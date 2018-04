3COM CZ si to rozmyslel

Je mi potěšením Vám oznámit, že české zastoupení firmy 3COM mění svůj přístup k prodeji PalmPilotů u nás. Tím, že došlo ke spojení distribuce výrobků firem U.S. Robotics a 3COM v jednu se podstatně mění i pohled firmy 3COM na prodej PalmPilotů u nás.Za sebe bych si troufal tvrdit, že je to na poslední chvíli, jak se říká za pět minut dvanáct. Na našem trhu se začínají prodírat na světlo už i některé Palm-size PC s WinCE a kdo ovládne trh jako první má celkem slušný trumf v rukávu.Podle slov zástupců firmy 3COM se začíná aktivně pracovat na rozšíření PalmPilotů a PalmIII, jeho zviditelnění a zpřístupnění širším řadám uživatelů u nás. Jak už jsem uvedl ve článku TH'SYSTEM distributorem prvním krokem k realizaci tohoto cíle bylo zkvalitnění a rozšíření distributorského kanálu a podpory.Obrazem tohoto kroku bylo přidělení dalšího distributorkého postu firmě TH'SYSTEM. Tato firma je známa jako jeden z největších distributorů sítových prvků 3COM, takže si vlastně PalmPilotem doplnila svoji nabídku. V současné době už má už hotovy dealerské ceníky pro PalmPiloty.Přestože by mohly obsahovat koncové ceny PalmPilotů a PalmIII, jsou bohužel, a to z pochopitelných důvodů pro oko běžného uživatele Pilota skryty. Přístupné jsou pouze pro registrované dealery, kteří mají po zadání jména a hesla zajištěn přístup na WWW stránky TH'SYSTEMu. Podle posledních informaci se seznam dealerů PalmPilota začíná vytvářet. Kontakty na ně přinesu, jakmile mne kontaktují.Změnou systému ditribuce ve velkém se změní i dosavadní přístup k cenám PalmPilota. Věřím, že se tento fakt příznivě projeví na peněženkách koupěchtivých zákazníků.3COM má také zájem na perfektně fungující češtině a považuje ji také za jeden ze stěžejních bodů realizace rozšíření PalmPilota. Připravují se i české návody, bez kterých podle platného znění Zákona o ochraně spotřebitele č. 34/1996 sb. , část druhá §9,§10 není možno u nás tento typ zboží vůbec prodávat.Bohužel se však musíme smířit s tím, že plná lokalizace PalmIII a PalmDesktopu zatím nebude. K dispozici je pouze anglická, německá a francouzská verze. Myslím, že až trh a předvídavost výrobce ukáže, zda se na ní začne pracovat nebo ne.