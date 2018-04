3G iPhone potvrzen. Současná generace vyprodána

Pátá beta verze připravovaného firmware 2.0 pro iPhone konečně přinesla potvrzení, že se připravuje iPhone s podporou sítí třetí generace UMTS. Screenshot ukazuje přepínač povolení 3G sítí, který doplňuje upozornění, že 3G snižuje výdrž baterie.

O tom, že Apple připravuje 3G iPhone, již bylo napsáno mnoho informací, nyní je tedy vše potvrzeno. Je také jasné, že připravovaný iPhone druhé generace bude používat shodný firmware jako stávající provedení. U novinky by tedy nemělo dojít ke změně uživatelského prostředí.

Že Apple chystá nový iPhone, dokladá nemožnost zakoupení stávajícího provedení z internetového obchodu výrobce a to jak v USA, tak ve Velké Británii. Současná generace by měla být vyprodána, což dokládá i stažení nabídky u britského operátora O2 a prodejce The Carphone Warehouse.