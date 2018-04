2Connect aneb zapomeňte na PsiWin

Pokud se vám zdá název firmy 2K'Systems povědomý, nemýlíte se, neboť součástí této firmy s mezinárodní účastí se stal i autor české lokalizace pro Psiony a kompatibilní kapesní počítače, firma X.soft. Jistě netřeba zdůrazňovat, proč se právě X.soft stal součástí 2K'Systems, ostatně konverzní program XConverter zná určitě každý a právě zkušenosti s konverzí souborů mezi Psionem a notebookem či desktopem určitě hrály nemalou roli při výběru partnera pro projekt 2Connect. Zjednodušeně řečeno, 2Connect je jakási náhrada za PsiWin, oproti původnímu balíku firmy Psion nabízí 2Connect zcela nové možnosti ovládání a konverzí souborů.



Celý balík je (respektive v nejbližší době bude) k dispozici ve třech verzích 2Connect U (anagram pro You), 2Connect Us (Business) a 2Connect Server. Stěžejní je balík 2Connect U obsahující dvě části - konvertory a komunikační serverovou část. Proč komunikační část? Odpověď je jednoduchá, koncepce celého balíku 2Connect a jeho jednotlivých verzí je totiž založena na komunikaci přes protokol TCP/IP a důležité funkce se ovládají z obyčejného HTML v3.2 kompatibilního webového browseru. Oproti možnostem PsiWinu tedy nabízí 2Connect podporu prakticky libovolného standardu komunikačního rozhraní, od RS323 rozhraní počínaje, přes různé infraporty a Ethernet, až třeba po WiFi LAN, Bluetooth nebo USB rozhraní. Tento způsob ovládání tedy není nijak závislý na daném zařízení či počítačové platformě a pokud později vznikne například verze pro jazyk Java, bude možno synchronizovat, konvertovat a pracovat se soubory prakticky na libovolném Java kompatibilním zařízení.



V současné verzi podporuje 2Connect všechna EPOC32 ER5 kompatibilní zařízení (Series 5/5mx, MC218, REVO/MAKO, Series 7/netBook), konvertovat lze formáty Epoc Desktop, Epoc Word Rich Text Format (RTF), HTML, Plain Text, Microsoft Word DOC format (včetně verzí 97/2000), Epoc Sheet Delimited Text, MS Excel (podporován je import všech verzí od v 2.1 až po 2000, export pak zatím pouze v 2.1), Epoc Data DBase (položky kompatibilní s FoxPro 2.6 a dBase III), Epoc Jotter Text, Epoc Paint GIF, Windows BMP a JPEG, díky dynamické architektuře je navíc dle autorů balíku snadné do pozdějších verzí přidat i další formáty, nová kódování či nové služby.



2Connect obsahuje několik hlavních modulů (viz schématický obrázek) pro zálohování dat, práci s kontakty a agendou, manager souborů a konverze souborů, z kódování je mimo Unicode plánována podpora řečtiny, ruštiny, středoevropských jazyků a také například čínštiny a japonštiny. Protože kódové tabulky nejsou součástí hlavního programu, ale jsou řešeny jako samostatné moduly, je tak zajištěna dostatečná flexibilita celého systému pro pozdější eventuální upgrade. Oficiálně jsou podporovány operační systémy MacOS 9 (s automatickou instalací), Windows 98/ME/NT4/2000 a Linux/Unix, cena jednotlivých verzí balíku 2Connect zatím nebyla stanovena.