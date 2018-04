3G týden – T-Mobile spouští Music Mix, korejské 3G sny a další

Dění na telekomunikačních trzích nejsou jen finance několika zahraničních operátorů a trojice operátorů českých. Jsou to i události a služby, které se k nám dostanou možná za pár měsíců, spíše za několik let. 3G Týden je shrnutím toho, co zajímavého se okolo 3G sítí a služeb s nimi spojených. Snad se vám bude líbit.

WCDMA na korejském trhu zatím neuspělo

Korea je oblíbený testovací trh pro nejrůznější služby, jak by ne, patří mezi trhy nejvyspělejší. Kromě amerického 3G standardu CDMA2000 tu také od prosince 2003 funguje evropské WCDMA. Oba mobilní operátoři držící licenci pro WCDMA – SK Telecom a KFT sečetli počty svých uživatelů a oznámili, že se za půl roku podařilo aktivovat přes 500 uživatelů (slovy pět set uživatelů). Podle SK Telecomu je hlavním problémem WCDMA nekonkurenceschopná nabídka telefonů, navíc zákazníci nemají dualband-dualmode telefony, takže nemohou z WCDMA sítě přejít do CDMA2000 sítě, ačkoliv ji oba dva operátoři provozují také – a s podstatně větším úspěchem. WCDMA v Koreji nabízí omezené pokrytí, ačkoliv oba operátoři v poslední době do jeho zlepšení investují. Ovšem vlažně – a zatím to vypadá, že spíše proto, aby mohli evropský standard sledovat z první řady, než že by s ním vážně počítali.

Mobilní operátoři KFT a LG Telecom chystají zajímavou službu do svých mobilních sítí – PTT neboli Push to talk a to ze začátku září. Třetí operátor SK Telecom ji hodlá spustit do konce roku. Všichni tři domácí výrobci LG, Samsung a Pantech&Curitel do té doby hodlají nabidnout telefony s podporou PTT. Všichni tři operátoři ale již svorně prohlásili, že jejich PTT nebude založené na Qualcomm řešení Brew Chat, ale půjde o něco jiného, pravděpodobně otevřenější Push to talk over Cellular. Hlavním důvodem podle všeho jsou poplatky – řešení Qualcommu by stálo na licencích více.

Panatech & Curitel roste – tuhle značku u nás známe sice pouze z několika článků, ale svůj odbyt zvýšila meziročně o 120% a vyrobila za první letošní pololetí téměř 5 milionů mobilních telefonů. Největšími zákazníky této firmy jsou americké CDMA sítě Verizon, Sprint, Telus a Bell Mobility – těm má dodat letos celkem 6 milionů telefonů, čímž na americkém trhu prakticky zdvojnásobí svůj odbyt. Zbytek prodá na dalších CDMA trzích, především pak doma.

Home Network Dream (Korejská realita, Český sen)

Abychom se rovnou namlsali situací na korejském trhu – místní operátor KT tento týden oznámil aktivitu Home Network Dream, na které spolupracuje se Samsungem. Jde o vysokorychlostní připojení domácností do internetu a když se v Koreji řekne vysokorychlostní, tak se myslí opravdu vysokou rychlostí. Technologie FTTH (Fiber To The Home) zatím nabízí rychlosti v řádu 100 Mb/s, desetinásobné zrychlení je ve výhledu. To vše za ceny "pro domácnosti" – jak jinak na trhu, kde DSL linky nabízejí rychlosti 4-40 Mb/s. Služba je zatím dostupná v jižní části Soulu a za první měsíc zkušebního provozu získala 200 domácností. Ministerstvo informatiky a telekomunikací vyjádřilo ústy svého šéfa Chang-Kon Kima naději, že v roce 2007 bude připojení dostupné v 10 milionech domácností a přání pana Kima korejské firmy nikdy neberou na lehkou váhu. Co dodat – snad jen to, že KT vysoké rychlosti nabízí proto, aby si uživatelé mohli stahovat filmy z Video on Demand (a požadavkem na službu je, aby se mohly online sledovat tři filmy najednou, protože přeci celá rodina nemusí koukat na stejný film), FTTH také slouží pro hlídání domácností, elearning, e-zdravotnictví a další e-služby.

Motorola StarTAC – velký come-back?

Motorole se podařil dobrý tah, když inovovanou řadou 2004 navázala na dobrou tradici a jméno svého StarTAC telefonu. StarTAC byl vůbec první mobilní telefon, jehož se prodalo přes milion kusů a ve své době to byl technický unikát. Motorola StarTAC 2004 se stala hitem korejského trhu a od února se drží na špici prodejnosti – a to ačkoliv nenabízí vestavěnou kameru. Model 2004 se ale od svých starších brášků přeci jen liší – nabízí TFT displej s 262 tisíci barvami, 64 hlasé vyzváněcí tóny, čtečku pro e-knihy a další věci, co k modernímu mobilu patří. Podle tvrzení operátorů je ale stále přes 130 000 starých StarTACů funkčních a používaných.

Síť 3 nabízí přímý přenos Wimbledonu na mobil

Britská 3G síť nazvaná prostě 3 nabízí od počátku tenisového utkání ve Wimbledonu svým zákazníkům možnost sledovat zprávy o Wimbledonu na svém mobilním telefonu jako video-stream. K dispozici je videoreportáž, novinky, sestřih zajímavostí a rozhovory. Jeden videosnímek stojí 25 pencí (zhruba 11 Kč), denní nejdůležitější události pak dvojnásobek. Živý videostream utkání bohužel k dispozici není.

Operátoři žádají švédské úřady o strpení při výstavbě 3G sítí

Čtveřice švédských držitelů 3G licencí – operátoři TeliaSonera, Tele2, 3 a Vodafone – žádají o uvolnění podmínek pro držení 3G licence. Podmínky jim nakazují do konce letošního roku pokrytí přes 7 milionů obyvatel, celou populaci (8,8 milionů uživatelů) pak do konce roku 2007. Operátoři si stěžují, že tak rychlé zajištění pokrytí je velmi nákladné a že by se jim hodil nějaký oddechový čas. Švédská vláda jim již dříve povolila, aby severní část země pokryli společně, na druhou stranu, když podobný odklad žádal v listopadu 2002 Orange společně s Vodafone, zamítla mu jej. Orange si to vzal k srdci a ze švédského trhu odešel.

Německá O2 startuje 3G v červenci

Opeátor O2 odstartuje svoji německou 3G síť i pro běžné zákazníky v červenci. Zatím bude nabízet pouze Nokia 7600 (s aktivací za 200 euro) nebo UMTS/GPRS karta pro notebooky. Za 15 euro měsíčně dostane zákazník 50 volných minut, další minuta přijde na 39 centů (cca 11 Kč). SMS zpráva vyjde na 19 centů (cca 6Kč), což jsou na Německo slušné ceny. Nabízeny jsou i datové přenosy rychlostí až 384 Kb/s – cena je 1,9 euro za 1 MB dat, tedy zhruba 60 Kč za 1MB dat, k dispozici jsou i slevové balíčky s určitým počtem dat zdarma, paušál na datové přenosy není v nabídce.

Vodafone začíná prodávat Sony Ericsson Z1010

Dlouho očekávaný první 3G telefon od Sony Ericsson jde do prodeje. Nejdříve se začne prodávat v síti Vodafone, která "BigMac" nabídne za 300 euro ve svém Vodafone live! UMTS All-Inclusive Package (se dvouletým úpisem). Z1010 je dalším slušným 3G telefonem pro evropské UMTS sítě, o něco dříve se začal prodávat Samsung Z105, rovněž velmi slušně vybavený telefon a také Nokia 7600.

T-Mobile spouští Music Mix (a čeká to i nás)

T-Mobile spustil novou službu Music Mix, zatím v Británii, ale služba se chystá i do dalších částí teutonského impéria. Music Mix je služba pro stahování hudby, ovšem ne hudby, jak jí známe. Jde sice o běžné písničky, ale sestříhané na délku 90-120 vteřin. Důvodem sestřihu je délka – aby se skladba dala stahovat i na GPRS. Zatím je k dispozici 500 skladeb, do vánoc jich má být 250 000 a mají být i v plné délce. Cena skladby v Británii je 1,5 libry, v eurozóně pak 1,5 eura – T-Mobile zřejmě trestá Británii za to, že nepřistoupila na společnou měnu. Skladba by u nás tedy vyšla na 50 Kč. Music Mix lze přehrávat pouze na telefonech vybavených mobilním OMA DRM 1.0 – v nabídce T-Mobile jsou to pouze telefony Sony Ericsson K700, P900, Nokia 6230 a 7600 a také Motorola E398. Do konce roku by měl T-Mobile mít v nabídce 12 takových telefonů, do některých dalších zřejmě výrobci na popud T-Mobile podporu DRM přidají – již se chystá Sendo X a pravděpodobně i další smartphone.

Zajímavé je na Music Mix to, že ji podporuje prakticky celá hudební scéna, pouze EMI skladby v nabídce chybí – prý zatím. T-Mobile tajnosnubně hovoří o strategii Ear Phone, díky níž by se měla hudba dostat až do sluchátek vašich mobilů – a Music Mix má být jen první částí této strategie.