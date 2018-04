Za psaní SMS při řízení až 30 let vězení. To není vtip

Podle republikána Irva Slosberga, který chce již tento týden zákon prosadit při hlasování Sněmovny reprezentantů, je psaní SMS během řízení velmi nebezpečné. Riziko, že řidič nepozorností způsobí smrtelnou nehodu, je potenciálně vysoké. Notifikace sociálních sítí, SMS či komunikace přes "kecálky" jsou pro některé řidiče bohužel mnohdy důležitější než řízení.

Právě tomu chce Slosberg zamezit zvýšením horní hranice postihu za smrtelnou nehodu, jejíž příčinou bude zadávání jakéhokoli textu do mobilu během řízení. Tedy nejen psaní SMS, ale i komunikace na sociálních sítích či pouhé zadávání adresy do navigace.

Překvalifikování přestupku ze sekundárního na primární trestný čin by v takovém případě umožnilo viníky potrestat až 30 lety vězení. Výše trestu mezi řidiči vyvolala bouřlivou debatu. Pro některé je příliš vysoká, jiní ji naopak kvůli zmařenému lidskému životu nevinného člověka považují stále za nízkou.

Slosberg výši trestu obhajuje tím, že toto provinění představuje pro ostatní účastníky silničního provozu stejnou hrozbu, jakou je řízení v opilosti. Pravděpodobnost nehody je při zadávání textu do mobilu až 27krát vyšší.

Pokud zákon tento týden při hlasování neprojde, je Slosberg rozhodnutý jej sněmovně předložit i příští rok.

Tvrdším postihům nahrávají mnohé světové studie

Například podle studie společnosti Nuance Communication z roku 2006 je psaní zpráv za jízdy mnohem nebezpečnější než telefonování. "Vyžaduje totiž mnohem větší soustředění řidiče. Ve spojení s výběrem kontaktu z adresáře je tato činnost jednou z nejnebezpečnějších vůbec," uvedl tehdy jeden z jejích autorů Craig Persie.

Mnohé studie jako jedno z možných preventivních řešení uváděly hlasové ovládání telefonu. Christine Yagerová však v loňské studii pro Texaský dopravní institut na Texas A&M University prokázala, že i hlasové zadávání textu výrazně ovlivňuje chování řidičů a je rizikovým faktorem pro bezpečnost silničního provozu. Řidiče totiž často nutí ke kontrole správnosti textu. Značně se tím prodlužuje jejich reakční doba.

Častým prohřeškem amerických řidičů je také vyřizování e-mailů či surfování na internetu. Americká pojišťovací společnost State Farm v loňské studii zjistila, že z tohoto důvodu se na řízení plně nesoustředí každý čtvrtý řidič v USA (více čtěte zde).

S možným řešením, jak během řízení znemožnit použití mobilu, představila v roce 2012 americká společnost Scosche. Malá krabička Scosche CellControl díky připojení do OBD II portu (jako standardní komunikační rozhraní se v automobilovém průmyslu používá již od roku 1996) vyhodnotí, kdy je auto v pohybu. Přes Bluetooth se poté spojí s mobilem, v němž příslušná aplikace znemožní použití telefonu k jakékoli komunikaci, včetně připojení k internetu.

Řidiči se rádi vymlouvají. V Česku mají smůlu

Zatímco ve studiích řidiči své prohřešky za jízdy díky anonymitě často přiznají, jiní by byli raději, kdyby se o jejich provinění nevědělo. Přál by si to jistě i britský řidič, kterého policisté v roce 2011 zadrželi kvůli telefonování za volantem. Kuriózním na tomto případu je, že tehdy čtyřiatřicetiletý David Secker držel v každé ruce jeden telefon a vůz řídil kolenem. Na svou obhajobu tehdy uvedl, že z druhého telefonu pouze četl telefonní číslo, které diktoval do telefonu u ucha.

Kurióznější výmluvu použil u soudu v německém Hammu Walter Klein. Odešel bez postihu, když se mu podařilo soudce přesvědčit, že při řízení nákladního vozu používal mobil pouze jako ohřívač ucha.

V Česku však na podobné výmluvy zapomeňte. Podle zákona je totiž přestupkem již samotné držení telefonu či jiného hovorového a záznamového zařízení v ruce při jízdě. Na místě hrozí řidiči bloková pokuta ve výši až 1 000 korun, ve správním řízení je pak sankce od 1 500 do 2 500 korun. V rámci bodového systému jsou řidiči za tento přestupek přičteny dva body.

Například v jihoafrickém Kapském Městě pak mohou policisté řidičům přistiženým při telefonování či psaní textovek telefon na 24 hodin zabavit. Úředníci se postih rozhodli zpřísnit poté, co pokuta ve výši 500 randů (zhruba 940 korun) ani trest odnětí svobody až na tři roky již nezabíraly.