3D Mini Dogfighter - na obloze je místo jen pro jednoho

3D Mini Dogfighter je letecký simulátor bojových veteránů. Hlavním úkolem této hry je zneškodnit všechny nepřátelské letouny bez většího poškození vlastní stíhačky. Po úspěšném tréninku v módu singleplayer můžete se svými přáteli přes infraport, BlueTooth anebo Wi-Fi hrát mód multiplayer.

Požadavky

Hra běží na všech procesorech StrongARM a XScale s operačním systémem Pocket PC 2000/2002. Nezabírá mnoho místa. Pro nainstalování hry potřebujete 2,1 M a dalších 5 M volných pro bezproblémové spuštění hry.

Nastavení

Hra jednoho či více hráčů

V hlavní nabídce si můžete vybrat ze dvou typů hry, a to Singleplayer & Multiplayer.

SinglePlayer - hrajete sami proti počítači.

MultiPlayer - do hry se může připojit více hráčů a bojují všichni proti všem.



Game Preferences



V téhle záložce nastavíme grafiku a hudbu.

1) Game Rendering Resolution (Nastavení rozlišení). Hra nabízí možnost výběru ze dvou rozlišení a to: High resolution (vysoké rozlišení) a Low resolution (nízké rozlišení), které se uplatní u Pocket PC se slabšími procesory, hra pak běží svižněji, ale na grafice je to pak hodně znát.

2) Scenery Options (Nastavení obzoru). Zde můžete zapnout nebo vypnout Display Cloud (Oblaka, Mlhu) a Display Horizont (Obzor, Horizont).

3) General Sound Switch. Zde můžete buď ponechat zapnutý zvuk, anebo jej vypnout.

4) Use Hardware sound mixing. Tento bod na vašem Pocket Pc nechte bez povšimnutí, hra je totiž univerzálně programovaná pro stolní počítače, kapesní počítače a pro Smartphone. Tohle nastavení by pro vás mělo smysl, jen pokud máte hru na stolním počítači.

Main Menu

Po nastavení grafiky a hudby se odebereme k nastavení samotné hry v hlavním menu. Vybereme položku Singleplayer (pouze tehdy, pokud budeme hrát sami proti počítači).



Jsou zde tři položky, které je nutné nastavit.



Select Fighter - vybereme si námi oblíbené letadlo, se kterým budeme válčit

Select Scenery - tady zvolíme okolní krajinu (například město, poušť a další).

Mission Preference

1) Enemy Number - zde máte na výběr, kolik nepřátelských jednotek bude stát proti vám, můžete volit od 1 do 4 nepřátel.

2) Enemy Level - zvolte si obtížnost: junior - nejlehčí, veteran - normal a ace - nejtěžší.

3) Mission Type - můžete si zvolit ze dvou typů hry: Typical a aggresive. Typical mission je klasická mise, na kterou jsme zvyklí i z ostatních her: když vystřílíme všechny nepřátele, tak jsme vyhráli. Kdežto u Aggresive mission když sestřelíte libovolného nepřítele, tak se okamžitě objeví nový, trvá to do doby, dokud vás nezničí.



Pravidla pro sčítání bodů a účinku poškození



1) Score - za jedno zasáhnutí nepřítele získáváte 1 bod a za zničení 100 bodů.



2) Účinek poškození - když zasáhnete nepřítele, účinek poškození je jedno procento. Až bude účinek poškození 100procentní, tak při dalším zásahu nepřítele zničíte. V pravém dolním rohu je znázorněn rozsah vašeho poškození.











Tipy pro úspěšný útok



1) Nikdy neleťte v souboji rovně, když vás nepřátelské jednotky uzavřou, pokuste se nejprve vyhnout nepřátelské střele a pak teprve zaútočit.



2) Často sledujte okno, kde se píší zprávy, pokud se objeví: you are under attack, proveďte náhlý únikový manévr vrutem.



3) Když máte uzamknutého nepřítele, je dobré rychle oblétnout dokola a utéci - máte dobrou šanci zrychlit pákou (speed handle - v pravé části ovládacího panelu) a zaútočit.



4) Když uvidíte nepřítelovu střelu blížící se k vám, okamžitě vyleťte nahoru nebo dolů, abyste zabránili poškození.



5) Dobrá taktika je časté střídání pohledů, například častý pohled vzad je dobrý pro to, že můžete vidět nepřítele, co letí za vámi, dřív, než na vás začne pálit. Pak se musíte rychle otočit a čelit mu tváří v tvář.







Jak najít nepřítele



Kromě toho, že můžete přepínat mezi pohledy a tím zjistit, jestli se některá z nepřátelských jednotek nepohybuje ve vaší blízkosti, můžete také identifikovat jednotky ve větších vzdálenostech, a to pomocí radaru, který je na ovládacím panelu - můžeme vidět na obrázcích.







Verdikt



Hra má přehledné menu a nádhernou grafiku. Ovládání není nijak složité, ale chce to chvilku praxe. Neovládá se totiž D-padem, nýbrž stylusem, jak můžeme vidět na obrázcích. Samotná hra po čase omrzí, a proto mně mile překvapila podpora multiplayeru, kdy můžeme s přáteli válčit do sytosti. A v dnešní době přes BlueTooth nebo Wi-fi - to není žádný problém. Mnoho kantorů nebude mít velkou radost, že na místo učení studenti pod lavicí ďábelsky paří.









Autor: OmniG Software Inc.

Cena: 19,95$

Verze: 1,4 Multiplatforma

Procesor: StrongARM, XScale