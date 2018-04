3Com a Sybase partneři

Sybase Inc. A 3Com corporation 28.9.98 oznámily vytvoření strategického vztahu ze účelem vytvoření a uvedení mobilní databáze s vedoucí úlohou na trhu - Adaptive Server Anywhere, a jeho verze Ultra Lite, na pro platformu PalmComputing.Společnosti plánují pracovat společně na integraci jejich vlastních technologií do relační databáze, pracující na základě SQL, optimalizovanou pro aplikace vytvořené pro platformu PalmComputing.Sybase přichází tento měsíc na trh s beta verzí programu na bázi rozšířené UltraLite technologie pro platformu PalmComputing, na které pracovalo k datumu oznámení více než 200 vývojářů.Sybase a 3Com plánují společně prodávat toto řešení svým zákazníkům a obchodním partnerům. Rozhodli se také úzce spolupracovat ve věci realizace prodeje, včetně spolupráce s partnery z oblasti zdravotnictví. To vše proto, aby zajistili včasnou dodávku aplikací pro produkty na platformě PalmComputing jako jsou Palm III, IBM Word Pad PC Companion, Symbol SPT 1500 a pdQ smartphone od QUALCOMMu. Toto společné řešení má významně zlepšit produktivitu tvůrců, zaplnit mezery na trhu s firemními systémy, podporujícími spolupráci s malými počítači do dlaně.Sybase UltraLite technolgie přináší oboustrannou komunikaci mezi minipočítači pracujícími na platformě PalmComputing a databázovými servery firemních aplikací. Toto umožní organizacím rozšířit své obchodní aplikace o automatizovaný prodej pomocí zařízení na základě platformy PalmComputing.UltraLite technologie je vytvořena tak, aby se mohla bez problémů integrovat přímo do největšího vývojářského nástroje pro tvorbu aplikací na platformě PalmComputing, CodeWarrior.Jak dále řekl Mathieu Wiepert, senior technology konzultant, takovýto nástroj pomůže v nemocnicích, doktoři a sestry budou moci zaznamenávat a upravovat informace o aktuálním stavu pacienta přímo u jeho lůžka, čímž se sníží administrativní náklady a zajistí se přesnost údajů.Jak se zmínil Dale Okuno, prezident D-Z Data Inc, vedoucí prodeje systémů pro automatizaci prodejních sil, mnoho z jejich 70.000 uživatelů z odvětví pojišťovnictví se již vyjádřilo a projevilo zájem o zařízení pracující na platformě PalmComputing, a těší se na spolupráci firem Sybase a 3Com.Jak řekl Steve Robins, analytik firmy Yankee Group, integrace dat a obchodních procesů je základem pro rozšíření podnikání a databázová technologie UltraLite umožňuje tuto integraci do systémů, založených na platformě PalmComputing, čímž si otevírá cestu k dalším aplikacím pro minipočítače pracující na této platformě.Jak se zmínil Mark Bercow, víceprezident vývoje Palm Computing, Inc. a 3Com, partnerství společností přinese užitek jak pro prodejce, tak pro zákazníky. Umožní prodejcům software urychlit vývojové procesy a urychlit úspory při prodeji a na nákladech. "Mobilní" pracovníci budou mít širší pole informovanosti v podnikových systémech - s přístupem k informacím o automatizaci prodejních sil, o stanoviscích managementu v procesu rozhodování nebo s přístupem k inventárním aplikacím - bez toho, aniž by se u nich vyžadovala rozšířená znalost databázové technologie.Podle slov Terryho Stepiena, víceprezidenta a vrchního ředitele divize Sybase´s Mobile and Embedded Computing strategické partnerství rozšíří dosažitelnost podnikových informací díky bezdrátové synchronizace dat pomocí Palm zařízení s podnikovými servery v mnoha průmyslových odvětvích.UltraLite verze Adaptive Server Anywhere je první lokální relační databáze na základě SQL, optimalizovaná pro platformu Palm Computing. Organizace si mohou přizpůsobit individuálně schopnosti svých databázových systémů tak, aby se přizpůsobily paměťovým požadavkům aplikace, běžící na zařízení platformy Palm Computingu. přizpůsobená databáze může mít třeba pouze 50K. Oboustranná synchronizace dat mezi daty na serveru a Palm III pomocí SQL dotazů umožní uživatelům přijímat a vysílat pouze stěžejní data a odpověď dostanou během okamžiku do svého Palm zařízení například ve své kanceláři.