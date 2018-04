Cesta letadlem snů. Všichni na palubě dostali Samsung Note 8 zdarma

Do prodeje na našem trhu se dostal nejnovější prémiový samsung, model Note 8. Zájemci jej mají možnost zakoupit jak u...

Mobil pro nejnáročnější. Prohlédněte si nový Samsung Note 8

Poté, co jsme byli přítomni na samotné premiéře v New Yorku, zavítal nejnovější samsung i do naší redakce. Jde o špičku...