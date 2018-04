18 procent prodaných iPhonů bylo odblokováno

Apple doposud prodal 1,4 milionu iPhonů. Z nich 250 000 nebylo aktivováno v síti operátora AT&T, který prozatím jako jediný iPhony prodává. Ten nabízí telefony od Apple pouze blokované pro svoji síť. Z toho vyplývá, že 18 procent všech prodaných iPhonů bylo odblokováno. Většina odblokovaných iPhonů byla prodána po snížení ceny začátkem září.

Apple proti odblokování iPhonů prozatím bojuje. Zanedlouho se však začne iPhone prodávat ve Francii u operátora Orange, kde by měl být v prodeji i odblokovaný iPhone, jelikož to nařizují francouzské zákony. Operátor AT&T mezi tím oznámil, že jeho zisky vzrostly o 41 procent. Za tímto růstem by měly být právě úspěšné prodeje iPhonu.