3G iPhone se blíží. Dočkáme se ho za 60 dní?

iPhone s podporou sítí třetí generace bychom se měli dočkat v dohledné době. Nejprve se objevily informace, že Apple zadal tchajwanské společnosti Foxconn zakázku na 10 milionů iPhonů, pravděpodobně nové generace.

Šéf operátora AT&T, který nabízí iPhone v USA, potvrdil na veletrhu CTIA Wireless, že se nového 3G iPhonu dočkáme za několik měsíců. Poté se nechal před několika dny slyšet vlivný novinář Walt Mossberg z Wall Street Journalu, že se nového iPhone dočkáme za 60 dní. Svůj výrok ale vzápětí dementoval.

Jeho slovům však nenahrává, že za 60 dní ode dneška se koná Worldwide Developer Conference, na které bude představen nový firmware 2.0. Ten by měl nabídnout i připravovaný 3G iPhone. Podle Mossbergovy predikce by byl tedy nový iPhone představen ještě předtím, což je nepravděpodobné.

Podle serveru TGDaily však bude nový iPhone představen právě na této konferenci. Server TGDaily také již dokonce zveřejnil cenu nového iPhonu. 8GB verze se bude prodávat za 399 dolarů (v přepočtu 6 400 korun), 16 GB verze za 499 dolarů (v přepočtu 8 000 korun) a dočkat bychom se měli i verze s pamětí 32 GB za 599 dolarů (v přepočtu 9 500 korun).

Server TGDaily také dodává, že nový iPhone bude mít na krytu použity kvalitnější materiály. Některé části by měly být na dotek ještě příjemnější. Připravovaná novinka by také měla být o 2,5 mm tenčí. Uživatelské prostředí by mělo zůstat stejné jako u současného iPhonu.

Odhalen byl také čip, který nový iPhone bude používat. Zmínka o novém čipu se objevila ve zveřejněném SDK, tedy nástrojích pro tvorbu nativních aplikací. Jedná se o čip S-GOLD3H od Infineonu. Ten podporuje rychlá data HSDPA v sítích třetí generace až rychlostí 7,2 Mbps.

Jak uvádí server iPhone Hellas, v novém SDK se také objevila zmínka, která dává naději, že by se iPhone mohl dočkat podpory stereofonních Bluetooth sluchátek. Zmiňováno je také připojení externího GPS přes Bluetooth.

Spekulací a zaručených informací se prozatím o novém 3G iPhonu objevilo stejně hojně, jako při čekání na iPhone první generace. Ten byl po nikým nepotvrzených spekulacích nakonec zcela nečekaně představen. Dočkáme se tedy nového iPhone opravdu za 60 dní?