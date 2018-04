2012 bude rokem HD displejů, LTE a lepší výdrže, ukázal veletrh CES

Kdo na CESu čekal záplavu super-smartphonů se čtyřjádrovými procesory a Androidem Ice Cream Sandwich, je jistě zklamán. Čas těchto přístrojů přijde až později v letošním roce. CES ale ukázal, co bude letos daleko důležitější.

Zjednodušeně to lze shrnout do několika kategorií: chytré telefony dostanou displeje s vyšším rozlišením. Lepší bude výdrž telefonů, a to jak po stránce mechanické odolnosti, tak po stránce výdrže na jedno nabití. A rychlé sítě LTE už nejsou žádnou exotickou technologií.

Jemný obraz

Po loňském koketování s 3D displeji je v této oblasti ticho po pěšině. Hlavní inovací budou vylepšené displeje jako takové. Vloni výrobci ukázali, do jakých úhlopříček mohou displeje narůst, letos se budou soustředit na vylepšení jejich kvality.

Dočkáme se řady IPS a AMOLED displejů, přijdou i další technologie pro vylepšení obrazu. Hlavním tématem ale bude nárůst rozlišení. Kdysi základní androidí rozlišení 320 × 480 pixelů zůstane nejspíš vyhrazeno těm téměř nejlevnějším přístrojům, doposud špičkové 800 × 480 se stane záležitostí střední třídy.

Ty nejlepší smartphony budou muset od nynějška mít minimálně qHD displeje (960 × 540 pixelů), ještě lépe však rovnou HD displeje (1 280 × 720 pixelů). Zdá se, že v nejvyšší třídě se stává normou úhlopříčka 4 palce a více, přístroje s menší úhlopříčkou se řadí do nižších kategorií. Mimochodem, tento trend je zatím vidět u smartphonů s Androidem a některými alternativními operačními systémy. Například Microsoft s jeho Windows Phone na něj teprve musí zareagovat.

Více na jedno nabití

Další letošní velkou inovací bude něco, po čem uživatelé už dlouho volají: totiž zlepšení výdrže na jedno nabití baterie. U dnešních výkonných smartphonů totiž může být problém přežít byť i celý pracovní den na jedno nabití. Neutěšený stav by se měl u letošních novinek zlepšovat, cest k dosažení zlepšení bude hned několik.

Možná paradoxně se na vylepšení výdrže bude podílet i lepší a výkonnější hardware, ať už v podobě čtyřjádrových ARM čipů nebo nových procesorů Intel Atom. Hardware s přebytkem výkonu a jeho lepším škálováním totiž nebude potřebovat pro běžné úkoly tolik energie, čímž ušetří oproti stávajícím řešením baterii.

Výrobci také používají úspornější displeje a snaží se celkově optimalizovat například bezdrátovou část telefonu. Zářným příkladem toho je Huawei, který díky optimalizaci síťového modulu slibuje zlepšení výdrže o 30 % oproti konkurenci.

Výrobci také budou ve svých telefonech používat baterie s podstatně větší kapacitou než doposud. Zákazníkům často dají na výběr, zda chtějí zvolit tenčí provedení s menší baterií, nebo tlustší s baterií o větší kapacitě. Důkazem je opět Huawei s jeho modely Ascend P1 a P1 S. První jmenovaný má tloušťku 7,69 mm a baterii s kapacitou 1 800 mAh, tenčí P1 S měří v pase 6,68 mm a jeho baterie má kapacitu 1 650 mAh.

Výraznější je tento trend u Motoroly Droid Razr Maxx, tlustšího dvojčete modelu Droid Razr. Zatímco původní typ nabízí při tloušťce 7,1 mm baterii s kapacitou 1 780 mAh (i to je slušná porce), Razr Maxx má pří stále příjemných 9 mm v pase baterii s obří kapacitou 3 300 mAh.

Mezi další telefony s pořádnou baterkou patří i Nokia Lumia 900: jejích 1 830 mAh je tu především kvůli LTE síti, která zvyšuje nároky na spotřebu. Pro provoz v GSM a UMTS sítích by tedy měla být výdrž na skvělé úrovni, zejména když uvážíme, že windows phone mají power-management obzvlášť dobře zvládnutý.

Méně rozbitých mobilů

Výrobci v loňském roce znovuobjevili kouzlo takzvaných outdoorových telefonů, tedy přístrojů se zvýšenou odolností a jistou úrovní těsnosti vůči prachu a vodě. Takových přístrojů bude letos přibývat, první vlaštovkou je například laciná Motorola Defy mini.

Výrobci se ale budou celkově více soustředit na lepší a trvanlivější konstrukci. Proslýchá se, že nový iPhone by měl přinést několik inovací v této oblasti, včetně odolnějšího displeje nebo odolnosti proti vodě.

Obě technologie jsme na CESu viděli v akci a rozhodně nejsou určeny pouze pro Apple iPhone. Pozornost například vzbudila firma HzO, která předváděla vodě odolné přístroje. Zajímavostí je, že firma umí své řešení aplikovat na prakticky kterýkoli přístroj. V podstatě jí můžete donést svůj chytrý telefon, tablet, hudební přehrávač nebo kterékoli jiné elektronické zařízení a ona z něj udělá voděodolný kousek.

Tento postup by ale pochopitelně byl drahý, a tak jej firma chce aplikovat pouze v případě některých speciálních kousků. Třeba v případě vojenské a záchranné techniky. V ostatních případech chce HzO svou technologii WaterBlock licencovat výrobcům zařízení. WaterBlock spočívá v nanesení tenké vrstvy nano-povlaku na povrch elektronických součástek. Vrstva odpuzuje vodu, ale neruší přitom nijak funkci elektronických součástek. HzO tvrdí, že je připravena uspokojit vysokou poptávku po jejím vynálezu.

Společnost Corning zase předváděla novou verzi svého Gorilla Glass. Nově je Gorilla Glass 2 odolnější proti prakticky všem druhům namáhání, včetně ohybu, nárazu nebo poškrábání, to vše při 20% snížení tloušťky skla.

Souboj hardwaru i OS

Zajímavou kapitolou, kterou naznačil letošní CES, bude i směr vývoje hardwaru a souboj operačních systémů. Obě záležitosti spolu souvisí. CES ukázal, že v (relativně blízké) budoucnosti už nebude tolik záležet na tom, kolikajádrový procesor s jakým taktem bude mít telefon "pod kapotou".

Více bude záležet na integraci hardwaru a operačního systému. Špičkové telefony se budou vyznačovat tím, že vždy přinesou uživateli ideální kombinaci operačního systému a hardwarové platformy.

V jistém slova smyslu tak bude celkem jedno, jestli špičkový smartphone poběží na čtyřjádrovém ARM Cortex-A9 procesoru (třeba Nvidia Tegra 3), dvoujádrovém ARM Cortex-A15 (například TI OMAP 5) nebo jednojádrovém procesoru Intel Atom. Ostatně, jak dokazujou windows phone, ze hry zcela nejsou ani technicky starší jednojádrové procesory Qualcomm Snapdragon vycházející z architektury Cortex-A8.

LTE jako samozřejmost

Jednu inovaci ale budeme asi letos Američanům jenom závidět. CES ukázal, že sítě čtvrté generace LTE dospěly do konečné, komerční fáze. Američtí operátoři tak spěchají s jejich budováním a výrobci se předhání v představování LTE modelů.

Seznam je dlouhý, ale za všechny můžeme jmenovat například již zmíněné Motoroly Droid Razr a Razr Maxx nebo Droid 4, Sony Xperia ion (první LTE smartphone Sony Ericsson), Nokii Lumia 900 (první LTE Nokia), Huawei Ascend P LTE, LG Spectrum, Samsung Galaxy Nexus v LTE variantách, Galaxy Note LTE, LTE tablety Galaxy Tab nebo Motorolu Xyboard.

Jednoduše, kdo letos na CESu neměl LTE tablet nebo smartphone, jako by neměl právo být v první lize. Evropa s nástupem LTE sítí zatím silně zaostává, o České republice nemluvě.