startuje v srpnu a čekání na Eurotel CDMA

Video Jukebox pro Trojku

Britský 3G operátor 3 oznámil, že podepsal smlouvu s BMG o licencování videoklipů pro službu Video Jukebox. Klienti Trojky si budou moci vybrat z nabídky klipů a přehrát si je přímo jako video stream na svém mobilním telefonu. Služba startuje v pondělí 2. srpna a cena klipu je 1,5 libry, v přepočtu kolem 70 Kč. Za 10 liber (470 Kč) měsíčně bude dostupný paušální tarif, kdy si bude moci zájemce přehrávat videoklipů po libosti kolik chce.

Půjde o plné verze klipů, nikoliv nějaký dvacetivteřinový sestřih a v nabídce budou hvězdy jako Christina Aguilera, Dido, Outkast, Britney Spears, Justin Timberlake nebo Will Young.

Rumunsko udělí čtyři 3G licence

Rumunský regulátor MTCI hodlá do konce letošního roku udělit celkem čtyři licence pro 3G sítě. Každá by měla vyjít na 35 milionů dolarů.

E-plus startuje 3G v polovině srpna

Německý operátor E-Plus startuje svoji 3G síť 16. srpna. V nabídce bude mít Sony Ericsson Z1010 za 300-400 euro podle zvoleného tarifu, případně Nokia 7600 za 200-300 euro. Firma už také ohlásila, že se nebude zaměřovat na videotelefonii, u níž se zatím ukazuje nezájem uživatelů, kteří ji prakticky nepoužívají. Místo toho hodlá E-plus nabídnout stahování videí. V jaké podobě, to firma zatím neupřesnila.

Nové mobily

Zajímavé nové 3G telefony kombinované s GSM – NEC e338 a dvě Motoroly C975 a V975 (preview zde) se již na Mobilu objevily, ve světě se již ozývají nadšené hlasy operátorů, kteří se těší zejména na nové Motoroly. Ty by měly zaujmout nové zákazníky a ponoukat je k přechodu na 3G sítě. Příchod nových telefonů je velmi důležitý, protože ty staré většinou vypadají v porovnání s moderními GSM telefony spíše prehistoricky. V Evropě se rozjíždí řada 3G sítí, zejména italský TIM a Vodafone mají přinést řadu nových klientů a nové telefony jsou potřeba.

Eurotel CDMA – první české 3G

V Čechách nejočekávanější 3G událostí je spuštění první české komerční 3G sítě, kterou od pondělí svým klientům začne nabízet Eurotel. Ačkoliv nejde o evropský standard UMTS, ale americké CDMA2000 EV-DO, jde o první dotyk 3G sítě. Jak bude rychlá mobilní datová síť Eurotelu přijata, ale s napjetím sleduje celý svět. Především jde o další průnik CDMA2000 technologie do doposud UMTS homogenní Evropy. Kritické hlasy připomínají, že zatímco CDMA2000 má za sebou několik let ostrého provozu a většina závažných much je u něj vychytána, evropské UMTS teprve startuje a náklady na vychytání mušek nesou začínající operátoři.

Pokud odhlédneme od tohoto sporu, většinu operátorů také zajímá, s jakou odezvou se Eurotel setká. Mobilní data za paušál nepatří všude k běžnému standardu a také jde o další pokus, jak na stranu mobilního operátora strhnout příjmy doposud vyhrazené pevným operátorům. Jen v jednom se nemohou analytici ve světě shodnout. Zda případný úspěch Eurotelu bude znamením zaostalosti našeho trhu, který bude CDMA suplovat málo rozšířené ADSL, nebo zda bude znamením jeho vyspělosti, kdy uživatelé preferují užitnou hodnotu mobilních dat nad pevným připojením... Co myslíte vy?