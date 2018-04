Deset věcí, které budou letos hýbat světem mobilů

Celkem snadno můžeme konstatovat, že už loňský rok byl ochutnávkou toho, co budeme u smartphonů letos potkávat stále častěji. Byli jsme svědky zdokonalování virtuální reality, několika designových novinek, které bychom rozhodně chtěli vídat častěji, či úpadku trhu s chytrými hodinkami.

Některé trendy jsou skutečnými novinkami, ukázaly věci, které jsme předtím ještě neviděli. Jiné jsou však naopak zcela očekávatelné, protože jde stále jen o neustálé vylepšování toho samého. Vybrali jsme deset nejzásadnějších trendů, které letos mobilní trh ovlivní.

1. Bezrámečkový design

Displej přes celou, nebo většinu plochy čelní strany je něco, čeho si výrobci příliš nevšímali, ačkoliv třeba Sharp jej použil v minulosti hned u několika svých modelů. Převrat nastal právě na konci loňského roku, kdy se na trhu znenadání objevil model Xiaomi Mi Mix (více zde), který se díky absenci rámečků nad a po stranách displeje stal naprostou designovou lahůdkou.

Od chvíle, kdy se Mi Mix v omezeném množství dostal do prodeje, se zuřivě spekuluje, který výrobce příště zaplní displejem celou čelní plochu. Bude to Samsung? Apple? Nebo někdo úplně jiný? Jedno je jisté - závod je v plném proudu.

2. Lepší virtuální realita

Během roku 2016 se na trhu objevila řada brýlí pro virtuální realitu. Vlastní headset má v současnosti Samsung, LG, Alcatel, Google Pixel a také několik čínských značek. Předpokládáme, že stávající značky budou své systémy vylepšovat, zatímco ostatní výrobci se budou snažit přijít s vlastním řešením, nebo alespoň se přidat k nějakému už fungujícímu systému.

S lepším zážitkem z virtuální reality souvisí také zlepšování výkonu telefonů a zvyšování jemnosti obrazovky (viz body 8. a 9.). Konkrétně právě lepší displeje jsou nutností, Full HD panely (1 080 x 1 920 pixelů) totiž podávají při zvětšení přes optiku brýlí příliš „hrubý“ obraz, přičemž displeje s QHD rozlišením (1 440 x 2 560 pixelů) jsou stále výsadou segmentu vyšší třídy.



3. Rozšířená realita (AR)

Ačkoliv nejde o zcela převratný koncept a na prvky rozšířené reality si vzpomínáme už u několik let starých smartphonů, vývoj senzorů pro lepší orientaci v prostoru jde stále kupředu. Mobily budou možná už brzy schopné lépe odhadnout, co je okolo vás, s pomocí fotoaparátu pak třeba měřit vzdálenosti, zasazovat virtuální objekty do obrazu a podobně.

Příkladem je model Lenovo Phab 2 Pro (více zde), který výrobce představil už v polovině roku 2016 a je kompatibilní s platformou Tango, která je navržená pro práci s rozšířenou realitou. Do hry navíc přichází i další novinka, čerstvě představený model Asus ZenFone AR.

4. Rychlejší LTE

Ačkoliv máme k technologii 5G ještě daleko (údajně se jí dočkáme okolo roku 2020), neznamená to, že se nebudou zdokonalovat ty stávající. Současné topmodely jako Samsung Galaxy S7 a iPhone 7 zvládnou stahovat data přes LTE sítě rychlostí až 600 Mb/s a nahrávat je rychlostí 150 Mb/s.



Rychlost stahování se může dál vyšplhat až na 1 Gb/s v novém modemu Snapdragon X16, který bude součástí další generace procesorů řady 800. Data zkrátka potečou čím dál větším proudem.

5. Bezdrátové audio

K nelibosti mnoha uživatelů přinesl loňský rok jednu novinku, která je brána spíše jako krok zpět. Máme na mysli nahrazování sluchátkového jacku univerzálním konektorem, ať už v podobě Lightning u Applu, nebo USB-C u ostatních výrobců. Majitelé smartphonů iPhone 7 a Moto X si už zvykají, podle posledních informací totéž čeká patrně i zájemce o nový špičkový samsung.



Pokud tedy nevlastníte nová sluchátka s univerzálním konektorem nebo se vám příčí používání adaptéru, řešením jsou bezdrátová sluchátka. Zejména Apple se snaží protlačit nové AirPods, zatímco Samsung už má celý repertoár vlastních modelů. Pro spoustu uživatelů špatná zpráva, ale na přibývání smartphonů postrádajících sluchátkový jack si zkrátka budeme muset zvykat.

6. Rychlejší nabíjení

S příchodem standardu v podobě USB-C konektoru se vážou i nové možnosti rychlejšího nabíjení. V kombinaci s technologií Quick Charge u procesorů Snapdragon bude jedním z klíčových bodů při představování nových smartphonů vychloubání se, jak rychle se dokáže baterie daného modelu nabít.

Už teď z praxe známe, že baterie některých telefonů lze na až 80 % jejich kapacity nabít v řádech několika desítek minut, nová generace Quick Charge 4 navíc slibuje pětihodinový provoz už jen za pouhých 5 minut na nabíječce.



7. Více dvojitých fotoaparátů

Uplynulý rok byl také rokem duálních fotoaparátů, což však neznamená, že v tom letošním není co zlepšovat. Systém dvou zadních snímačů, z nichž každý dělá něco trochu jiného, se již osvědčil u značek jako LG, Huawei, Honor nebo Apple. A je jasné, že jen tak nezmizí.

Právě naopak - přítomnost dvojice fotoaparátů na zádech telefonů bude stále častější a přestane být výsadou vyšší třídy. Duální fotoaparát pronikne i do střední třídy, zdokonalí se jeho využití a přibudou možnosti, jak s touto technologií naložit. A když dva nebudou stačit, přidají výrobci ještě třetí senzor - třeba jako v případě Sony Xperia XZ (více zde).

8. Rychlejší a úspornější procesory

Rok 2017 se ponese ve znamení 10mm výrobní technologie a nové generace procesorů Snapdragon 835. Čínský MediaTek zase připravuje svůj desetijádrový Helio P30. Je jisté, že se dočkáme jak vyššího výkonu, tak úspornějšího provozu.



Nové procesory se samozřejmě pojí i s ostatními kategoriemi. Pomohou jak rychlejšímu nabíjení, tak virtuální realitě, která poskytne zase o něco vizuálně zajímavější zážitek. Nesmíme zapomenout ani na klasická multimédia, zejména hry, které se opět o něco více přiblíží grafickému zpracování známému z herních konzolí či počítačů.

9. 4K displeje

Od chvíle, kdy japonské Sony už v roce 2015 představilo model Xperia Z5 Premium (více zde), marně čekáme na další model se 4K displejem (2 160 x

3 840 pixelů). Spekulace nahrávají Samsungu, který by mohl toto rozlišení použít u příští generace svého topmodelu. O nástupu 4K se však stále proslýchá spíše v různých spekulacích a teoriích, než aby se tyto zvěsti zakládaly na skutečném úniku informací.

Vysoké rozlišení nahraje zejména virtuální realitě, vnese do ní totiž při zvětšení přes optiku speciálních brýlí podstatně jemnější obraz. Využití 4K rozlišení při běžném používání není nicméně tak zásadní, už s nižším QHD rozlišením se totiž hodnoty jemnosti displeje pohybují daleko nad hranicí schopnosti lidského oka rozpoznat jednotlivé pixely.

10. Ohebné smartphony?

Jestli bychom měli vybrat jeden trend, který je do budoucna hodně zajímavý, ale nejsme si tak úplně jistí, zda rok 2017 je tím správným pro jeho počátky, pak jde o ohebné telefony. Loni jsme viděli nejen záplavu patentů na ohebná těla smartphonů různých výrobců, ale také funkční prototyp od Lenova (více zde). Nejsme si však úplně jistí, zda něco takového skutečně letos na trhu uvidíme...

Je možné, že stejně jako v případě bezrámečkového designu se dočkáme první vlaštovky koncem roku, přičemž jako o nastupujícím trendu se o ohebných smartphonech bude hovořit až v roce 2018. Je možné, že to bude podstatně dříve - třeba se další prototyp odhalí už na právě probíhajícím lasvegaském veletrhu CES. Ve hře je však i varianta, že ohebné telefony dál zůstanou pouze na papíře.