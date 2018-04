3G ruleta na severský způsob

Do uzávěrky výběrového řízení na licenci pro mobilní sítě třetí generace (dále jen 3G) ve Finsku se sešlo 14 žádostí. Je zajímavé, že jedna z nich byla na CDMA2000, zatímco zbytek si vybral W-CDMA a nebo nespecifikoval standard vůbec. Neobvyklá žádost na CDMA2000 byla podána finským internetovým operátorem Saunalahden Serveri, který nemá žádné zkušenosti s mobilní komunikací. Navíc je Serveri velmi malá společnost, která nemá prakticky žádné technické zázemí a její obrat také není velký - poskytuje připojení na Internet pro zhruba 100 000 finských domácností za deset dolarů kus. Dost neobvyklý status pro společnost která chce poskytovat mobilní telefonní služby třetí generace. Hodně střídmý odhad nákladů na vybudování 3G sítě ve Finsku vychází na stovky milionů dolarů. Zdá se že Saunalahden Serveri hraje na to, že se mu podaří najít zazobané spojence, kteří mu pomohou financovat projekt jako například Nortel nebo Lucent. Bude velmi zajímavé sledovat, zda budou tito giganti ochoni investovat do Finské začínající společnostim která má ještě před sebou spuštění IPO.

Někteří finští experti odhadují, že pokud bude CDMA2000 přidělena, celkový počet licencí se může snížit na tři. Pokud budou všechny licence omezeny na jediný standard, najde se místo pro čtyři W-CDMA, ale jedna CDMA2000 může znamenat extra buffer mezi CDMA 2000 a W-CDMA a to by ujedlo z koláče frekvencí prostor, který by jinak mohl být přidělen.

Zdá se jasné, že dvě licence dostanou Sonera a Radiolinja, dnešní soupeři v GSM 900/1800. Tito dva operátoři vládnou současnému trhu mobilních komunikací ve Finsku a pro zaručení kontinuity konkurence budou muset oba získat W-CDMA. Alespoň jednu z licencí musí dostat renomovaný mezinárodní operátor GSM, aby byl vstup na finský trh zajištěn i pro konkurenci ze zahraničí. Nejsilnější kandidát může být Telia, která si již na finském trhu protahuje svaly. Zbývá tedy prostor pro jednu aplikaci a pokud CDMA2000 projde, může také čtvrtá licence zahynout na technické příčiny.

Tohle všechno znamená, že jsou kostky vrženy pro další kolo hořké bitvy mezi zastánci W-CDMA a CDMA2000. Skutečnost, že se žádost o licenci CDMA 2000 zdá slabá a podává jí společnost, která nemá ani odborníky, ani peníze a ani podstatné vývojové zázemí, znamená, že jí pravděpodobně nedostane. To ale neznamená že Saunalahden Serveri bude vyřazen; celou podstatou spiknutí je navnadit velké CDMA společnosti aby sebraly peníze a vylodily se v Evropě. Je to mazaný tah.

Saunalahden Serveri z toho již vytřískal vlnu publicity zdarma, někteří jej podezřívají, že to byl hlavní důvod účasti, získat mezinárodní publicitu pro připravované IPO. Nová evropská vlna přístupu na internet zdarma přináší totiž těžké časy pro poskytovatele připojení.

Pokud ale nedostane Saunalahden Serveri několik set milionů dolarů od amerických společností, žádost pravděpodobně padne pod stůl. To se může stát i s podporou zvenčí, kvůli nedostatku zkušeností. Vodaphone Airtouch již zrušil svou aplikaci a to byl také jediný uchazeč, který by mohl vážně uvažovat o CDMA2000 (kvůli velkým sítím CDMA, které nově připojená společnost operuje v USA). Neúspěch žádosti o CDMA2000 dá zastáncům CDMA do rukou další argumenty pro útok na evropskou politiku mobilních telekomunikací.

Osobně bych si přál, aby jednu licenci pro CDMA2000 udělili i za cenu snížení počtu na tři. My bychom pak měli příležitost pozorovat jak si povedou CDMA2000 a W-CDMA na trhu GSM a nechat trh rozhodnout o upgrade GSM.

A konsorcium snažící se telefony na trhu konkurovat Nokia a Ericsson by mi rozhodně zvedlo náladu. Třetí generace telefonů bude muset být kompatibilní s GSM - fungovat v obou starších sítích GSM a v nových sítích 3G. Sledovat výrobce jako Lucent a Qualcomm vyvíjející dualmódové telefony pro trh, který je vůbec nezná a co teprve reakce Motoroly; vyvinula by Motorola přístroje W-CDMA a CDMA2000 současně a přidala tak další standardy k těm které nyní vyrábí - Iridium, iDEN, CDMA, AMPS, TDMA a GSM - a snaží se udržet up-to-date? A pak by Motorola vyrobila dva nové modely 3G pro trh, na kterém v lednu 1999 drží neuvěřitelný podíl 2%? Držme všichni palce Saunalahden Serveri... pokud uspějí u licenčního řízení, život se stane mnohem zajímavějším.