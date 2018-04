Každý to měl od Applu okopírovat. Jenže jsme našli jen jeden nedodělek

Měla to být technologie, kterou zkrátka musí mít každý nastávající špičkový smartphone. Závod odstartoval loni v září Huawei, kdy na veletrhu IFA v Berlíně představil model Mate S s technologií Force touch, tedy displejem citlivým na sílu stisku (o pár dnů před Applem). Z předváděcí prezentace, kdy na displeji telefonu například vážili ovoce, bylo skoro jasné, že půjde o přelomovou novinku.

Jenže Huawei se s tuto novinkou mírně řečeno zasekl a do dnešního dne model neuvedl do prodeje. Prvenství na trhu tak nakonec získal Apple, který tuto technologii implementoval do modelu iPhone 6s a nazval ji 3D touch. Opět byla okolo této novinky velká sláva a na tiskové konferenci byla středem pozornosti.

Největší veletrh s mobily: kde nic, tu nic

Situace by mohla na první pohled připomínat známou mobilní anekdotu: „Když šéf Applu prohlásí, že je gay, pak šéf Samsungu prohlásí, že je také gay a ještě navíc vodotěsný“. U nového modelu Galaxy S7 se hned několikrát během loňského podzimu objevily spekulace, že Samsung uzavřel dohodu s firmou Synaptics, která se zabývá právě technologií displejů citlivých na sílu dotyku. Postupem času se tato informace začala brát jako fakt, už jen právě kvůli povaze soupeření Applu a Samsungu.

Ale veletrh MWC v Barceloně ukázal něco zcela odlišeného: na 3D touch není potřeba spěchat. Nejenže Samsung do Galaxy S7/S7 edge technologii nezahrnul, ale neudělal to ani nikdo jiný. LG G5? Žádný senzor síly stisku. Sony Xperia X? Také ne. Xiaomi? Alcatel? HTC? Lenovo? Kdepak.

Na výstavišti jsme tak prakticky mohli 3D touch najít leda v kapsách majitelů iPhonu 6s. Tedy ještě jinak řečeno: funkční 3D touch. Čínský výrobce Gionee totiž do Barcelony model s displejem citlivým na sílu stisku jako jediný přivezl, když tuto technologii použil u modelu S8. Zde však narážíme na úplně jiný problém.

Jistě, Gionee 3D touch umí, ale...

Na telefon jsme narazili v podstatě náhodou a málem bychom si tohoto parametru zhruba uprostřed výčtu všech vlastností na cedulce nevšimli. Když jsme totiž telefon vzali do ruky a zkoušeli různě mačkat displej, přetahovat ikonky a spouštět aplikace, přišlo nám, že jde o zcela běžný displej, který se nechová nijak odlišně.

Po dotazu nám však byla tato funkce předvedena a my jsme zjistili, že Gionee přece jen nelže. Druhá věc ovšem je, že 3D touch je zde spíše na efekt, než aby měl jakékoliv praktické využití. Demonstrace totiž spočívala v tom, že pokud na displej zatlačíte silněji u levé hrany, vyjede vám postranní menu s rychlými volbami. Pokud zase displej tisknete silněji někde jinde, spustí se animace obrázku na pozadí plochy.

A to je vše. V podání Gionee tak 3D touch není víc než laciné pozlátko, které vám přídá jednu vcelku nadbytečnou funkci navíc. Skoro to až vypadalo, že sám výrobce vlastně neví, k čemu si implementací 3D touch displeje pomůže. I my sami jsme byli této technologie v podání Gionee rozpačití a nakonec nám tato funkce posloužila spíše jako „hádej, jak to funguje“ kratochvíle s ostatními kolegy při míjení tohoto stánku.

Takže co ostatní? Bude Apple tím jediným průkopníkem? Vzpamatuje se ještě Huawei a přece jen Mate S s touto technologií uvede na trh? Uchýlí se k této vlastnosti nějací další výrobci alespoň u dalších modelů? Pokud ne, může to znamenat, že se bez 3D touch vlastně obejdeme. Drtivá většina výrobců si to zatím myslí. Nebo neví, jak na to, či co s tím.