3G od LG v prodeji a za velmi příznivou cenu

Společnost Hutchinson Whampoa, která provozuje v několika zemích 3G síť pod názvem Three (3), začala nabízet mobilní telefon LG U8110. Společnost odebere do konce roku od LG tři miliony těchto telefonů, což je pro LG jistě velmi dobrý obchod. Telefon již je v prodeji například v Itálii, kde je jeho cena stanovena na 229 €, v akční nabídce do konce května pak dokonce jen za 199 €. Cena je za telefon v předplacené sadě včetně 30 € hovorného. Pro srovnání, levnější je klasicky koncipovaný Nec e313, stejně pak stojí Motorola A835. LG je z nich nejmenší a nejvíce se blíží rozměrům běžných GSM telefonů. Hutchinson, podle agentury Reuters, podepsal dlouhodou smlouvu na dodávku telefonů i s Motorolou a se společností Nec. V některých zemích pak nabízí ještě Nokii 7600.

