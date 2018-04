Byla to cihla. První smartphone se začal prodávat před dvaceti lety

V sobotu to bylo přesně dvacet let, co do prodeje zamířil úplně první chytrý mobil - smartphone. Tehdy se tak ještě nejmenoval, říkalo se mu osobní komunikátor. A nevyrobila ho žádná známá mobilní značka, ale počítačový gigant IBM. Jmenoval se Simon.