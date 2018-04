1800MHz - pohled z druhé strany

Tento článek vznikl na podnět několika klientů, z mého pohledu (pohledu obchodníka), velmi zajímavých telefonátů a rozhovorů. Oč vlastně běží, volaly mi 2 různé agentury, zda se nechci stát prodejcem mobilních telefonů sítě GSM 1800, pokud jejich uchazeč vyhraje. Milé překvapení, odpověď kladná a trošku jsme se bavili, takže jsem zjistil, že jednou fouká vítr od ostrovních břehů na západ, a podruhé snad možná ze severních evropských břehů. Pozastavil jsem se jen nad tím, kde získali naše telefonní čísla, neboť oba volali na analogové linky, které již delší dobu nijak nepreferujeme, naopak potlačujeme a šíříme všude nová digitální čísla. Tedy, že by seznam od některého dřívějšího dodavatele, který zanikl, nebo jen rok staré Zlaté stránky?!

Podotýkám, že šlo pravděpodobně o dvě různé agentury. Leč jak jsem řekl v úvodě, obě telefonující si udělali čas i několikrát, neboť jsem zrovna několik dní nestíhal na ty telefony odpovídat. Teď druhý břeh - podnět několika klientů, jenž téměř skončili roztržkou. Bude nový operátor levnější a současní budou muset snížit ceny ? Vzhledem k vývoji spíše řeknu odhad, že třetí operátor asi bude levnější, ale současní operátoři klesat s cenou nebudou. Podívejme se detailněji do zahraničí a bude to jasné.

Jednak něco stojí licence, ale asi 10-30 násobek stojí síť. Ne sice úplně kompletně ihned, ale ústředna, nové předvolby, hodně přetažených (a přeplacených lidí), prvotní trable, bombastická reklama, to jsou všechno drobné věci, které davají docela slušnou částku. K těm cenám, kdyby šli na trh zároveň 2 operátoři, nebo s částečnými omezeními i současní operátoři (tj. třeba rovnou 4 operátoři na 1800MHz), bylo by vše asi hodně jinak, ale nyní je to téměř jasné. Větší ze současných operátorů ještě stále nyní drží vyšší ceny (o cca 10-15 %, má více klientů, proč by si to nedovolil, a taky asi pro tyto klienty značí, že je pro ně výhodnější) než nyní menší z operátorů, který však prohlásil (pravdivě), kdyby dostal ve většině lokalit přece jenom širší pásmo (více kanálů) a odstranili se značné neduhy v pásmu (bezdrátové smyčky a telefony....) může slevnit ihned. Což je taky fakt, a dost správný, protože cena je to, co Vás jako účastníky nutí dělat kratší hovory a rychleji tedy uvolňoval příslušné kanály.

Kdyby kleslo volání na mobilu na 0,2-0,5 Kč/min, asi by si značná část uživatelů sítě podvědomě přestala uvědomovat, že by bylo lepší skončit hovor před připočítáním impulsu než po něm a důchodci by na svých linkách mohli hovořit celé hodiny mezi sebou jako dříve (tak před 10 lety), + navíc s pokrokem doby ještě pořádat konferenční hovory. Ano, tohle je jasné, to že v Maďarsku klesly ceny, neznamená, že to tak dopadně i v Čechách. Spíše se podívejme do Rakouska, Německa a podobně.

V Německu jsem nyní nějaký týden bydlel, takže mám informace i od běžných uživatelů mobilních sítí. Rozhodně v menších městech než je Mnichov není v domácnostech to, že by většina z nich vůbec měla mobil, či dokonce více pro více členů domácnosti. Kdepak, většinou jen jeden v autě, ještě k tomu analogový (i když GSM je tu po kapsách taky hodně vidět). Rozhodně zde však není vidět takové množství telefonů na ulicích.

Dost se změnilo vstupem konkurence do pevných sítí, a taky ISDN měli většinou všichni, co jsem navšívil (a co taky měli fax, německá spořivost na každém kroku). U mobilů je to tedy tak. D1 i D2 mají nejlevnější tarify za 25 - 30 DM měsíčně (rozdíl není v operátorech, ti mají ceny stejné, ale v přesnosti tarifikace (kratší doba impulsů). Cena hovoru ve špičce je téměř 1,9 DM/min, mimo špičku pokles až na 0,39 DM/min. Kdežto E-plus, rozhodně delší dobu fungující operátor na 1800MHz, než poslední nový konkurent si účtuje za velmi podobný balík služeb 20 DM měsíčně a ve špičce pouze 0,99DM/min, což je při podobnosti tarifů téměř polovina. A přece značně větší část klientů funguje na 900MHz. Nestává se jim totiž, ze by v pohraničních česko - německo - rakouských horách byli hodně dlouho bez pokrytí.

Také za první rok měli cca 40 tis. klientů (teda i NMT v čechách bylo občas výkonnější), pak již po rozumném pokrytí 2. rokem 200 tis. třetím rokem 500 tisíc klientů. Mluvil jsem již před 2 lety s kamarádem v Turecku, který je čech a několik let studuje v SRN. E-plus si pořídil kvůli čemu jinému - reklamně. Tehdy ještě dost nadával, že pokrytí není nic moc, a dle firemních materiálů E-plus mělo být snad 98% pokrytí.

Dnes je situace po příchodu 4 operátora v Německu lepší, ale co si budeme říkat, zadarmo ocenění Radiomobil loni nezískal. V čechách jsme vlastně měli podobný průběh. V roce 1996 v červenci zapnul Eurotel s prvním rozumným paušálem 695 Kč měsíčně, leč pro srovnání, Paegas chtěl za podobný balík služeb, jako byl u ET za 995 Kč polovinu, či vlastně méně - 439 Kč.

V té době bylo i NMT dražší. Rok poté se situace značně mění, Eurotel Clasic (NMT) má dokonce chatafoun - Nokiu 720, výkonný 7 W telefon v dotaci za 96 Kč, to že dotyční budou platit paušál několikanásobně vyšší si nikdo neuvědomoval, a denních 15 -20 aktivací na 1 prodejně nebylo problémem.

Samozřejmě nešlo tyto paušály udežet do nekonečna, neboť začínal mít Eurotel dost neplatičů v oblasti NMT a jaký je vývoj? Komerčně zaniká NMT, Eurotel Clasic a vzniká TipTop či Tip60, které válcují z hlediska ceny i dnešní předplacené karty. Co z toho plyne? Nový operátor asi bude levnější, ale současní nemají velký důvod zlevňovat.

Spíše čekejme dotační akce Nokia 6110 za 1Kč - slovy jednu jedinou korunu, (stejě se bude na podzim vyprodávat pod tlakem Nokia 7110), a velké změny spíše čekejme až vláda prodá české radiokomunikace a zároveň padne monopol Telecomu. Je víc jak jasné, že pak dojde k vytvoření možná úplně jiných tarifních zón a pásem, neboť kdo bude vlastnit mobilní síť a zároveň pevnou, bude moci dělat víc než ostatní. Zatím má tuto moc jen SPT Telecom a na neustálých problémech s legalitou služby Paegas Internet Call se to ukázalo.