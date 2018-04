321Contact - kontakty pod kontrolou

Adresáře, správci kontaktů - programy, které mají své důležité místo ve všech handheldech. Jejich důležitosti odpovídá i nabídka software a jejich obliba. I když podíváme-li se na počty downloadů těchto produktů třeba na PalmGearu, tak jich není tolik jako třeba u diářových hvězd. A důvod? Jsou vlastně dva - jednak si řada lidí zakoupí lepší diář (DateBk3/4, Action Names) a v něm již mají kontakty zabudované, a druhý důvod je prostě ten, že základní ROM aplikace AddressBook patří k tomu nejpovedenějšímu ROM software a vyhoví svými parametry velkému procentu uživatelů.

Mezi ty nejpoužívanější adresáře - specialisty patří rozhodně AddressPro, TealPhone, SuperNames, PopUpNames a PhoneMate.

321Contact vznikl ve spolupráci dvou firem - Oregonské Airtreve, známe dosud svým "realitním" on-line programem AirOne a Merge Design, která vytvářela design takových aplikací, jako třeba BugMe! nebo J-File. Program nevznikl z vody - navazuje na výborný DialerPro, který nahradil a přidal řadu nových funkcí (editaci apod.).

321Contact si (dle mého soudu) vzal to nejlepší od svých konkurentů a spojil to do jednoho robustního programu. To ovšem ne vždy bývá zárukou úspěchu, protože občas takovýmto způsobem vznikne pověstný pejsko-kočičkovský "dort" (přeloženo tak dokonalý program, až se nedá používat). Od adresáře totiž nečekáme trilion neuvěřitelných "featur" - vše musí být tvořeno tak, aby vznikla aplikace, ve které se bude snadno a rychle vyhledávat ve velkém množství adres a která nám navíc zkrátí čas pro vytáčení čísla apod..

Problémem dosavadních programů tohoto typu je to, že každý umí něco. Shrneme si to do tabulky:

Super Names Teal Phone Phone Mate 321 Contact písmenná lišta barva písma dle kategorií funkce vytočení "dial" "chytré" vyhledávání třídění L-F-C (L-C) poslední kontakty přidá další pole kontextové menu odeslat SMS

To jsem asi začal trošku od konce, což ale vůbec nevadí. 321Contact se opravdu snažil, aby ovládání programu s mnoha schopnostmi (aplikace má kolem 300 kB) zůstalo jednoduché). Za tímto účelem zde najdete:

- nástrojovou lištu dole k vyvolání povelů, které byste jinak museli hledat přes menu (jeden klik je míň než dva) - velikost tlačítek je tak akorát - jsou dostatečně velká, abyste se do nich trefili, a jsou malé (a barevně zpracované) tak, že neruší a nezabírají místo

- písmennou lištu k rychlému hledání - firma použila malá písmena a dostala tak lištu do jedné řádky, kde se našlo místo i pro vyhledávací funkci. Myslím, že je to docela dobrý a úsporný nápad

- kontextové menu - podržíte-li nad kontaktem stylus, objeví se menu, které vám umožní položku editovat, duplikovat, beamnout, vymazat, vybrat či odeslat jako navštívenku. Je to rychlé, dobré a skutečně praktické.

- funkce rychlého vytáčení - prostě kliknete na číslo kontaktu a objeví se vám seznam telefonních čísel - kliknutím na číslo je vytočíte (přes Bluetooth či infraport) - firma slibuje v dalších verzích mnohem masivnější schopnosti vytáčení.

- funkci inteligentního hledání - ta není v diářích nová, má ji zabudovanou PhoneMate a poslední verze TealPhone. Je to ale (opět) o té jednoduchosti - v TealPhone musíte funkci složitě vyvolávat přes menu, u 321Contact stačí klik na ikonku dole. Ještě na vysvětlenou - touto funkcí rozumím hledání kontaktu velkou písmennou klávesnicí, kdy program hledá možné kombinace znaků ve vašich kontaktech.

- nezanedbatelnou výhodou je schopnost přizpůsobení - můžete si nadefinovat pro každou kategorii jinou barvu písma, podbarvení řádků, velikost písma pro různá zobrazení

Co mi v 321Contact chybělo?

Určitě by hodně lidí uvítalo schopnost poslat přímo na daný kontakt SMS zprávu, jako to umí PhoneMate. Program zatím nepodporuje vyšší rozlišení.

Podtrženo a sečteno...

321Contact má skutečně aspirace probojovat se do popředí PalmOS adresářů. Bude-li se dále vyvíjet a přizpůsobovat, může se stát velmi oblíbeným - snažit se ale určitě bude i konkurence! Rozhodně byste si měli stáhnout a vyzkoušet 15denní trial verzi, během které můžete otestovat schopnosti této nové aplikace!