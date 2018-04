3D Mines - nestárnoucí hledač min v trojrozměrném prostoru

O hře 3D Mines jsme vás již informovali ve Hrách do kapsy 171 . Úkol hry je jasný. Za pomoci odkrývaných čísel postupně odhalujete všechna políčka a označujete ta, u nichž se domníváte, že se na nich nachází mina. Každé číslo určuje přesný počet min, které jsou umístěny okolo tohoto čísla, tedy v osmi a více směrech. Zpět ale k 3D Mines.

Ihned po spuštění hry můžete začít namáhat své mozkové závity. Jestliže ale hrajete poprvé, je dobré si nejdříve hru prohlédnout trochu zblízka, naučit se ji dobře ovládat a zlepšit si orientaci. Přece jen, třetí rozměr v zatvrzelé 2D hře dělá své.

První hrací pole není zrovna pro nováčky to pravé ořechové a tak doporučujeme zabrousit do menu hry, zvolit kartu Shapes a vybrat herní pole s názvem Good Old Flat. Teprve tady si perfektně procvičíte ovládání a zlepšíte orientaci.

Hra a její ovládání

Celý hledač min ovládáte stylusem s kombinací hardwarových tlačítek. Pole tradičně odkrýváte kliknutím pera na displej. Jestliže k tomu přidržíte šipku nahoru nebo dolů, označíte pole, u kterého se domníváte, že se zde nachází mina.

Je jasné, že celé hrací pole na displeji neuvidíte. K tomu slouží pomůcka rotace kamery. Toho dosáhnete jednoduchým způsobem; je třeba táhnout stylusem po displeji. Kamera se uzpůsobí tak, aby zabrala pokud možno co největší plochu a optimální vzdálenost.

Po odkliknutí stylusu na již označené pole se modře vybarví políčka, na kterých se může nacházet mina okolo označeného čísla. To velmi zlepšuje přehled. V průběhu hry se vám zobrazuje počet zbývajících min a strávený čas nad hraním. Konečné sekundy se vám potom zapíší do High Scores tabulek, které později vyvoláte stisknutím položky Best Times.

Herní plochy

Na výběr, z již zmiňované karty Shapes, je 11 hracích rozvržení. Některá můžeme považovat za jednoduchá, druhá naopak za extrémní (třeba takový Moebius). Zde je jejich přehled:

- Good Old Flat, Almost 2D, Cube

- Truncated Cube, Drill Cube, Cross

- Torus, Death Star, Moebius

- Tetrahedron, Icosahedron

Velikost hracího pole závisí na obtížnosti, jakou si zvolíte (celkem čtyři stupně). Ve zkušební verzi je možné hrát pouze obtížnost Beginner s deseti minami.

Zvláštní skupinu potom tvoří tzv. Custom Board. Teprve tady si pořádně vyhrajete nad výtvory vlastního hracího pole. V podstatě se jedná o předefinování existujících jedenácti schémat, ale je to legrace, když si vytvoříte opravdové těžké monstrum. Bohužel, v demoverzi není možnost svá kola hrát.

Konečné shrnutí

Co do stránky hardwarové, 3D Mines spustíte na všech PalmOS od verze 5. Myslelo se i na černobílý palm Zire 21, ke kterému je zatím vydána betaverze, kterou stáhnete ZDE . Autorem hry je zkušený polský tvůrce her Szymon Ulatowski .