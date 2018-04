3D displeje míří do mobilů, v prodeji budou již na podzim

Sharp se na akci v Tokiu chlubil dotykovým LCD displejem, který byl schopen promítat trojrozměrný obraz i bez nutnosti používat speciální brýle. Podle Sharpu je tato technologie připravena pro komerční nasazení a prvních 3D mobilů, elektronických slovníků a fotoaparátů se v Japonsku dočkají v září.

Výrobci mobilních zařízení prý zvyšují poptávku po 3D displejích s tím, jak si popularitu získávají trojrozměrné verze nejnovějších filmových trháků. Na ty prozatím diváci musí chodit do kina a ke sledování potřebují speciální brýle.

Televize schopné vytvořit 3D obraz jsou prozatím velmi drahé a pro běžného člověka nedostupné. A také nutí diváka k používání speciálních brýlí. To mobilní telefony s displeji od Sharpu pro trojrozměrný efekt žádné brýle nepotřebují. Efekt je pozorovatelný do vzdálenosti asi 30 centimetrů. To je při používání mobilu pro sledování multimédií, surfování po internetu nebo hraní her relativně obvyklá vzdálenost. Samozřejmostí je schopnost přepínání mezi 2D a 3D zobrazením. Prostorový obraz je schopen displej vytvořit při zobrazení na šířku i na výšku.

V 3D režimu displej promítá každému oku trochu jiný obraz a tak vzniká iluze prostoru. Sharp pracuje na 3D displejích od roku 2002 a doposud se potýkal především s nízkým rozlišením a chabou svítivostí těchto displejů. To se prý podařilo u nové generace vyřešit a komerčnímu nasazení tak nic nebrání.

Displej má úhlopříčku 3,4 palce, může být dotykový i nedotykový a má rozlišení 480 x 854 pixelů. Svítivost displeje je 500 cd na m2 a kontrastní poměr 1000:1. První zkušenosti novinářů ze světa ale hovoří o tom, že obraz není tak ostrý a výrazný jako na současných klasických displejích. Perfektní obraz je k dispozici jen z jednoho ideálního bodu.

Trojrozměrný zobrazovač by podle všeho měla dostat i připravovaná herní konzole Nintendo 3DS. Ta by se mohla stát významným prostředkem pro zvýšení popularity 3D displejů. Právě v mobilních zařízeních by se pak 3D displeje mohly rozšířit daleko rychleji než v televizích a dalších domácích přístrojích. Uživatelé jsou totiž ochotni měnit mobilní telefony za nové daleko častěji než jiná elektronická zařízení. Současný trend výkonných smartphonů navíc rozšíření 3D displejů také napomáhá. Zákazníci si totiž zvykli za tyto přístroje utrácet relativně vysoké částky.