3D budovy, nové služby a navigace za 3 tisíce korun - GPS navigace na IFA 2008

Navigaci pomocí GPS dnes už zdaleka nevyužívají jen řidiči, přesto ale v kategorii jednoúčelových navigačních zařízení do automobilu přinesl veletrh IFA nejvíce novinek. V letošním roce se také poprvé ukázalo, že budoucnost navigací není v parametrech jednotlivých krabiček, ale především ve službách, které budou s navigacemi spojeny.

TomTom - navigace, které myslí za vás

Holandský výrobce navigací se v poslední době soustředí především na přidané služby spojené s GPS zařízeními. Světlo světa spatřilo samozřejmě i několik nových modelů, od svých předchůdců se ale příliš neliší a TomTom dává důraz zejména na spojení navigace s dalšími funkcemi. Novým top modelem v nabídce je model TomTom Go 940 s integrovanou SIM kartou, která je potřebná právě pro využívání pokročilých služeb s názvem Live.





Pro uživatele jsou nejdůležitější především přesnější dopravní informace. TomTom se totiž na rozdíl od většiny ostatních výrobců nespoléhá pouze na dopravní informace šířené přes rádiové vysílání, ale data o aktuální dopravní situaci získává také ve spolupráci s operátorem Vodafone pomocí pohybu mobilních telefonů.

Tam, kde se telefony pohybují plynule, žádný problém nebude. Naopak pokud se v jednom místě, kde se dříve telefony pohybovaly, začnou shlukovat, lze očekávat dopravní komplikace. Služba je prozatím dostupná pouze v Nizozemsku, ale do konce roku ji chce TomTom nabídnout také v Německu, Velké Británii, Francii a Švýcarsku. Pro Česko se bohužel zatím se službou nepočítá.

Služba Live ale není jen o aktuální dopravní situaci, nabízí také například možnost získávat v reálném čase informace o radarech. Zajímavou funkcí jsou také inteligentní trasy, které vycházejí z měření získaných z přístrojů uživatelů, kteří konkrétní trasu projíždějí. Systém je tak schopen velmi přesně odhadnout, jaká je průměrná rychlost v daném úseku a v daném čase a podle toho vypočítat trasu.

Garmin - už máme to, co ostatní

Významný hráč na trhu s přenosnými navigacemi, americký Garmin, představil na veletrhu IFA celkem sedm nových modelů navigačních zařízení. Novinky zaujmou především prostorovým zobrazením mapy a také poloprůhlednými budovami, které by měly řidičům usnadnit orientaci.

Garmin tak konečně obohatil své nové navigační přístroje o funkce, které už dnes nabízejí mnozí konkurenční výrobci. Další novinkou je například podpora více jízdních pruhů, kterou velmi dobře znají například majitelé Navigonů.

Zajímavá služba se pak týká také aktualizace map. Každý uživatel, který si zakoupí navigaci Garmin, dostane společně s novým produktem také nárok na bezplatnou aktualizaci mapových podkladů do šedesáti dnů od pořízení. Pokud tedy například měsíc po zakoupení nové navigace vydá Garmin aktualizované mapy, jednoduše a zdarma je nahrajete do své navigace. Pravdou ale je, že Garmin přichází s aktualizacemi jen jednou za rok, což je velmi malá periodicita ve srovnání s konkurencí.

Nových modelů je celkem sedm, na první pohled byste je od předchůdců ale jen těžko poznali. Změny jsou totiž především ve výbavě, vzhledově se novinky od ostatních modelů řad 2xx a 3xx takřka neliší. Nejvybavenější Garmin Nüvi 775T nabídne téměř vše, co může dnešní uživatel od navigace očekávat.

Navigon - navigace za tři tisíce

U Navigonu nás zaujala především nová jedničková řada navigací, která je určena pro nenáročné nebo začínající uživatele. Jde o nejmenší zařízení na trhu, které bez problémů schováte například v kapse u saka. Hlavním lákadlem pak bude samozřejmě cena, která by u verze s regionálním mapovým pokrytím neměla překročit hranici tří tisíc korun.

Majitelé nové nejlevnější řady od Navigonu se budou muset obejít bez plného prostorového zobrazení Reality View, přístroj podporuje jen jednodušší verzi Reality View Light. Chybět ovšem nebude upozorňování na stacionární radary ani upozornění na nejvyšší povolenou rychlost.

Naopak pro ty, kdo chtějí ty nejnovější navigační funkce, připravil Navigon model 7210. Samozřejmostí je celoevropské pokrytí, širokoúhlý displej, Bluetooth handsfree a další funkce, na které jsou majitelé Navigonů zvyklí. Nechybí tedy prostorové zobrazení Reality View Pro ani vylepšený asistent jízdy v jízdních pruzích Lane Assistant Pro.

To, co tuto novinku odlišuje, jsou však zcela jiné funkce. Velmi nás zaujalo varování před nebezpečím rychlé jízdy v zatáčce a také prostorové zobrazení důležitých budov označované Landmark View 3D. Chybět by neměl ani vylepšený systém rozpoznávání hlasu, díky kterému by se mělo stát hlasové ovládání této navigace velmi jednoduchým.