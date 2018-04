Hutchinson 3G síť v Itálii nesežene do konce roku tolik klientů, jak si předsevzala. Plán zněl na jeden milion zákazníků do konce roku 2003, podle současného zájmu zákazníků to ale vypadá jen na zhruba třetinový počet zákazníků.

Do konce dubna Hutchinson získal přibližně 64 000 zákazníků a nyní denně přibývá 1 000 až 1 500 nových. Přesto je Hutchinson stále velmi optimistický a tvrdí, že videohovory jsou velmi populární.