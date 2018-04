2 mpx Sharp pro Evropu a dalších 9 novinek pro 3G (fotogalerie)

O představení deseti nových telefonů pro evropské sítě třetí generace u operátora Vodafone píše v tomto dnešním článku Patrick Zandl. V této aktualitě vám nabízíme fotografie všech novinek, včetně několika fotografií funkčních telefonů. Některé z novinek vypadají velmi zajímavě a u některých se podařilo snížit hmotnost a rozměry blíž k běžným telefonům pro GSM. GSM sítě podporují ale všechny dnešní novinky, takže si je teoreticky můžete pořídit i pro provoz u nás. Bez ohledu na to, že některé funkce spjaté se sítěmi třetí generace u nás fungovat nebudou, tak problémem asi bude cena telefonů. Ty jsou ve volném prodeji, respektive při koupi bez závazku u operátora, velmi drahé. Je také pravděpodobné, že Vodafone bude všechny modely blokovat.

Z představených telefonů je několik určeno výhradně pro Vodafone, některé se ale později objeví i ve volném prodeji. Mezi ně patří Nokia 6630, Motorola E1000 a Samsung Z107. Další představené Motoroly budou existovat i v mírně pozměněné podobě pro volný prodej a to samé asi bude platit i o druhém Samsungu Z110 a Sony Ericssonu V800.

Z novinek je asi nejzajímavější Sharp 902, který má dvoumegapixelový fotoaparát, autofocus a dvojnásobný optický zoom! To jsou parametry v Evropě zatím nevídané, v Japonsku však již delší čas běžné. Mobilů s megapixelovým fotoaparátem je v nabídce hned několik, Bluetooth má skoro každý model a to samé platí o podpoře paměťových karet. Podle zákulisních informací plánuje Vodafone zahájení prodeje u většiny modelů velmi brzy, snad již do měsíce. Prý i dotované ceny mají být příznivé, takže se zákazníci v zemích, kde Vofdafone provozuje sítě UMTS, mají na co těšit. U nás si ale počkáme až do roku 2006 a to budou na trhu úplně jiné telefony.

Všechny novinky pohromadě. Který mobil se vám líbí nejvíce?

Motorola C980 - 3G low-end. Pro ostatní operátory bude tento telefon označen jako model C975.

Motorola V980 - low-endové véčko pro 3G, příbuzný model s Motorolou C980. Pro volný prodej bude mít telefon lehce pozměněný design a označení V975.

Motorola E1000 - top model výrobce klasické koncepce. Dále Motorola chystá příbuzné modely V1000 a A1000. První z nich bude véčko, druhý s dotykovým displejem a operačním systémem Symbian. Model V1000 ještě nebyl oficiálně představen.

Nec N802 - megapixelové véčko s dvěma TFT displeji. Oba displeje umí zobrazit 65 000 barev. Mobil má dále druhý fotoaparát pro videohovory. Jeho rozlišení je 110 000 obrazových bodů. Rozměry telefonu jsou 100 x 50 x 26 milimetrů a jeho hmotnost je 125 gramů.

Nokia 6630 - tento telefon je všeobecně známý, podrobné informace o něm najdete v tomto článku.

Samsung Z107V - o tomto telefonu píšeme samostatně v této aktualitě. Tento model bude nabízen i mimo Vodafone.

Samsung Z110V - i o tomto modelu píšeme v této aktualitě. Tento model bude mít megapixelový fotoaparát.

Sharp 802 - megapixelové véčko s Bluetooth, dvěma fotoaparáty (druhý pro videohovory s rozlišením 110 000 pixelů) a podporou SD karet. Rozměry telefonu jsou 102 x 50 x 26 mm a jeho hmotnost je 141 gramů. Hlavní displej má rozlišení 320 x 240 obrazových bodů.

Sharp 902 - první dvoumegapixelový mobil pro Evropu! Fotoaparát má autofocus a dvojnásobný optický zoom. Telefon má stereofonní reproduktory. Další výbava pak odpovídá předchozímu modelu 802. Rozměry tohoto Sharpu jsou 102 x 50 x 26 mm a jeho hmotnost je 149 gramů.

A na závěr nový Sony Ericsson V800. Tomu se podrobně věnujeme v tomto článku.

Fotografie funkčních telefonů:

Všechny následující fotografie pocházejí ze serveru K-tai.impress.co.jp.

Nec N802: Vzhledově nepříliš nápadné véčko. Rozměry telefonu jsou ale přijatelné, stejně jako jeho hmotnost.

Bílá varianta Sony Ericssonu V800. Další fotografie tohoto telefonu najdete v této aktualitě.

Sharp 802: levnější a hůře vybavený ze dvou nových Sharpů pro Vodafone. Přesto by tento mobil zaujal nejednoho zákazníka. Jen design je pro Evropu nezvyklý a i rozměry a hmotnost telefonu jsou oproti běžným mobilům pro sítě GSM větší.

Na závěr top model Sharpu - véčko 902. Tento mobil má fotoaparát, který jsme zatím v Evropě u žádného mobilu neviděli. Má rozlišení 2 megapixely, autofocus a optický zoom. Design je opět poněkud zvláštní a i rozměry a hmotnost nepředurčují nošení telefonu v kapse u košile.