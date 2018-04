3D displej, dřevěný mobil a sušenka. Nášup novinek od Docomo

Jako jeden z mála výrobců představila společnost Docomo model s 3D displejem. Nese označení Lynx 3D SH-03C a jeho displej se nám zdál daleko lepší než u mnohem propíranějšího LG Optimus 3D. U modelu Lumix Phone dosáhlo maximální rozlišení fotek neuvěřitelných 13,2 Mpix.

Konečně se také představil funkční vzorek dřevěného telefonu a k zahození rozhodně nebyly další designérské kousky, které měly podobu sušenky nebo tabulky čokolády. Zkrátka Docomo se mezi ostatními předními výrobci rozhodně neztratilo. Otázkou však zůstává, zdali se s těmito zařízeními setkáme i na našem trhu a tyto modely nezůstanou dostupné pouze pro Asii.

První krůčky s 3D se povedly

Model Lynx 3D SH-03C by byl dalším nezajímavým dotykáčem s Androidem, nebýt vynikajícího 3D displeje, který podle našeho soudu předčil LG Optimus 3D. Rozdíl to sice nebyl nijak propastný, ale efekt trojrozměrného zobrazení nám přišel daleko lepší. Displej má úhlopříčku 3,8 palce a rozlišení WVGA. Pod displejem se nacházela tradiční čtveřice tlačítek, které by však mohly být více vystouplé.

Vynikající bylo rovněž rozlišení fotoaparátu, které činilo úctyhodných 9,6 Mpix a samozřejmě umožňovalo nahrávat video v HD rozlišení. V telefonu byla prozatím blíže neurčená nižší verze androidu, která by se měla v průběhu jara dočkat vylepšení na verzi 2.2. Další funkční výbava odpovídá běžnému průměru u android telefonů a obsahuje vše od wi-fi až po sítě třetí generace včetně HSDPA.

Sušenka a kus pravého dřeva

Vloni jsme na stejném stánku Docomo mohli vidět véčkový telefon, který se podobal tabulce čokolády. Letos výrobce zašel ještě dále a představil model SH-04C Q-pot, který se podobá sušence. Design to byl na výsost zajímavý a výrobce přidal ještě navíc slušnou výbavu zahrnující voděodolné tělo, podporu sítí třetí generace, rozlišení fotoaparátu 9,6 Mpix a displej s rozlišením 480 × 854 pixelů. A navíc slibuje řadu stylového příslušenství, které se bude hodit pro tento telefon.

Velkou pozornost na sebe upoutal rovněž model SH-08C TouchWood, jehož celý zadní kryt je vyrobený ze dřeva. Na omak byl materiál velmi příjemný a telefon padl dobře do ruky. Každý telefon bude mít samozřejmě svůj vlastní unikátní vzhled. Zařízení navíc není symetrické, jedna část je více zaoblena. Displej má rozlišení 480 × 854 pixelů a uvnitř telefonu je vlastní uživatelské prostředí. Více technických údajů není prozatím bohužel známo.

Potápěč a fotograf

Na výstavní ploše mělo Docomo dokonce malé akvárium, v němž se v proudu vody koupalo hned několik telefonů Regza Phone T-01C. Výrobce tak chtěl dokázat, že to s voděodolným tělem myslí skutečně vážně. Vystaveným telefonům koupání očividně nevadilo, ale rádi bychom podrobili telefon podrobnějšímu testu.

Model T-01C využívá rovněž Regza Engine 3.0, který by na chytrých telefonech měl zlepšit kvalitu zobrazení obrázků a videa. Samotný telefon běží na platformě Android a disponuje fotoaparátem s rozlišením 12,2 Mpix. Displej má rozlišení 480 × 854 pixelů při úhlopříčce 4 palce. Škoda jen hranatého tvaru těla, které nás ničím jiným výrazněji nezaujalo.

O mnoho lépe na tom po této stránce byl model SH-02B marimekko. Toto véčko mělo příjemně zaoblený tvar s nejrůznějšími ornamenty na svém těle. Každá z barevných variací navíc byla úplně jiná. Fotoaparát má oproti svým bratříčkům rozlišení "pouhých" 8 Mpix. Hlavní displej má rozměry 3,4 palce a rozlišení 480 × 854 pixelů. Vnější displej je pečlivě maskován a zobrazuje pouze základní údaje.

Posledním telefonem, který nám padl do oka, byl Luminex Phone s fotoaparátem o rozlišení úctyhodných 13,2 Mpix a možností natáčet HD video. Tělo přístroje bylo pochopitelně díky přítomnosti kvalitnější optiky tlustší, než bývá běžné. Svůj podíl na tom má rozhodně i výsuvná konstrukce. Hlavní displej má rozlišení 3,3 palce a rozlišení 480 × 854 pixelů. Není to rozhodně žádný drobek a jeho hmotnost činila celých 141 gramů. Vzhledem k možnostem fotoaparátu je to ale zanedbatelný údaj.