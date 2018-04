2004: dobrý rok pro rychlý internet v ČR

Česká republika zaznamenala v letošním třetím čtvrtletí čtvrtý nejvyšší růst počtu

vysokorychlostních přípojek k internetu na světě. Počet širokopásmových připojení se od července do září zvýšil zhruba o 45 procent. Vyplývá to ze statistiky britské společnosti Point-Topic.

Největší dynamiku růstu zaznamenalo Thajsko, kde se počet širokopásmových přípojek zvýšil o 95 procent. Následovalo Maďarsko s téměř 70procentním růstem a Polsko se 60procentním zvýšením.

Podle Point-Topic se počet vysokorychlostních přípojek na konci letošního roku přiblížil 150 milionům. Na konci září to bylo 136 milionů, což představuje více než 50 procentní nárůst

proti stejnému období roku 2003. V absolutních číslech vedou USA, kde se počet linek v září pohyboval kolem 32 milionů, Čína měla zhruba o deset milionů připojení méně a Japonsko 17 milionů přípojek.

Nejvíce rychlých připojení připadá na Asii a oblast Pacifiku, kde je 43 procent všech linek. Evropa, Blízký východ a Afrika zvýšily svůj podíl o čtyři procentní body na 27 procent a Amerika zaznamenala pokles o tři body na 30 procent.

V ČR je v současnosti přes 100.000 přípojek ADSL, které využívají běžnou telefonní linku, počet připojených přes kabelovou televizi se blíží 60.000 a počet mobilních přípojek CDMA a EDGE přesahuje 20.000.

