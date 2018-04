2002: Tvrdý boj na pevných linkách

Příští rok bude český telekomunikační trh konečně plně liberalizován a Český Telecom tak dostane plnohodnotnou konkurenci i na pevných linkách. To je nejdůležitější událost, která nás čeká v oblasti pevných telekomunikací v roce 2002. V tomto roce totiž telekomunikační zákon ukládá Českému Telecomu umožnit svobodný výběr operátora telefonním účastníkům nejpozději do 30. června a zavést přenositelnost čísla stanice do 31. prosince.

Alternativní operátoři (Aliatel, Contactel atd.) sice již své služby poskytují firmám, ale uživatelé soukromých telefonních stanic jsou stále odkázání pouze na Telecom. A přestože nejlukrativnější klientelu představují samozřejmě firmy, teprve boj o miliony uživatelů bytových stanic přivede i do této oblasti telekomunikací správnou konkurenci. Až se k volbě operátora navíc přidá i přenositelnost čísla, zvýší se obecně atraktivita změny pevného operátora. (Operátoři GSM v rámci přetahování zákazníků již tuto možnost nabízejí dlouho.)

Útěk od Českého Telecomu

Náš největší operátor si na konkurenční prostředí zvyká stále spíše v laboratorních podmínkách, protože alternativní operátoři zatím mohou působit jen v části trhu. Ovšem v pronájmu datových okruhů či v poskytování internetu svádí s konkurenty regulérní souboje a nevede si v nich špatně. Ostatně ani umožnění volby operátora firemním subjektům mu zatím příliš škod nenadělalo. Jedinou opravdu nepříjemnou konkurencí, navíc úspěšnou, mu tak zatím jsou pouze operátoři GSM, kteří fakticky zastavili nejen růst počtu pevných linek, ale zmrazili i zájem o tento druh komunikace.Základní zkušenosti s konkurencí tedy již Telecom má. Do karet mu také hraje půlroční doba do spuštění výběru operátora a zejména podzimní celorepublikové přečíslování telefonních stanic. To proběhne v září, dva měsíce po tom, kdy má být možné vybrat si operátora. Letos distribuované Zlaté stránky sice obsahují i čísla všech stanic po přečíslování, ale jen málokomu se bude chtít měnit telefonní číslo dvakrát v jednom roce. Přenositelnost čísla, která by tento problém vyřešila, přitom bude umožněna až s koncem roku 2002. Je proto velmi pravděpodobné, že v příštím roce opět nenastane žádný masový útěk privátních zákazníků od Telecomu. To mu dává solidní šance udržet si naprostou většinu svých současných zákazníků i v dalších letech, protože největší chuť ke změně operátora budou lidé samozřejmě mít právě v tu chvíli, kdy se možnost volby objeví. Postupem doby bude jejich odhodlání ochabovat, a pokud se Telecom pod tlakem konkurence dokáže chovat aspoň trochu tržně, většina lidí u něj zůstane.

Vylodění byla hračka

Alternativní operátoři si přetrvávající nepříjemnou situaci uvědomují, ale nezbývá jim nic jiného, než bojovat. Ovšem vylodění v Normandii bylo proti jejich snaze významně se prosadit triviálním úkolem. Mají sice dobrou výchozí pozici, protože mnoho lidí stále vnímá Telecom jako monopol a alternativní operátory jako ty, kteří jsou proti němu, současně však neměli možnost seznámit se s jejich nabídkou, již by mohli využít. Dosavadní odkládání úplné liberalizace v tomto směru konkurentům Telecomu rozhodně uškodilo.Příští rok proto budou alternativní operátoři usilovat o to, aby je laická veřejnost začala vnímat jako důvěryhodné partnery, s nimiž mohou počítat při řešení svých telekomunikačních potřeb. Velmi pravděpodobnou zbraň při invazi do hájemství Českého Telecomu (ČT) bude pro alternativní operátory představovat výše propojovacích poplatků. Jejich návrhy se pohybují v řádu desetihaléřů, což Telecom zatvrzele odmítá. Opakuje se zde situace známá z mobilního trhu, kde ovšem ČT byl v roli toho pokrokového, který se snaží snížit ceny pro zákazníky. V oblasti pevných linek mu však snížení cen na srdci neleží. Propojovací poplatky jsou přitom velmi důležité pro stanovení výše hovorného pro koncového uživatele. Pokud se ovšem Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) podaří prosadit pro příští rok výpočet propojovacích poplatků metodou LRIC (Long Run Incremental Cost), můžeme očekávat poměrně významný pokles cen. Zda bude snaha APVTS úspěšná, si nyní nikdo netroufá odhadovat. Vláda odložila prodej Telecomu a je pravděpodobné, že se jeho cenu pro možné zákazníky bude snažit zvýšit i za cenu vyššího hovorného. APVTS by však mohla přijít pomoc ze strany Evropské unie, která v poslední době metodu LRIC prosazuje. Ke zlepšení situace kolem propojování sítí by také mohla přispět novela telekomunikačního zákona, která má být schválena nejpozději do konce roku 2002.

Telecom bude kontrovat

Jednou z nejvýznamnějších událostí v pevných telekomunikacích bude v příštím roce spuštění komerčního provozu technologie ADSL v síti Českého Telecomu. V souvislosti s rostoucím významem internetu a rozšiřováním multimedíálních schopností počítačů už leckterým uživatelům totiž konvenční vytáčené připojení kvůli své nízké rychlosti přenosu nestačí. Málokdo si přitom může dovolit investici do relativně drahé pevné linky. Proto pro mnoho uživatelů bude řešením právě ADSL. Naprosté většině koncových telefonních přípojek, nezávisle na tom, zdali klasických analogových či digitálních ISDN2, totiž umožní datový přenos teoreticky rychlostí až 9 Mbps směrem k uživateli respektive 640 kbps v opačném směru. Nemusíte přitom investovat žádné horentní sumy za zřízení. Stačí zakoupit speciální zařízení, splitter, který bude zřejmě zahrnut v instalačním poplatku, a především příslušný modem. Ten je také nejnákladnější, neboť má celý přenos na starosti. Ve skutečnosti však maximální přenosové rychlosti budou o dost nižší. Počítá se s variantami v rozmezí 256-512 kbps směrem k uživateli a odchozími 64-128 kbps. Nejdražší varianta zřejmě bude nabízena s 0,5-2 Mbps respektive 256 kbps.

Masivnímu nasazení ADSL však budou bránit tři zásadní faktory. Jeho implementace do ústředen operátora je hodně drahá a uživatelova přípojka nesmí být vzdálena více než 4,2 km, což vymezuje její nasazení především do velkých měst. Ovšem mnohem zásadnější vliv má cenová politika Telecomu, kterému budou silně konkurovat alternativní způsoby připojení k internetu, zejména přístup přes přípojky kabelové televize. Pokud se totiž naplní neoficiální informace, podle nichž za základní tarif s rychlostí 256 kbps a omezeným přenosem dat zaplatíte více než 1000 Kč měsíčně, tak to bude pro mnohé uživatele méně zajímavé. Opravdovým zemětřesením však bude úplná liberalizace zdejšího trhu provázená nejen přečíslováním všech telefonních stanic, ale také zesílením pozice alternativních operátorů. Doslova souboj se strhne o místní smyčky, dosud používané převážně Českým Telecomem. Postavit páteřní síť, financovat její monitoring i provoz je sice velmi nákladné, ovšem ještě náročnější jsou právě tzv. poslední míle, tedy skutečné přivedení ke koncovému uživateli. V tomto ohledu bude hrát prim právě Telecom vlastnící přípojky u většiny malých klientů, k nimž se nevyplatí přivádět například bezdrátový spoj. Hodně tedy záleží na stanovisku regulátora, Českého telekomunikačního úřadu, který musí nastolit pokud možno rovné podmínky mezi oběma stranami.

Přečíslování

Září 2002 přinese všem uživatelům pevných linek jedinečný zážitek v podobě přečíslování telefonních stanic. Operátoři se na něj připravují již nyní, a tak by celá operace, přestože se týká téměř čtyř milionů linek a jedné noci, měla proběhnout bez větších komplikací. Letošní Zlaté stránky obsahují platná telefonní čísla i ta, která budou fungovat od září. Firmy i firmičky ovšem budou mít dost práce, aby všichni jejich partneři měli nové údaje. To samé budou muset udělat s veškerými firemními materiály.

Nový rok, nový operátor

Ani rok 2002 podle všeho nebude znamenat zásadní změnu poměru sil v oblasti pevných linek. Zároveň však je rok dost dlouhá doba na to, abyste mohli pečlivě sledovat propagační a informační akce všech operátorů a udělat si tak obrázek o tom, s kým z nich spojíte svůj osud v roce 2003.