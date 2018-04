1942, Commando, Ghosts n' Goblins a další hry pro Pocket PC

Zatím celkem jedenáct původních herních legend nám připravila společnost Capcom Entertainment pro PC a PDA. Zatímco pouze pro PC s Windows jsou určeny konverze her Mega Man X5, Dino Crisis, Dino Crisis 2 a Mega Man Legends, na Pocket PC a také na PC s Windows si můžete zahrát hry Vulgus, 1942, Commando, Ghosts N' Goblins, Legendary Wings a Section Z. Všechny konverze posledních šesti jmenovaných her jsou totiž mimo verze Pocket PC v instalačních archivech obsaženy i ve verzi pro Windows, kde si je můžete zahrát ve fullscreenu nebo v okénku. Cena každé z her je 15 USD, vyjma akční střílečky Vulgus, která je v roli jakési "návnady" k dispozici zdarma. Po nainstalování Vulgusu a spuštění verze pro Windows se objeví univerzální manager s úvodním logem hry. V manageru můžete přepínat mezi všemi podporovanými hrami, u nenainstalovaných her se objeví hláška, že hra není momentálně dostupná. Vulgus i ostatní hry by měly fungovat v prostředí Windows 95/98/ME/2000/XP, Windows NT podporovány nejsou. Verze Vulgus pro Pocket PC jsem bohužel nezprovoznil na Fujitsu Siemens Pocket LOOXu s XScale procesorem, na Pocket PC s procesory StrongARM by ale hra měla fungovat. Screenshoty jsou tedy pouze z Windows verze hry, ve které si můžete zastřílet dle libosti, obtížnost hry je ale celkem vysoká.





Zastřílet si můžete i v dalších střílečkách. 1942 není třeba představovat, letecké bitvy v Pacifiku vedené takřka výhradně z letadlových lodí v období druhé světové války jsou dostatečně známým tématem. Hra je určena pro Compaq iPAQ, zda funguje také na jiných Pocket PC si už budete muset zjistit sami. Akční verze původně klasické arkády Section Z nabízí celkem 4 levely mezigalaktické války. Ve hře najdete několik méně či více účinných zbraní a ochranných štítů jako například Flash Busters, Megamashers, Barrier Shields a vaším hlavním úkolem je dostat se do chráněné Sekce Z a zachránit Zemi od nepřátelské invaze.Představovat netřeba ani, kde v roli Sira Arthura bojujete proti zlu v podobě nejrůznějších zombie a dalších oblud, kteří unesli Arthurovi jeho přítelkyni Guineveneru. V celkem 7 levelech se můžete vyřádit na iPAQu, jiná Pocket PC nejsou dle webových stránek hry oficiálně podporována.Kdo nezná další akční střílečku, nepatří mezi skalní gamesníky. Ještě z dob ZX-Spectra a C64 si určitě budete pamatovat graficky celkem zdařilou střílečku, kde záleží jen na jediném - zabít všechno, co se kde pohne, a úspěšné provést Super Joea skrze všechny stále nebezpečnější mise. Součástí hry je i Pocket QuickView pro pořizování screenshotů, úpravu a konverzi obrázků, jejich posílání e-mailem, přehrávání videa apod. Je funkční nejen na iPAQu, ale i na mnoha dalších Pocket PC.Mezi akční hry můžete zařadit ifunkční - opět mimo verze pro Windows - také na Compaq iPAQu a kompatibilních kapesních počítačích. Bůh války Áres a jeho dar v podobě "božských křídel" vám budou dostatečně mocným pomocníkem na obvyklé misi za záchranou světa a naplněním svého osudu. Více než 30 protivníků a několik zbraní od plamenometu až po laser zaručují slušnou zábavu na delší dobu, máte-li tedy nezbytných 15 USD, neváhejte...